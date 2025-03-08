Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Уругвай

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Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики интегрирует аналитику непосредственно в бизнес-приложения, позволяя разработчикам программного обеспечения легко добавлять функции самообслуживания аналитики. Эти инструменты облегчают быстрое внедрение информационных панелей, расширяя внутренние приложения для сотрудников удобными возможностями анализа. Уровень встраиваемости и пользовательской настройки варьируется в зависимости от платформы и программных решений в рамках бизнес-аналитики.
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Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые команды могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
Bold BI
boldbi.com
Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информационные панели. Он поставляется с полноценной платформой интеграции данных, позволяющей решать самые сложные задачи по подготовке данных. От источников необработанных данных до полностью интерактивных информационных панелей — Bold BI устраняет разрыв между данными и практическими знаниями в рекордно короткие сроки. Платформа предлагает интеграцию с более чем 130 наиболее распространенными источниками данных, включая хранилище данных SQL Azure, Microsoft SQL Server и Oracle, а также универсальный доступ к любому источнику данных с помощью REST API. Дополнительные функции Bold BI включают в себя: • Легкое встраивание аналитики с помощью JavaScript SDK. • Комплексная поддержка от адаптации до готового продукта. • Современная архитектура данных — никаких собственных кубов. • Мощный SDK, настроенный для всех основных платформ. • Развертывание где угодно. • Возможность единого входа с помощью OAuth2 и OpenID. • Масштабируемое лицензирование без сюрпризов. • Особенности дизайна с возможностью перетаскивания. • Совместная работа в режиме реального времени на информационных панелях. • Интеграция с Office 365 и Active Directory. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. Направление своего опыта в области визуализации данных в упрощенное, но комплексное решение Bold BI — это следующий шаг в удовлетворении потребностей сообщества разработчиков. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми панелями мониторинга, GuidedDesign™, помогающий выбирать и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и лучшие/наихудшие показатели, начните с сводного обзора и детализируйте детали.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт имеет широкие возможности расширения с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспечьте плавную интеграцию данных, обеспечьте возможность современного бизнес-рассказа и поощряйте обнаружение расширенной информации. Создайте универсальную среду данных для эффективного принятия решений по всем бизнес-функциям с помощью Lumenore.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш бизнес не начинается и не заканчивается у входной двери вашего офиса. Ваш бизнес там, где ВЫ! И вы можете получить доступ к Cube в любое время и в любом месте. Вы можете получить доступ к Cube из простого веб-браузера на своем ноутбуке или на своем iPhone, iPad или Android с помощью собственных приложений.
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на искусственный интеллект, науку о данных и безопасную основу данных, которая соединяется с существующими облачными и устаревшими системами, Domo помогает компаниям оптимизировать критически важные бизнес-процессы в масштабе и в рекордно короткие сроки, чтобы вызвать смелое любопытство, которое приводит к экспоненциальным бизнес-результатам.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам возможность сделать анализ данных доступным каждому конечному пользователю посредством анализа данных с самообслуживанием в режиме реального времени прямо на рабочем месте. Более 140 000 ведущих компаний мира и 3,2 миллиона пользователей полагаются на GoodData, чтобы добиться значимых изменений и добиться большего с помощью данных.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получите конкурентное преимущество над конкурентами. Keen позволяет вам получить истинное представление об использовании и взаимодействии вашего продукта с помощью данных на основе событий. Мы упрощаем изучение необходимых вам данных о продуктах, позволяя вам выявлять и решать проблемы с продуктом, улучшать взаимодействие с пользователем и быстрее выпускать продукты.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения интеллекта на базе искусственного интеллекта повсюду™. MicroStrategy ONE позволяет компаниям по всему миру беспрепятственно предоставлять современные решения для анализа данных десяткам тысяч людей как внутри, так и за пределами своих организаций. Благодаря передовым технологиям GenAI он позволяет использовать интеллектуальные функции на любом устройстве, ускоряя переход от данных к действию для любого пользователя.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform и Exasol.
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
Grow
grow.com
Grow-это платформа для бизнес-аналитики (BI) без кода, которая позволяет всем в вашей организации принимать решения, управляемые данными. Комбинируя ETL, хранилище данных и визуализацию на одной простой в использовании платформы, любая организация может подключать и исследовать свои данные с поверхностным пониманием. Наша модель лицензии неограниченного использования дает каждому доступ к ответам, которые им нужны, не ожидая в очереди для аналитика. Теперь каждый может принимать большие решения в режиме реального времени, чтобы ускорить свой рост.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших деталей. Наш знакомый интерфейс, похожий на электронные таблицы, предоставляет любому пользователю всю мощь SQL, сохраняя при этом актуальность и безопасность данных в облачных хранилищах данных. Компании, ориентированные на данные, используют Sigma, чтобы дать своим сотрудникам, клиентам и партнерам возможность вырваться за пределы информационной панели и самостоятельно исследовать данные, чтобы принимать более эффективные и быстрые решения. Наше программное обеспечение было создано с целью максимально эффективно использовать производительность облачных хранилищ данных для объединения источников данных и мгновенного анализа миллиардов строк данных — без необходимости написания кода.
Explo
explo.co
Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой по продуктам, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом полностью согласовывая дизайн вашего продукта. Предоставьте своим пользователям возможность самостоятельно исследовать свои данные, редактируя информационные панели и создавая собственные отчеты с данными для самостоятельного обслуживания.
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