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Программное обеспечение для проверки электронной почты необходимо предприятиям для подтверждения того, что электронные письма отправляются и получаются с законных адресов. Пользователи могут загружать списки адресов электронной почты на платформу проверки, где программное обеспечение проверяет их несколькими методами. В процессе проверки используются превентивные меры для обеспечения точности бизнес-данных, собранных из этих списков. Он конкретно подтверждает, что адреса электронной почты действительны и способны принимать почту. Кроме того, программное обеспечение для проверки электронной почты может выявлять опечатки, проверять онлайн-формы и отфильтровывать временные или одноразовые электронные письма. Эти решения точно распознают действительные адреса электронной почты и структуры доменов, а некоторые могут даже проверить почтовый ящик у интернет-провайдера, чтобы подтвердить его существование.
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Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможности обеспечения соблюдения DMARC для предприятий любого рода и любого размера, повышая уровень успешности соблюдения требований с менее чем 25% до более чем 95%. Будучи единственной платформой, сертифицированной FedRAMP, и проверенным партнером DMARC для сред Microsoft 365 и Twilio SendGrid, Valimail также занимает лидирующие позиции во всех ключевых организациях по стандартизации аутентификации электронной почты, выступая за повышение доверия и безопасности в экосистеме электронной почты. Для получения дополнительной информации посетите www.valimail.com.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - это SaaS-приложение, которое очищает и обогащает контактные данные в CRM без участия человека, соблюдая нормы GDPR.
Tomba
tomba.io
Tomba - это приложение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты для B2B-продаж и маркетинга.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert - инструмент для поиска и проверки корпоративных адресов электронной почты, позволяющий находить и верифицировать контакты по имени и домену.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциальных клиентов.
SendPost
sendpost.io
SendPost — приложение для управления доставкой электронной почты, мониторинга её статуса и оптимизации процессов отправки для пользователей и бизнесов.
Firmable
firmable.com
Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и улучшить взаимодействие; помогает рекрутерам выявить и привлечь нужных кандидатов; и экономит время всем, кто ищет надежную рыночную информацию. Платформа базы данных Firmable, B2B включает: 👉Более 1 миллиона австралийских B2B-компаний и 10 миллионов человек. 👉Точные и подробные профили с локализованной информацией, включая ABN, отраслевые сегменты, технологические стеки и многое другое. 👉Широкий охват мобильных устройств и электронной почты. 👉Локальная поддержка Firmable сосредоточена на том, чтобы помочь вам и вашей команде продаж достичь целей роста на 2024 год.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer - это API для проверки адресов электронной почты с проверкой синтаксиса, SMTP и фильтрацией недействительных адресов.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce помогает вам поддерживать правильную систему проверки электронной почты, оценку электронной почты на основе искусственного интеллекта и высокий уровень доставляемости. Поддерживайте чистую базу данных электронной почты, чтобы легко связаться с идеальными потенциальными клиентами. Очистите свои списки адресов электронной почты и улучшите маркетинговые кампании по электронной почте с помощью нашего инструмента проверки электронной почты. Все отправленные электронные письма будут кэшироваться, чтобы при необходимости их можно было повторно просмотреть. Находите точные электронные письма, проверяйте данные электронной почты, очищайте базу данных электронной почты и получайте оценку репутации электронной почты с помощью no2bounce.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.
