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Программное обеспечение для встроенных платежей
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Программное обеспечение для встроенных платежей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для встроенных платежей, также известное как программное обеспечение для интегрированных платежей, позволяет компаниям принимать платежи непосредственно в своих продуктах, а не полагаться на отдельное платежное решение. Это программное обеспечение оптимизирует обработку платежей, помогая компаниям сократить расходы и повысить качество обслуживания клиентов. Компании, использующие программное обеспечение для встроенных платежей, известны как платежные посредники (PayFac), поскольку они действуют как поставщики платежей. Этот инструмент используется в различных отраслях, включая поставщиков SaaS, торговые площадки, службы совместного использования поездок и доставки еды, а также игровые платформы. Программное обеспечение для встроенных платежей часто интегрируется с программным обеспечением для управления подписками, которое определяет и управляет планами подписки на программное обеспечение и услуги, а также с программным обеспечением для выставления счетов по подписке, которое обрабатывает выставление счетов для предприятий, основанных на подписке.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.

WePay

WePay

wepay.com

WePay - это сервис для онлайн-платежей, предлагающий интегрированные решения для платформ, обеспечивающий защиту от мошенничества и поддержку управления рисками.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com - облачная платформа для обработки платежей, обеспечивающая поддержку различных методов оплаты и управление мошенничеством в более чем 150 валютах.

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen - платформа для обработки онлайн, мобильных и офлайн платежей, поддерживающая различные способы оплаты в более чем 30 валютах.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei - это финтех-приложение для обработки платежей, предоставляющее компаниям возможность принимать различные методы оплаты и управлять транзакциями.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Приложение BlueSnap автоматизирует финансовые процессы, продажи и управление человеческими ресурсами, интегрируя существующие системы учета и CRM.

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Modulr - это платформа для обработки платежей и автоматизации финансовых транзакций для бизнеса через одно API.

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly - это платформа для оркестрации платежей, позволяющая компаниям интегрировать различные платежные шлюзы через один API и оптимизировать обработку платежей.

Finix

Finix

finix.com

Finix — платформа для обработки онлайн, мобильных и личных платежей, предлагающая API для управления платежами и выплатами для бизнеса.

Synctera

Synctera

synctera.com

Synctera - это платформа BAAS, помогающая компаниям интегрировать финансовые услуги и управлять продуктами, обеспечивая соответствие и автоматизацию процессов.

Railsr

Railsr

railsr.com

Railsr предлагает интегрированные финансовые решения для брендов, улучшая клиентский опыт и взаимодействие с потребителями через цифровые платформы.

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