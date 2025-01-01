Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для проверки электронной почты
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для проверки электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для проверки электронной почты необходимо предприятиям для подтверждения того, что электронные письма отправляются и получаются с законных адресов. Пользователи могут загружать списки адресов электронной почты на платформу проверки, где программное обеспечение проверяет их несколькими методами. В процессе проверки используются превентивные меры для обеспечения точности бизнес-данных, собранных из этих списков. Он конкретно подтверждает, что адреса электронной почты действительны и способны принимать почту. Кроме того, программное обеспечение для проверки электронной почты может выявлять опечатки, проверять онлайн-формы и отфильтровывать временные или одноразовые электронные письма. Эти решения точно распознают действительные адреса электронной почты и структуры доменов, а некоторые могут даже проверить почтовый ящик у интернет-провайдера, чтобы подтвердить его существование.

Отправить новое приложение


Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Instantly

Instantly

instantly.ai

Мгновенно — приложение для управления холодными email-кампаниями, позволяющее находить клиентов, настраивать рассылки и оптимизировать процессы с помощью AI.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce – инструмент для проверки и очистки email-баз, оценки качества email-адресов и повышения доставки сообщений.

Email Validation

Email Validation

emailvalidation.io

Приложение для проверки электронной почты обеспечивает проверку адресов на достоверность, синтаксические ошибки и безопасность. Поддерживает API и массовую проверку.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Zoho ZeptoMail — это сервис для отправки транзакционных электронных писем с поддержкой интеграции через SMTP и API.

Debounce

Debounce

debounce.io

Debounce - инструмент для проверки адресов электронной почты, позволяющий удалять недействительные и спамовые адреса для повышения эффективности рассылок.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Mailgun — это сервис для отправки, получения и отслеживания электронной почты через API, поддерживающий различные языки программирования.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io - инструмент для поиска адресов электронной почты и обогащения бизнес-данных для B2B продаж и email-маркетинга.

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX — это инструмент email-маркетинга для создания и анализа маркетинговых кампаний, доступный бесплатно навсегда.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — платформа B2B для получения качественных контактных данных с проверкой электронной почты. Подходит для продавцов, маркетологов и разработчиков.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza - приложение для извлечения и проверки контактной информации из LinkedIn и интеграции с CRM-системами.

Mailtester

Mailtester

mailtester.com

MailTester – инструмент для проверки корректности электронных адресов и оценки их доставки, позволяющий оптимизировать рассылку и избегать пометки как спам.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost — приложение для управления доставкой электронной почты, мониторинга её статуса и оптимизации процессов отправки для пользователей и бизнесов.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai — платформа для автоматизации холодных email-рассылок, оптимизация отправки и проверки адресов, создание персонализированных писем с помощью ИИ.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.

Anyleads

Anyleads

anyleads.com

Anyleads — это платформа для генерации лидов B2B и автоматизации маркетинга по электронной почте с возможностью поиска клиентов и управления данными.

VoilaNorbert

VoilaNorbert

voilanorbert.com

VoilaNorbert - инструмент для поиска и проверки корпоративных адресов электронной почты, позволяющий находить и верифицировать контакты по имени и домену.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.

EmailListVerify

EmailListVerify

emaillistverify.com

Emaillistverify — инструмент для проверки электронных адресов, который удаляет недействительные и спамерские письма и улучшает доставляемость почты.

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba - это приложение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты для B2B-продаж и маркетинга.

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Mailboxlayer - это API для проверки адресов электронной почты с проверкой синтаксиса, SMTP и фильтрацией недействительных адресов.

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact - это SaaS-приложение, которое очищает и обогащает контактные данные в CRM без участия человека, соблюдая нормы GDPR.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.

Clearout

Clearout

clearout.io

Clearout - это инструмент для проверки и валидации адресов электронной почты, который помогает бизнесам поддерживать качественные списки клиентов и улучшать доставляемость.

Mailcheck

Mailcheck

mailcheck.co

Mailcheck – это простой и быстрый инструмент для проверки электронной почты с возможностью интеграции API для проверки в реальном времени.

Quickemailverification

Quickemailverification

quickemailverification.com

QuickEmailverification - сервис для проверки электронной почты, который помогает улучшить доставляемость и удалить недействительные адреса.

ListClean

ListClean

listclean.xyz

ListClean - платформа для проверки и валидации электронных адресов, удаляющая неверные и рискованные адреса для повышения качества списков.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.

validTo

validTo

validto.com

validTo — это сервис проверки электронной почты, который повышает доставляемость писем, позволяя очищать списки адресов для улучшения результатов email-маркетинга.

Bounceless

Bounceless

bounceless.io

Bounceless — это инструмент для проверки и очистки списков электронной почты, который помогает повысить доставляемость и эффективность email-кампаний.

MyEmailVerifier

MyEmailVerifier

myemailverifier.com

MyEmailVerifier проверяет адреса электронной почты на действительность, предоставляет отчеты и обеспечивает высокую доставляемость для эффективных маркетинговых кампаний.

Proofy

Proofy

proofy.io

Приложение Proofy проверяет адреса электронной почты на достоверность, удаляет недействительные и дубликаты, повышая эффективность и надежность рассылок.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce - это платформа для проверки электронной почты и повышения её доставки, помогающая компаниям оптимизировать маркетинг и защищать репутацию отправителя.

BetterContact

BetterContact

bettercontact.rocks

BetterContact — инструмент для обогащения данных, позволяющий находить B2B электронные почты и телефоны, оптимизируя процессы генерации лидов.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket — это платформа для автоматизации продаж с ИИ, упрощающая поиск, взаимодействие и конвертацию клиентов через многоканальные подходы.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon - инструмент для проверки электронной почты, обеспечивающий точные адреса и снижение отказов, поддерживает различные сервисы и фокусируется на безопасности данных.

SendBridge

SendBridge

sendbridge.com

SendBridge проверяет действительность адресов электронной почты в списке, удаляя недействительные и неактивные, что улучшает доставляемость email-кампаний.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.

Kickbox

Kickbox

kickbox.com

Kickbox — это решение для верификации email-адресов, позволяющее проверять адреса в реальном времени или партийно для повышения точности рассылок.

TrueList

TrueList

truelist.io

TrueList предлагает инструменты для проверки email и управления списками, включая валидацию, обнаружение спам-ловушек и интеграцию с популярными платформами.

Boring Plugins

Boring Plugins

boringplugins.com

Приложение Boring Plugins автоматически проверяет электронные адреса, добавленные в Outreach.io, чтобы предотвратить возврат писем.

Captain Verify

Captain Verify

captainverify.com

Captain Verify - приложение для проверки и подтверждения действительности адресов электронной почты, удаления ошибок и повышения эффективности рассылок.

Emailable

Emailable

emailable.com

Emailable – это сервис проверки электронных почт, обеспечивающий высокую скорость и точность в верификации. Поддерживает интеграцию и круглосуточную поддержку.

AtData

AtData

atdata.com

AtData - приложение для проверки адресов электронной почты. Удаляет ошибки и определяет действительность адресов для повышения точности доставки.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable - это платформа B2B данных в Австралии, помогающая бизнесу улучшать взаимодействие с клиентами и принимать обоснованные решения.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для проверки электронной почты - Самые популярные приложения - WebCatalog