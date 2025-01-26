Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда

AlertMedia

alertmedia.com

Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia для анализа угроз и экстренной связи, чтобы обеспечить безопасность, информированность и связь своих сотрудников во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы рядом с их людьми, активами и местоположениями в режиме реального времени, а затем за считанные секунды отправлять хорошо заметные оповещения аудитории любого размера. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТОГО СЕРВИСА? Решение для экстренной связи AlertMedia создано для поддержки организаций в широком спектре отраслей с помощью настраиваемых и мощных функций, помогающих командам по обеспечению безопасности, обеспечению непрерывности бизнеса и высшему руководству эффективно общаться во время любого критического события. Организации в более чем 130 странах, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500, рассчитывают на то, что AlertMedia обеспечит безопасность своих людей и бизнеса. ДЛЯ ЧЕГО ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТА УСЛУГА? Современное программное обеспечение AlertMedia для экстренной связи — это больше, чем просто традиционная система массового оповещения. Наше программное обеспечение легко интегрируется с вашими внутренними системами и объединяет всю вашу организацию, позволяя вам точно общаться во время кризиса, быстро охватить аудиторию любого размера и подтвердить решение. Наше программное обеспечение поддерживает широкий спектр вариантов использования в организациях, предназначенных для повышения безопасности сотрудников, уменьшения потерь и обеспечения непрерывности бизнеса независимо от ситуации. КАКИЕ ПЛАТФОРМЫ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТА СЕРВИС? AlertMedia — это облачная SaaS-платформа, предлагающая интуитивно понятный интерфейс рабочего стола, доступный во всех браузерах, а также полнофункциональные собственные мобильные приложения для Android и iOS. С какими приложениями этот сервис обычно используется в тандеме? Информационные системы управления персоналом (HRIS), программное обеспечение для управления непрерывностью бизнеса и планирования (BCM), системы ИТ-инцидентов/мониторинга, системы управления командировками и многое другое. ИНТЕГРИРУЕТСЯ ЛИ ЭТА СЕРВИС С КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ? Программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), программное обеспечение для единого входа ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ ЭТА УСЛУГА API? AlertMedia предлагает доступ к нашему программному обеспечению для анализа угроз и экстренной связи через RESTful API. Вы можете развернуть собственные коммуникационные платформы или интегрировать нашу коммуникационную технологию напрямую с программным обеспечением в вашей технологической экосистеме. ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ ЭТА УСЛУГА РУКОВОДСТВА, ПОСОБИЯ И ИЛИ ПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТОВ? AlertMedia предоставляет всем клиентам выделенного менеджера по работе с клиентами, практическое руководство по внедрению и круглосуточную поддержку без дополнительных затрат. У вас также будет доступ к онлайн-центру поддержки, обучающим видеороликам, шаблонам сообщений, инструментам запуска и многому другому. КАК ВЫГЛЯДИТ ЦЕНА? AlertMedia предлагает гибкие варианты ценообразования, которые помогут компаниям любого размера достичь своих коммуникационных целей — без каких-либо скрытых платежей. Цены зависят от размера аудитории, вашего местоположения и других переменных, характерных для вашей организации.