AtData
atdata.com
Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной почты действителен, определяя, правильный ли не только синтаксис, но и соответствует ли адрес требованиям конкретного интернет-провайдера. Мы исправим опечатки, форматирование, синтаксические и другие ошибки ввода, а также отсеем вредные адреса, чтобы снизить риск и сохранить репутацию отправителя. Мы также предоставляем оценку вовлеченности, которая анализирует сигналы активности для выявления активно используемых электронных писем для улучшения доставляемости, лучшей сегментации и отбора потенциальных клиентов. Наша 100% гарантия SafeToSend дает вам уверенность в том, что ваши электронные письма проверены, исправлены и безопасны, поэтому ваши сообщения доходят до нужной аудитории по правильному каналу. Результатом являются более высокие показатели откликов, конверсии и прибыли. Начать работу легко. Мы упрощаем очистку ваших данных через наш портал самообслуживания InstantData. Создайте бесплатную учетную запись и выберите свой список адресов электронной почты на локальном устройстве, загрузите его через FTP или импортируйте со своей маркетинговой платформы электронной почты.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — это отмеченная наградами платформа проверки и доставки электронной почты, помогающая более чем 350 000 клиентам повысить рентабельность инвестиций в электронную почту и размещение входящих сообщений. Его основные услуги по доставке включают в себя: Проверка электронной почты с точностью 99 %. Удалите устаревшие и рискованные адреса электронной почты, чтобы снизить показатели отказов электронной почты и сохранить положительную репутацию отправителя. Email Finder — находите новые действительные адреса электронной почты для бизнеса и расширяйте охват B2B. DMARC Monitor — защитите свою электронную почту и предотвратите фишинговое мошенничество с помощью неограниченного мониторинга электронной почты, предупреждений безопасности и автоматических отчетов. Инструменты доставки электронной почты — улучшите видимость входящих сообщений с помощью настраиваемых наборов инструментов. Включает тестирование сервера электронной почты, тестирование размещения в почтовом ящике, поиск электронной почты и мониторинг данных активности DMARC и оценку электронной почты. Найдите своих самых активных подписчиков электронной почты с помощью данных активности. Кроме того, служба оценки электронной почты предоставляет более подробную информацию о вашем списке адресов электронной почты, что поможет вам добиться успеха в электронной почте. ZeroBounce проверил более 25 миллиардов электронных писем и обслуживает компании всех размеров, от индивидуальных владельцев бизнеса до Amazon, Disney, Netflix и Sephora. Платформа обеспечивает безопасность военного уровня, сертифицирована GDPR, SOC 2 Type II, ISO-27001 и полностью соответствует требованиям HIPAA.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox — это ведущее решение для проверки электронной почты, которое позволяет компаниям проверять адреса электронной почты по одному в режиме реального времени или массово, гарантируя, что вы отправляете сообщения только действительным и отзывчивым контактам электронной почты. API проверки электронной почты Kickbox в режиме реального времени легко интегрируется с различными веб-формами и точками взаимодействия, от регистрации учетных записей и форм сбора потенциальных клиентов до вашей системы CRM или e-POS. Реализуя этот дополнительный уровень безопасности, API эффективно отсеивает поддельные или недействительные адреса электронной почты на месте. Таким образом, в вашу базу данных попадают только доставляемые электронные письма, что гарантирует, что вы никогда не упустите возможность связаться со своей аудиторией. Основные функции: Проверка в режиме реального времени и массовая проверка: Kickbox помогает очищать списки адресов электронной почты и проверять адреса, добавленные в вашу базу данных. Бесшовная интеграция: API проверки электронной почты в реальном времени легко интегрируется в веб-формы, передавая данные электронной почты при регистрации учетной записи на платформы CRM. Опечатки? Нет проблем: API Kickbox умело обрабатывает опечатки, предлагая пользователям исправлять ошибки в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную связь с вашей аудиторией. Надежные и точные результаты. В результатах Kickbox приоритет отдается надежности и точности независимо от того, проверяете ли вы электронные письма индивидуально или массово. Соответствие требованиям и защита данных: Kickbox лидирует в обеспечении соответствия требованиям и защите данных и придерживается лучших практик. Оценки Sendex™: информационная панель служит вашим командным центром, предлагая собственную оценку качества для каждого электронного письма и предоставляя дополнительные показатели для принятия стратегических решений. Сообщество и поддержка: Kickbox предоставляет удобную для понимания документацию, первоклассную поддержку и профессиональные консультационные решения по доставке. Почему стоит выбрать Кикбокс? Kickbox — это больше, чем просто услуга; это ваш стратегический партнер, который поможет вам максимизировать ваши цели в области электронной почты и зарабатывать больше денег с помощью электронной почты. Благодаря приверженности соблюдению нормативных требований, удобной интеграции и успеху клиентов, Kickbox гарантирует, что ваши электронные письма не только попадут в почтовые ящики, но и максимизируют рентабельность инвестиций в маркетинг.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.
Emailable
emailable.com
Emailable — это самый быстрый и один из самых точных сервисов проверки электронной почты в отрасли. Мы проверяем электронную почту как минимум в 8 раз быстрее, чем любой другой инструмент на планете, со скоростью 30 000 в минуту. Улучшите доставляемость, очистив списки и уменьшив количество отказов с помощью Emailable. Подпишитесь на бесплатную пробную версию и узнайте, почему более 200 000 компаний в более чем 150 странах выбирают наши услуги. Основные характеристики: - Простой и удобный в использовании современный пользовательский интерфейс - Быстрая настройка API - Более 50 интеграций - Круглосуточная специализированная поддержка клиентов - 99% гарантия доставки - 99,99% времени безотказной работы сервера - Отсутствие платы за неизвестных или дубликатов
ListClean
listclean.xyz
ListClean - платформа для проверки и валидации электронных адресов, удаляющая неверные и рискованные адреса для повышения качества списков.
