AtData

atdata.com

Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной почты действителен, определяя, правильный ли не только синтаксис, но и соответствует ли адрес требованиям конкретного интернет-провайдера. Мы исправим опечатки, форматирование, синтаксические и другие ошибки ввода, а также отсеем вредные адреса, чтобы снизить риск и сохранить репутацию отправителя. Мы также предоставляем оценку вовлеченности, которая анализирует сигналы активности для выявления активно используемых электронных писем для улучшения доставляемости, лучшей сегментации и отбора потенциальных клиентов. Наша 100% гарантия SafeToSend дает вам уверенность в том, что ваши электронные письма проверены, исправлены и безопасны, поэтому ваши сообщения доходят до нужной аудитории по правильному каналу. Результатом являются более высокие показатели откликов, конверсии и прибыли. Начать работу легко. Мы упрощаем очистку ваших данных через наш портал самообслуживания InstantData. Создайте бесплатную учетную запись и выберите свой список адресов электронной почты на локальном устройстве, загрузите его через FTP или импортируйте со своей маркетинговой платформы электронной почты.