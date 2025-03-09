Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Ватикан

Bold Reports

boldreports.com

Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.