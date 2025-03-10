Программное обеспечение для встроенных платежей - Самые популярные приложения

Railsr

railsr.com

Потребители хотят полного погружения и беспрепятственного опыта и ожидают от брендов проведения лучших, наиболее персонализированных и отличительных кампаний по вовлечению. Railsr стремится предоставить брендам возможность создавать релевантный финансовый опыт для повышения вовлеченности и лояльности клиентов. Он считает, что экономика встроенных финансов — это фундаментально иной способ создания отношений между компаниями и потребителями. Railsr создал уникальную категорию в индустрии финансовых услуг: опыт встроенных финансов. Он разработал это, чтобы позволить своим клиентам помочь потребителям финансовых услуг, обеспечить большую инклюзивность и свободу. Railsr — пионер нового взгляда на то, как финансовые услуги могут расширять возможности и освобождать людей. Он предлагает брендам новый подход к использованию возможностей встроенных финансов с помощью недорогой готовой платформы. Он обеспечивает встроенное финансирование в цифровое путешествие бренда, спроектированное как вертикально интегрированная финансовая экосистема, начиная с центрального банка или платежной системы (например, Visa) и заканчивая полностью встроенным цифровым опытом. Посетите сайтrailsr.com и узнайте, как мы можем вам помочь, или свяжитесь с нами через форму: www.railsr.com/start-your-experience