Программное обеспечение для встроенных платежей - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

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Программное обеспечение для встроенных платежей, также известное как программное обеспечение для интегрированных платежей, позволяет компаниям принимать платежи непосредственно в своих продуктах, а не полагаться на отдельное платежное решение. Это программное обеспечение оптимизирует обработку платежей, помогая компаниям сократить расходы и повысить качество обслуживания клиентов. Компании, использующие программное обеспечение для встроенных платежей, известны как платежные посредники (PayFac), поскольку они действуют как поставщики платежей. Этот инструмент используется в различных отраслях, включая поставщиков SaaS, торговые площадки, службы совместного использования поездок и доставки еды, а также игровые платформы. Программное обеспечение для встроенных платежей часто интегрируется с программным обеспечением для управления подписками, которое определяет и управляет планами подписки на программное обеспечение и услуги, а также с программным обеспечением для выставления счетов по подписке, которое обрабатывает выставление счетов для предприятий, основанных на подписке.
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BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации задач в области финансов, продаж, поддержки, управления персоналом и операций. 1. Автоматизация финансов и выставления счетов (AR, AP, счета-фактуры, подписки, платежи). Полностью автоматизированные сборы AR значительно сокращают время оплаты (DSO). Наш усовершенствованный механизм правил автоматически доставляет нужное сообщение в нужное время, обеспечивая максимальную вероятность оплаты и одновременно обеспечивая быстрое и эффективное общение с клиентами. Никогда не оставляйте без учета еще один платеж поставщику, назначайте счета поставщикам на рассмотрение и утверждение. Воспользуйтесь нашей системой автоматизации рабочих процессов и утверждения, чтобы направлять все ваши счета для оптимизации платежей. Включите подписку/периодическое выставление счетов, выставление счетов за прогресс, создание счетов, автоматические платежи, планы платежей, пени за просрочку платежа, купоны, онлайн-выставление счетов и интерактивные клиентские порталы - все это интегрировано и синхронизировано с вашими текущими системами учета и CRM. Токенизация платежей и автоматическое восстановление неудачных платежей гарантируют, что ни один платеж не будет пропущен, а все данные будут в безопасности. 2. Автоматизация продаж и успеха (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизируйте расценки для потенциальных клиентов, контролируйте свои цены и быстрее заключайте сделки с помощью наших функций QTC и CPQ. Все, от создания предложения до сбора наличных от клиентов. Предоставьте своей команде по продажам и успеху возможность управлять процессом контроля качества и устранять узкие места в подразделениях. Больше никаких сомнений: пусть ваш отдел продаж возьмет на себя все аспекты создания нового контракта в четко определенных рамках — от предложения до электронной подписи и оплаты. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, счетами и контрактами со всей командой через менеджера по работе с клиентами. Используйте встроенный контакт-центр Armatic для общения со своими клиентами. Используйте систему Armatic Net Promoter Score, чтобы присоединиться к компаниям, которые выросли в 2 раза быстрее конкурентов. Предоставьте своим командам возможность принимать более эффективные решения на основе отзывов клиентов. 3. Автоматизация человеческого капитала (eNPS, защита интересов сотрудников, контракты, электронные записи). Измеряйте и повышайте удовлетворенность ваших сотрудников с помощью NPS сотрудников Armatic. Создайте циклы обратной связи со своими сотрудниками, чтобы повысить лояльность и вовлеченность сотрудников. Расширьте социальный охват вашей компании с помощью защиты интересов сотрудников. Используйте социальные сети своих сотрудников, предоставив им простой способ делиться утвержденной информацией о компании. Публикации вашей компании в социальных сетях охватывают огромное количество потенциальных клиентов и потенциальных новых сотрудников. Предоставьте своему отделу кадров и менеджерам вашей организации решение для электронной подписи, хранения и безопасного управления всеми контрактами сотрудников. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, контрактами сотрудников и соглашениями о неразглашении для всей вашей команды. Менеджер контактов с сотрудниками Armatic предоставляет вашей команде мгновенный и легкий доступ ко всей важной информации о сотрудниках, включая данные связи, контракты и заметки, связанные с персоналом.