Proofy
proofy.io
Повысьте рентабельность инвестиций и сохраните репутацию почтового сервера. Удалите жесткие отказы, рискованные, одноразовые сообщения, дубликаты и спам-ловушки. Проверка электронной почты с точностью 98,5%.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Более 50 000 пользователей доверились MyEmailVerifier за очень короткий промежуток времени! Попробуйте нашу бесплатную проверку электронной почты с бесплатными 100 кредитами по электронной почте ежедневно с гарантией возврата денег True Money. Меньше «неизвестного», меньше сложности и более доступно! MyEmailVerifier обеспечивает точность доставки 98%. Наш валидатор электронной почты — это развивающийся бизнес, который помогает другим компаниям формировать эффективные кампании по электронной почте. Наш расширенный инструмент проверки электронной почты проверит синтаксис электронной почты. Он не только проверит, действительны ли записи MX, но также определит, не внесен ли адрес электронной почты в какой-либо «серый» или «черный список». Наша онлайн-проверка электронной почты также проверит SMTP электронной почты, чтобы убедиться, что она действительна и готова принимать ваши электронные письма.
Quickemailverification
quickemailverification.com
QuickEmailverification - сервис для проверки электронной почты, который помогает улучшить доставляемость и удалить недействительные адреса.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io — лучший инструмент для цифровых маркетологов для очистки и проверки списков адресов электронной почты, чтобы повысить доставляемость электронной почты для более качественной и эффективной маркетинговой кампании по электронной почте. Bounceless.io массово обрабатывает ваши списки адресов электронной почты в формате csv, txt или xls и предоставляет вам результаты. Наша модель представляет собой модель оплаты по мере использования. У вас есть 100 бесплатных кредитов, чтобы начать работу и получить первую проверку у нас. Для начала кредит не требуется. Bounceless.io отличается от других программ для проверки электронной почты: мы предлагаем отличный интерфейс, круглосуточное обслуживание клиентов, очень высокую степень проверки списка доставляемости и низкую цену.
Mailtester
mailtester.com
MailTester – инструмент для проверки корректности электронных адресов и оценки их доставки, позволяющий оптимизировать рассылку и избегать пометки как спам.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck — это простой в использовании, быстрый и эффективный инструмент проверки электронной почты с функцией интеграции API для проверки на ходу.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify — это решение, позволяющее очень легко проверить и очистить достоверность ваших электронных писем. Попрощайтесь с недействительными адресами, неправильно введенными/написанными, жесткими возвратами, возвратами отправителю и другими спам-ловушками и ловушками. Простой, быстрый и безопасный сервис для улучшения доставляемости.
Boring Plugins
boringplugins.com
Автоматически проверяет электронные письма, добавленные в Outreach.io, чтобы предотвратить возврат электронных писем.
TrueList
truelist.io
TrueList предлагает комплексный набор инструментов проверки электронной почты и управления списками, предназначенных для маркетологов, предприятий и частных лиц, которые отдают приоритет эффективному общению. Наша платформа оснащена расширенной проверкой SMTP, проверкой записей DNS, обнаружением спам-ловушек, а также идентификацией одноразовых адресов и доменов, допускающих все действия. Благодаря прямой интеграции с основными платформами, такими как HubSpot, ConvertKit, Zapier и Mailchimp, TrueList легко улучшает ваши рабочие процессы электронного маркетинга. TrueList — новый игрок в области проверки электронной почты, основанный Грантом Аммонсом, бывшим главой технического отдела ConvertKit и ветераном в области электронного маркетинга. Наш путь основан на приверженности инновациям, надежности и успеху клиентов.
