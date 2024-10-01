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Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Нидерланды
Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики интегрирует аналитику непосредственно в бизнес-приложения, позволяя разработчикам программного обеспечения легко добавлять функции самообслуживания аналитики. Эти инструменты облегчают быстрое внедрение информационных панелей, расширяя внутренние приложения для сотрудников удобными возможностями анализа. Уровень встраиваемости и пользовательской настройки варьируется в зависимости от платформы и программных решений в рамках бизнес-аналитики.
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Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и с...
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели ...
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за сч...
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключить...
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на ...
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной п...
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode мак...
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский ...
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, S...
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам...
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения инт...
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и инф...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших...
Bold BI
boldbi.com
Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информацион...
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получите конкурентное преимущество над ко...
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL ил...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые к...
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллион...
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основа...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналити...
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ...
Explo
explo.co
Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой по продуктам, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом полностью согласовывая дизайн вашего продукта. Предостав...
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспеч...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и лучшие/наихудшие показатели, начните с сводного обзора и детализируйте детали.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С п...
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватыв...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя ид...
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и S...