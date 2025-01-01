Программное обеспечение для встроенных платежей - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для встроенных платежей, также известное как программное обеспечение для интегрированных платежей, позволяет компаниям принимать платежи непосредственно в своих продуктах, а не полагаться на отдельное платежное решение. Это программное обеспечение оптимизирует обработку платежей, помогая компаниям сократить расходы и повысить качество обслуживания клиентов. Компании, использующие программное обеспечение для встроенных платежей, известны как платежные посредники (PayFac), поскольку они действуют как поставщики платежей. Этот инструмент используется в различных отраслях, включая поставщиков SaaS, торговые площадки, службы совместного использования поездок и доставки еды, а также игровые платформы. Программное обеспечение для встроенных платежей часто интегрируется с программным обеспечением для управления подписками, которое определяет и управляет планами подписки на программное обеспечение и услуги, а также с программным обеспечением для выставления счетов по подписке, которое обрабатывает выставление счетов для предприятий, основанных на подписке.
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Stripe
stripe.com
Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.
WePay
wepay.com
WePay - это сервис для онлайн-платежей, предлагающий интегрированные решения для платформ, обеспечивающий защиту от мошенничества и поддержку управления рисками.
Adyen
adyen.com
Adyen - платформа для обработки онлайн, мобильных и офлайн платежей, поддерживающая различные способы оплаты в более чем 30 валютах.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com - облачная платформа для обработки платежей, обеспечивающая поддержку различных методов оплаты и управление мошенничеством в более чем 150 валютах.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei - это финтех-приложение для обработки платежей, предоставляющее компаниям возможность принимать различные методы оплаты и управлять транзакциями.
BlueSnap
bluesnap.com
Приложение BlueSnap автоматизирует финансовые процессы, продажи и управление человеческими ресурсами, интегрируя существующие системы учета и CRM.
Modulr
modulrfinance.com
Modulr - это платформа для обработки платежей и автоматизации финансовых транзакций для бизнеса через одно API.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly - это платформа для оркестрации платежей, позволяющая компаниям интегрировать различные платежные шлюзы через один API и оптимизировать обработку платежей.
Finix
finix.com
Finix — платформа для обработки онлайн, мобильных и личных платежей, предлагающая API для управления платежами и выплатами для бизнеса.
Synctera
synctera.com
Synctera - это платформа BAAS, помогающая компаниям интегрировать финансовые услуги и управлять продуктами, обеспечивая соответствие и автоматизацию процессов.
Railsr
railsr.com
Railsr предлагает интегрированные финансовые решения для брендов, улучшая клиентский опыт и взаимодействие с потребителями через цифровые платформы.
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