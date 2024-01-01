Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - о-в Буве

Bold Reports

boldreports.com

Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и S...