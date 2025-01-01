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Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики
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Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения

Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики интегрирует аналитику непосредственно в бизнес-приложения, позволяя разработчикам программного обеспечения легко добавлять функции самообслуживания аналитики. Эти инструменты облегчают быстрое внедрение информационных панелей, расширяя внутренние приложения для сотрудников удобными возможностями анализа. Уровень встраиваемости и пользовательской настройки варьируется в зависимости от платформы и программных решений в рамках бизнес-аналитики.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.

Looker

Looker

looker.com

Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.

Grow

Grow

grow.com

Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.

Domo

Domo

domo.com

Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube – приложение для отслеживания времени и расходов, позволяющее эффективно управлять проектами и задачами в любой момент и с любого устройства.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma – облачная платформа для бизнес-аналитики и анализа данных, позволяющая пользователям исследовать и визуализировать большие наборы данных без кода.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy ONE - это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные, создавать отчеты и визуализации на различных устройствах.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics позволяет пользователям самостоятельно отвечать на вопросы по данным, избегая обращения к техническим командам.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать аналитические панели в приложения и обеспечивать доступ к данным в реальном времени.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo - это платформа для встроенной аналитики, которая позволяет SaaS-компаниям легко интегрировать интерактивные панели мониторинга в свои приложения.

Keen

Keen

keen.io

Keen.io — это платформа для управления данными о событиях, позволяющая собирать, хранить и анализировать данные для улучшения использования продукта и опыта пользователей.

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly — это решение с низким кодом для создания пользовательских панелей, позволяющее подключаться к SQL-базам и API, и интегрироваться в React или Vue.

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip — это решение без кода для управления данными, позволяющее объединять источники данных, использовать ETL и создавать инфраструктуру данных за 45 минут.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene — платформа для организации данных, которая помогает принимать быстрые решения на основе надежной информации из разных отделов.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData — платформа для аналитики данных, позволяющая объединять, управлять и визуализировать данные, создавая отчеты и дашборды для принятия решений.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan — это аналитическая платформа для взаимодействия с клиентами, позволяющая визуализировать данные и рассказывать истории с их помощью без необходимости программирования.

Explo

Explo

explo.co

Explo – приложение для создания встроенных панелей и отчетов, позволяющее безопасно делиться аналитикой и настраивать отчеты для пользователей.

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore - платформа для анализа данных, помогающая компаниям интегрировать, анализировать и визуализировать данные для принятия обоснованных решений.

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence - платформа для анализа данных, предназначенная для управления метриками и поддержки принятия решений на основе точной информации.

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock — это решение для аналитики, использующее обработку естественного языка, позволяющее бизнес-пользователям получать ответы на вопросы без аналитиков.

Bold Reports

Bold Reports

boldreports.com

Bold Reports — это решение для создания и управления отчетами, позволяющее пользователям интегрировать их в веб-приложения с поддержкой различных форматов.

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

EazyBI Cloud — это инструмент для создания отчетов и визуализации данных в JIRA с поддержкой интеграции различных источников данных.

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Panintelligence - аналитическое приложение, которое встраивается в существующие системы, позволяя пользователям создавать отчеты и панель для анализа данных без технических навыков.

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight — платформа для интеллектуального принятия решений, которая использует ИИ для анализа данных и предоставления бизнес-инсайтов в области управления цепочками поставок.

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