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Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики интегрирует аналитику непосредственно в бизнес-приложения, позволяя разработчикам программного обеспечения легко добавлять функции самообслуживания аналитики. Эти инструменты облегчают быстрое внедрение информационных панелей, расширяя внутренние приложения для сотрудников удобными возможностями анализа. Уровень встраиваемости и пользовательской настройки варьируется в зависимости от платформы и программных решений в рамках бизнес-аналитики.
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Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.
Looker
looker.com
Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.
Grow
grow.com
Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.
Metabase
metabase.com
Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.
Observable
observablehq.com
Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.
Domo
domo.com
Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.
datapine
datapine.com
Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.
GoodData
gooddata.com
GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
Sisense
sisense.com
Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.
Cube
cubeanywhere.com
Cube – приложение для отслеживания времени и расходов, позволяющее эффективно управлять проектами и задачами в любой момент и с любого устройства.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – облачная платформа для бизнес-аналитики и анализа данных, позволяющая пользователям исследовать и визуализировать большие наборы данных без кода.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные, создавать отчеты и визуализации на различных устройствах.
Holistics
holistics.io
Holistics позволяет пользователям самостоятельно отвечать на вопросы по данным, избегая обращения к техническим командам.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать аналитические панели в приложения и обеспечивать доступ к данным в реальном времени.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo - это платформа для встроенной аналитики, которая позволяет SaaS-компаниям легко интегрировать интерактивные панели мониторинга в свои приложения.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly — это решение с низким кодом для создания пользовательских панелей, позволяющее подключаться к SQL-базам и API, и интегрироваться в React или Vue.
Datazip
datazip.io
Datazip — это решение без кода для управления данными, позволяющее объединять источники данных, использовать ETL и создавать инфраструктуру данных за 45 минут.
Kleene
kleene.ai
Kleene — платформа для организации данных, которая помогает принимать быстрые решения на основе надежной информации из разных отделов.
ClicData
clicdata.com
ClicData — платформа для аналитики данных, позволяющая объединять, управлять и визуализировать данные, создавая отчеты и дашборды для принятия решений.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа для взаимодействия с клиентами, позволяющая визуализировать данные и рассказывать истории с их помощью без необходимости программирования.
Explo
explo.co
Explo – приложение для создания встроенных панелей и отчетов, позволяющее безопасно делиться аналитикой и настраивать отчеты для пользователей.
Keen
keen.io
Keen.io — это платформа для управления данными о событиях, позволяющая собирать, хранить и анализировать данные для улучшения использования продукта и опыта пользователей.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore - платформа для анализа данных, помогающая компаниям интегрировать, анализировать и визуализировать данные для принятия обоснованных решений.
Kyligence
kyligence.io
Kyligence - платформа для анализа данных, предназначенная для управления метриками и поддержки принятия решений на основе точной информации.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это решение для аналитики, использующее обработку естественного языка, позволяющее бизнес-пользователям получать ответы на вопросы без аналитиков.
Bold Reports
boldreports.com
Bold Reports — это решение для создания и управления отчетами, позволяющее пользователям интегрировать их в веб-приложения с поддержкой различных форматов.
EazyBI Cloud
eazybi.com
EazyBI Cloud — это инструмент для создания отчетов и визуализации данных в JIRA с поддержкой интеграции различных источников данных.
panintelligence
panintelligence.com
Panintelligence - аналитическое приложение, которое встраивается в существующие системы, позволяя пользователям создавать отчеты и панель для анализа данных без технических навыков.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — платформа для интеллектуального принятия решений, которая использует ИИ для анализа данных и предоставления бизнес-инсайтов в области управления цепочками поставок.
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