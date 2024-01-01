Программное обеспечение для встроенных платежей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для встроенных платежей, также известное как программное обеспечение для интегрированных платежей, позволяет компаниям принимать платежи непосредственно в своих продуктах, а не полагаться на отдельное платежное решение. Это программное обеспечение оптимизирует обработку платежей, помогая компаниям сократить расходы и повысить качество обслуживания клиентов. Компании, использующие программное обеспечение для встроенных платежей, известны как платежные посредники (PayFac), поскольку они действуют как поставщики платежей. Этот инструмент используется в различных отраслях, включая поставщиков SaaS, торговые площадки, службы совместного использования поездок и доставки еды, а также игровые платформы. Программное обеспечение для встроенных платежей часто интегрируется с программным обеспечением для управления подписками, которое определяет и управляет планами подписки на программное обеспечение и услуги, а также с программным обеспечением для выставления счетов по подписке, которое обрабатывает выставление счетов для предприятий, основанных на подписке.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
Finix
finix.com
Платежи, адаптированные к масштабу вашего бизнеса. Создайте удобный процесс оплаты, который повысит вовлеченность клиентов, используя наше комплексное решение. Интеграция с надежными, интуитивно понятными API и удобными готовыми функциями. Управляйте платежными операциями с помощью инструментов пов...
Synctera
synctera.com
Мы сокращаем разрыв между общественными банками и финтехами. Предоставляя вам быстрые, безопасные и масштабируемые партнерские банковские решения, мы устраняем сложность интеграции и наводим мосты. Мы здесь, чтобы сопровождать все стороны на протяжении всего процесса адаптации и после него, создавая...
Railsr
railsr.com
Потребители хотят полного погружения и беспрепятственного опыта и ожидают от брендов проведения лучших, наиболее персонализированных и отличительных кампаний по вовлечению. Railsr стремится предоставить брендам возможность создавать релевантный финансовый опыт для повышения вовлеченности и лояльност...
Modulr
modulrfinance.com
Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...