Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Ватикан

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Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики интегрирует аналитику непосредственно в бизнес-приложения, позволяя разработчикам программного обеспечения легко добавлять функции самообслуживания аналитики. Эти инструменты облегчают быстрое внедрение информационных панелей, расширяя внутренние приложения для сотрудников удобными возможностями анализа. Уровень встраиваемости и пользовательской настройки варьируется в зависимости от платформы и программных решений в рамках бизнес-аналитики.
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Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
datapine
datapine.com
Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые команды могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать аналитические панели в приложения и обеспечивать доступ к данным в реальном времени.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми панелями мониторинга, GuidedDesign™, помогающий выбирать и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и лучшие/наихудшие показатели, начните с сводного обзора и детализируйте детали.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт имеет широкие возможности расширения с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспечьте плавную интеграцию данных, обеспечьте возможность современного бизнес-рассказа и поощряйте обнаружение расширенной информации. Создайте универсальную среду данных для эффективного принятия решений по всем бизнес-функциям с помощью Lumenore.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.
Cube
cubeanywhere.com
Cube – приложение для отслеживания времени и расходов, позволяющее эффективно управлять проектами и задачами в любой момент и с любого устройства.
Domo
domo.com
Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.
GoodData
gooddata.com
GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получите конкурентное преимущество над конкурентами. Keen позволяет вам получить истинное представление об использовании и взаимодействии вашего продукта с помощью данных на основе событий. Мы упрощаем изучение необходимых вам данных о продуктах, позволяя вам выявлять и решать проблемы с продуктом, улучшать взаимодействие с пользователем и быстрее выпускать продукты.
Looker
looker.com
Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.
Metabase
metabase.com
Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные, создавать отчеты и визуализации на различных устройствах.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.
Observable
observablehq.com
Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.
Sisense
sisense.com
Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.
Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.
Grow
grow.com
Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – облачная платформа для бизнес-аналитики и анализа данных, позволяющая пользователям исследовать и визуализировать большие наборы данных без кода.
Explo
explo.co
Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой по продуктам, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом полностью согласовывая дизайн вашего продукта. Предоставьте своим пользователям возможность самостоятельно исследовать свои данные, редактируя информационные панели и создавая собственные отчеты с данными для самостоятельного обслуживания.
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