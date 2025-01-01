Программное обеспечение для проверки электронной почты - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для проверки электронной почты необходимо предприятиям для подтверждения того, что электронные письма отправляются и получаются с законных адресов. Пользователи могут загружать списки адресов электронной почты на платформу проверки, где программное обеспечение проверяет их несколькими методами. В процессе проверки используются превентивные меры для обеспечения точности бизнес-данных, собранных из этих списков. Он конкретно подтверждает, что адреса электронной почты действительны и способны принимать почту. Кроме того, программное обеспечение для проверки электронной почты может выявлять опечатки, проверять онлайн-формы и отфильтровывать временные или одноразовые электронные письма. Эти решения точно распознают действительные адреса электронной почты и структуры доменов, а некоторые могут даже проверить почтовый ящик у интернет-провайдера, чтобы подтвердить его существование.
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Blackbox
blackbox.ai
Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.
Instantly
instantly.ai
Мгновенно — приложение для управления холодными email-кампаниями, позволяющее находить клиентов, настраивать рассылки и оптимизировать процессы с помощью AI.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce – инструмент для проверки и очистки email-баз, оценки качества email-адресов и повышения доставки сообщений.
Email Validation
emailvalidation.io
Приложение для проверки электронной почты обеспечивает проверку адресов на достоверность, синтаксические ошибки и безопасность. Поддерживает API и массовую проверку.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail — это сервис для отправки транзакционных электронных писем с поддержкой интеграции через SMTP и API.
Debounce
debounce.io
Debounce - инструмент для проверки адресов электронной почты, позволяющий удалять недействительные и спамовые адреса для повышения эффективности рассылок.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun — это сервис для отправки, получения и отслеживания электронной почты через API, поддерживающий различные языки программирования.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - инструмент для поиска адресов электронной почты и обогащения бизнес-данных для B2B продаж и email-маркетинга.
INBOX
useinbox.com
INBOX — это инструмент email-маркетинга для создания и анализа маркетинговых кампаний, доступный бесплатно навсегда.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — платформа B2B для получения качественных контактных данных с проверкой электронной почты. Подходит для продавцов, маркетологов и разработчиков.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.
Wiza
wiza.co
Wiza - приложение для извлечения и проверки контактной информации из LinkedIn и интеграции с CRM-системами.
Mailtester
mailtester.com
MailTester – инструмент для проверки корректности электронных адресов и оценки их доставки, позволяющий оптимизировать рассылку и избегать пометки как спам.
SendPost
sendpost.io
SendPost — приложение для управления доставкой электронной почты, мониторинга её статуса и оптимизации процессов отправки для пользователей и бизнесов.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — платформа для автоматизации холодных email-рассылок, оптимизация отправки и проверки адресов, создание персонализированных писем с помощью ИИ.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads — это платформа для генерации лидов B2B и автоматизации маркетинга по электронной почте с возможностью поиска клиентов и управления данными.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert - инструмент для поиска и проверки корпоративных адресов электронной почты, позволяющий находить и верифицировать контакты по имени и домену.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
EmailListVerify
emaillistverify.com
Emaillistverify — инструмент для проверки электронных адресов, который удаляет недействительные и спамерские письма и улучшает доставляемость почты.
Tomba
tomba.io
Tomba - это приложение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты для B2B-продаж и маркетинга.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer - это API для проверки адресов электронной почты с проверкой синтаксиса, SMTP и фильтрацией недействительных адресов.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - это SaaS-приложение, которое очищает и обогащает контактные данные в CRM без участия человека, соблюдая нормы GDPR.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.
Clearout
clearout.io
Clearout - это инструмент для проверки и валидации адресов электронной почты, который помогает бизнесам поддерживать качественные списки клиентов и улучшать доставляемость.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck – это простой и быстрый инструмент для проверки электронной почты с возможностью интеграции API для проверки в реальном времени.
Quickemailverification
quickemailverification.com
QuickEmailverification - сервис для проверки электронной почты, который помогает улучшить доставляемость и удалить недействительные адреса.
ListClean
listclean.xyz
ListClean - платформа для проверки и валидации электронных адресов, удаляющая неверные и рискованные адреса для повышения качества списков.
Interseller
interseller.io
Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.
validTo
validto.com
validTo — это сервис проверки электронной почты, который повышает доставляемость писем, позволяя очищать списки адресов для улучшения результатов email-маркетинга.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless — это инструмент для проверки и очистки списков электронной почты, который помогает повысить доставляемость и эффективность email-кампаний.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
MyEmailVerifier проверяет адреса электронной почты на действительность, предоставляет отчеты и обеспечивает высокую доставляемость для эффективных маркетинговых кампаний.
Proofy
proofy.io
Приложение Proofy проверяет адреса электронной почты на достоверность, удаляет недействительные и дубликаты, повышая эффективность и надежность рассылок.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - это платформа для проверки электронной почты и повышения её доставки, помогающая компаниям оптимизировать маркетинг и защищать репутацию отправителя.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact — инструмент для обогащения данных, позволяющий находить B2B электронные почты и телефоны, оптимизируя процессы генерации лидов.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа для автоматизации продаж с ИИ, упрощающая поиск, взаимодействие и конвертацию клиентов через многоканальные подходы.
Reoon
reoon.com
Reoon - инструмент для проверки электронной почты, обеспечивающий точные адреса и снижение отказов, поддерживает различные сервисы и фокусируется на безопасности данных.
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge проверяет действительность адресов электронной почты в списке, удаляя недействительные и неактивные, что улучшает доставляемость email-кампаний.
Valimail
valimail.com
Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox — это решение для верификации email-адресов, позволяющее проверять адреса в реальном времени или партийно для повышения точности рассылок.
TrueList
truelist.io
TrueList предлагает инструменты для проверки email и управления списками, включая валидацию, обнаружение спам-ловушек и интеграцию с популярными платформами.
Boring Plugins
boringplugins.com
Приложение Boring Plugins автоматически проверяет электронные адреса, добавленные в Outreach.io, чтобы предотвратить возврат писем.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify - приложение для проверки и подтверждения действительности адресов электронной почты, удаления ошибок и повышения эффективности рассылок.
Emailable
emailable.com
Emailable – это сервис проверки электронных почт, обеспечивающий высокую скорость и точность в верификации. Поддерживает интеграцию и круглосуточную поддержку.
AtData
atdata.com
AtData - приложение для проверки адресов электронной почты. Удаляет ошибки и определяет действительность адресов для повышения точности доставки.
Firmable
firmable.com
Firmable - это платформа B2B данных в Австралии, помогающая бизнесу улучшать взаимодействие с клиентами и принимать обоснованные решения.
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