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Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - Малави
Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.
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Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что состав...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это целевая служба массовых сообщений, которая уделяет приоритетное внимание положительному влиянию на сообщество, доставляя персонализированные, информационные и экстренные сообщения большим группам. Компания развивает сильную культуру и ценности, уделяя особое внимание величию, а не ...
Alertable
alertable.ca
Alertable предоставляет интеллектуальную систему оповещения для уведомления канадцев. Подпишитесь сегодня, чтобы получать уведомления о суровой погоде, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и местных сообществах.
AlertMedia
alertmedia.com
Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia для анализа угроз и экстренной связи, чтобы обеспечить безопасность, информированность и связь своих сотрудников во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы рядом с их людьми, акт...
OnSolve
onsolve.com
OnSolve имеет единственную платформу, предлагающую искусственный интеллект, машинное обучение, современный механизм интеграции и команду экспертов по управлению важными событиями, готовых встать на вашу сторону.
DialMyCalls
dialmycalls.com
Узнайте, почему более 40 000 организаций используют DialMyCalls, чтобы легко отправлять текстовые сообщения, телефонные звонки и/или электронные письма целой группе людей за считанные секунды! DialMyCalls уже более 15 лет является лидером в области массовых уведомлений, отправляя миллионы сообщений ...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобильные текстовые оповещения позволяют без проблем отправлять массовые текстовые сообщения вашим клиентам и сотрудникам. ** Отправка сообщений • Создавайте, планируйте и отправляйте SMS- и MMS-рассылки. • Добавляйте изображения прямо из фотопленки. • Выберите группы контактов или списки для отпра...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.
Preparis
preparis.com
Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отч...
Regroup Mass Notification
regroup.com
Массовое уведомление перегруппировки позволяет улучшить массовую коммуникацию, обеспечивая постоянную безопасность и информированность людей. Отмеченная наградами облачная платформа массовой коммуникации компании — это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отп...
iLobby
ilobby.com
iLobby — мировой лидер в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Платформа FacilityOS от iLobby, развернутая на более чем 6000 объектах по всему миру, обеспечивает работу сложных рабочих сред, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы объекта ...