SendBridge
sendbridge.com
Проверка списка адресов электронной почты SendBridge — это услуга, предназначенная для повышения качества и эффективности маркетинговых кампаний по электронной почте путем проверки достоверности адресов электронной почты в списке. Этот процесс помогает выявлять и удалять недействительные, неактивные или рискованные адреса электронной почты, тем самым снижая показатели отказов и повышая общую эффективность кампании. Служба проверки удобна для пользователя и предлагает проверку в реальном времени через API или простой в использовании интерфейс для массовой очистки списков. Поддерживая чистый список адресов электронной почты, маркетологи могут обеспечить более высокий уровень взаимодействия и защитить свою репутацию отправителя, делая общение по электронной почте более эффективным и надежным. Для получения подробной информации лучше всего посетить официальный сайт SendBridge.
validTo
validto.com
validTo — это простой и быстрый сервис проверки электронной почты, который повышает доставляемость электронной почты. validTo позволяет очистить список адресов электронной почты и добиться лучших результатов в маркетинге по электронной почте. Проверке списка адресов электронной почты validTo доверяют компании по всему миру.
Instantly
instantly.ai
Мгновенно — приложение для управления холодными email-кампаниями, позволяющее находить клиентов, настраивать рассылки и оптимизировать процессы с помощью AI.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.
Debounce
debounce.io
Debounce - инструмент для проверки адресов электронной почты, позволяющий удалять недействительные и спамовые адреса для повышения эффективности рассылок.
EmailListVerify
emaillistverify.com
Emaillistverify — инструмент для проверки электронных адресов, который удаляет недействительные и спамерские письма и улучшает доставляемость почты.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun — это сервис для отправки, получения и отслеживания электронной почты через API, поддерживающий различные языки программирования.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail — это сервис для отправки транзакционных электронных писем с поддержкой интеграции через SMTP и API.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads — это платформа для генерации лидов B2B и автоматизации маркетинга по электронной почте с возможностью поиска клиентов и управления данными.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - инструмент для поиска адресов электронной почты и обогащения бизнес-данных для B2B продаж и email-маркетинга.
Wiza
wiza.co
Wiza - приложение для извлечения и проверки контактной информации из LinkedIn и интеграции с CRM-системами.
Clearout
clearout.io
Clearout - это инструмент для проверки и валидации адресов электронной почты, который помогает бизнесам поддерживать качественные списки клиентов и улучшать доставляемость.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
Email Validation
emailvalidation.io
Приложение для проверки электронной почты обеспечивает проверку адресов на достоверность, синтаксические ошибки и безопасность. Поддерживает API и массовую проверку.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
Interseller
interseller.io
Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронной почты: наш искусственный интеллект позаботится об отправке электронных писем и последующих действиях за вас. - Подключайте столько учетных записей электронной почты, сколько захотите. Ограничений нет — связывайте столько учетных записей, сколько вам нужно. - Проверка электронной почты в режиме реального времени: благодаря нашей системе мгновенной проверки мы гарантируем, что ваши электронные письма попадут в почтовые ящики, а не в папки со спамом. - Неограниченная загрузка контактов: независимо от того, насколько велик ваш список потенциальных клиентов, вы можете загрузить их все. - Пользовательские электронные письма, созданные искусственным интеллектом: получайте электронные письма, адресованные вашей аудитории и написанные нашим умным искусственным интеллектом. - Интеллектуальные схемы отправки: наша система разумно меняет отправителей, чтобы обеспечить высокую доставляемость и снизить риски спама. Mails.ai — это больше, чем просто инструмент для проведения рассылок по электронной почте. Он создан для того, чтобы увеличить количество ваших ответов и помочь вам заключить больше сделок. Все дело в том, чтобы обеспечить вам более высокую отдачу от ваших инвестиций благодаря фиксированной цене независимо от размера вашего охвата. И это еще не все: воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по разогреву электронной почты, которая является одной из самых щедрых в мире. С Mails.ai вы выбираете сочетание эффективности, масштаба и ценности своих усилий по распространению электронной почты.
INBOX
useinbox.com
Создайте свою собственную маркетинговую стратегию. Отправляйте за считанные секунды. Отправляйте и анализируйте маркетинговые кампании по электронной почте. Начните свой бесплатный план с неограниченным кредитом. Бесплатно на всю жизнь! Зарегистрируйтесь бесплатно Посмотреть цены INBOX — это инструмент электронного маркетинга с более мощными функциями и гибкостью, чем любой другой. Простота в использовании. Создайте кампанию в | Создайте email-маркетинг, который понравится вашим подписчикам INBOX
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефонов. Наш подход, ориентированный на клиента, стандартный вариант «white label», план «все включено» с неограниченным количеством пользователей и приверженность высококачественным контактным данным — вот что отличает нас. Попробуйте бесплатно на сайте www.nymblr.com.
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