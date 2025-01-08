Bouncer

usebouncer.com

Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана в 2017 году с простой миссией — улучшить общение по электронной почте Human 2 Human и помочь людям оставаться на связи через канал электронной почты. Bouncer — технологический лидер на рынке проверки электронной почты. Проверка как по списку, так и по API — это первоклассные механизмы с политикой нулевого простоя. Продукт имеет лучший охват и высокую производительность (до 200 000 проверенных писем в час на одного клиента). Чтобы стать более сложным решением как для предприятий, так и для сегментов малого и среднего бизнеса, продукт имеет дополнительные функции, такие как проверка токсичности электронной почты и комплект доставки, поэтому пользователи могут позаботиться о доставке и улучшить ее. Bouncer также имеет обширную библиотеку интеграций (лучшие инструменты автоматизации маркетинга, электронного маркетинга или продаж). Почему вам следует рассматривать Bouncer как решение для проверки и доставки электронной почты? 1. Высокая точность с предвзятостью против ложноотрицательных результатов - чтобы клиенты не теряли возможность подключения из-за неправильной категоризации. 2. Наилучшее покрытие - возможность проверять адреса электронной почты, размещенные у разных поставщиков услуг электронной почты (даже глубокая всеобъемлющая проверка Google Workspace и Office365) с низким количеством неизвестных результатов (0,3-3%) 3. Высокая производительность — скорость проверки и щедрое ограничение скорости. Они могут быстро проверять 200 000 электронных писем в час на одного клиента. 4. Надежность (политика нулевого простоя) и безопасность — поддержка SOC2. 5. Упрощенная сложность — первоклассное технологическое решение с простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Особенности: Очень простое в использовании средство проверки электронной почты и средство проверки электронной почты. Просто перетащите свой список электронной почты, содержащий до 250 тысяч адресов, и позвольте средству проверки электронной почты Bouncer выполнить свою работу! Вы будете знать, какие электронные письма безопасно отправлять, но приложение также обнаружит