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб-сайте, в мобильном приложении или других каналах, таких как Whatsapp, социальные сети и т. д. Более 1 00 000 продавцов и ведущие бренды, такие как IRCTC, Nykaa, BigBasket, Cred и многие другие доверяют обработку платежей Cashfree Payments.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способы оплаты для стимулирования роста на новых рынках. Их местные команды во многих странах предлагают поддержку на местах, чтобы помочь продавцам улучшить эффективность платежей, ориентироваться в законодательстве и с легкостью внедрять новые бизнес-модели. Checkout.com может похвастаться быстрыми и надежными платежами и выплатами в более чем 150+ валютах, с внутренним эквайрингом, фильтрами мошенничества и отчетами через один API. Checkout.com принимает все основные международные кредитные и дебетовые карты, а также популярные альтернативные и местные способы оплаты. Checkout.com со штаб-квартирой в Лондоне в настоящее время имеет 19 офисов в Северной Америке, Южной Америке, Европе, странах БВСА и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. Он предлагает партнерам защиту от мошенничества и рисков.
Adyen
adyen.com
Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Интернет, мобильные устройства и каналы продаж. Имея офисы по всему миру, Adyen обслуживает клиентов, включая Facebook, Uber, Spotify и Brompton. Вот как мы помогаем средним и крупным брендам: ✅Онлайн-платежи, платежи в приложениях и лично ✅Предпочитаемые местные способы оплаты (карты, кошельки, переводы, платежные сертификаты) ✅Локальный и международный эквайринг ✅Современная оптимизация платежей и управление рисками ✅ Выплаты во всех основных валютах и легкая сверка. Свяжитесь с нами сегодня.
Finix
finix.com
От стартапов до публичных компаний — комплексная платформа Finix предоставляет вам все инструменты, необходимые для обработки онлайн-платежей, личных и мобильных платежей. Имея тысячи возможных конфигураций платежей и время безотказной работы 99,999%, Finix переписывает API платежной индустрии по одному, чтобы снизить барьеры для входа, стимулировать конкуренцию и сделать экосистему более справедливой и доступной. Разработанная для поддержки самых сложных сценариев использования платежей и настраиваемая в соответствии с вашими уникальными потребностями бизнеса, инновационные компании всех размеров Finix предлагают нашу гибкую технологию корпоративного уровня, обеспечивающую бесперебойную работу с платежами и стимулирующую рост доходов.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того требует их бизнес. Наша платформа оркестрации платежей обеспечивает гибкость и избыточность платежей, позволяя клиентам создавать единую интеграцию, а затем направлять транзакции практически через любую комбинацию платежных услуг, даже не затрагивая данные карт конечного потребителя. Мы предлагаем мощную платежную инфраструктуру под названием «Оркестрация платежей», которая позволяет компаниям любого размера защищать платежные данные для проведения транзакций практически с любым платежным сервисом по всему миру через один API и увеличивать рентабельность инвестиций от каждой транзакции.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских услуг, управления рисками и мошенничеством. Подключая предприятия к своим клиентам на более чем 200 рынках, используя локальный эквайринг на 47 рынках, в 150 валютах и более чем 650 альтернативных способах оплаты, Nuvei предоставляет клиентам и партнерам технологии и аналитические данные, позволяющие добиться успеха на местном и глобальном уровне с помощью одной интеграции.
Modulr
modulrfinance.com
Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.
Railsr
railsr.com
Потребители хотят полного погружения и беспрепятственного опыта и ожидают от брендов проведения лучших, наиболее персонализированных и отличительных кампаний по вовлечению. Railsr стремится предоставить брендам возможность создавать релевантный финансовый опыт для повышения вовлеченности и лояльности клиентов. Он считает, что экономика встроенных финансов — это фундаментально иной способ создания отношений между компаниями и потребителями. Railsr создал уникальную категорию в индустрии финансовых услуг: опыт встроенных финансов. Он разработал это, чтобы позволить своим клиентам помочь потребителям финансовых услуг, обеспечить большую инклюзивность и свободу. Railsr — пионер нового взгляда на то, как финансовые услуги могут расширять возможности и освобождать людей. Он предлагает брендам новый подход к использованию возможностей встроенных финансов с помощью недорогой готовой платформы. Он обеспечивает встроенное финансирование в цифровое путешествие бренда, спроектированное как вертикально интегрированная финансовая экосистема, начиная с центрального банка или платежной системы (например, Visa) и заканчивая полностью встроенным цифровым опытом. Посетите сайтrailsr.com и узнайте, как мы можем вам помочь, или свяжитесь с нами через форму: www.railsr.com/start-your-experience
Synctera
synctera.com
Мы сокращаем разрыв между общественными банками и финтех-компаниями. Предоставляя вам быстрые, безопасные и масштабируемые партнерские банковские решения, мы устраняем сложность интеграции и наводим мосты. Мы здесь, чтобы сопровождать все стороны на протяжении всего процесса адаптации и после него, создавая транзакционные отношения, основанные на доверии.
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