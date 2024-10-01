Программное обеспечение для встроенных платежей - Самые популярные приложения - Нидерланды

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Программное обеспечение для встроенных платежей, также известное как программное обеспечение для интегрированных платежей, позволяет компаниям принимать платежи непосредственно в своих продуктах, а не полагаться на отдельное платежное решение. Это программное обеспечение оптимизирует обработку платежей, помогая компаниям сократить расходы и повысить качество обслуживания клиентов. Компании, использующие программное обеспечение для встроенных платежей, известны как платежные посредники (PayFac), поскольку они действуют как поставщики платежей. Этот инструмент используется в различных отраслях, включая поставщиков SaaS, торговые площадки, службы совместного использования поездок и доставки еды, а также игровые платформы. Программное обеспечение для встроенных платежей часто интегрируется с программным обеспечением для управления подписками, которое определяет и управляет планами подписки на программное обеспечение и услуги, а также с программным обеспечением для выставления счетов по подписке, которое обрабатывает выставление счетов для предприятий, основанных на подписке.