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Программное обеспечение для проверки электронной почты - Самые популярные приложения - Дания

Программное обеспечение для проверки электронной почты необходимо предприятиям для подтверждения того, что электронные письма отправляются и получаются с законных адресов. Пользователи могут загружать списки адресов электронной почты на платформу проверки, где программное обеспечение проверяет их несколькими методами. В процессе проверки используются превентивные меры для обеспечения точности бизнес-данных, собранных из этих списков. Он конкретно подтверждает, что адреса электронной почты действительны и способны принимать почту. Кроме того, программное обеспечение для проверки электронной почты может выявлять опечатки, проверять онлайн-формы и отфильтровывать временные или одноразовые электронные письма. Эти решения точно распознают действительные адреса электронной почты и структуры доменов, а некоторые могут даже проверить почтовый ящик у интернет-провайдера, чтобы подтвердить его существование.

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Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронно...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...

Instantly

Instantly

instantly.ai

Мгновенно масштабируйте свои информационно-пропагандистские кампании с помощью неограниченного количества учетных записей для отправки электронной почты и разминки, базы данных потенциальных клиентов b2b и интеллектуального искусственного интеллекта. Находите потенциальных клиентов, создавайте кампа...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...

Debounce

Debounce

debounce.io

Инструмент проверки электронной почты; Просто, быстро и точно. Не позволяйте недоставленным, одноразовым, спам-ловушкам и деактивированным электронным письмам ухудшать вашу репутацию отправителя, тратить свое время и деньги. 30% писем портятся всего за один год. Если более 10% ваших писем плохие, то...

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Набор мощных API, которые позволяют вам легко отправлять, получать и отслеживать электронную почту из вашего приложения, независимо от того, используете ли вы Python, Ruby, PHP, C#, Node.js или Java. Простая интеграция SMTP и простой RESTful API позволяют абстрагироваться от запутанных деталей отпра...

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

ZeptoMail (ранее TransMail) — это специализированный сервис транзакционной отправки электронной почты от Zoho. ZeptoMail позволяет пользователям отправлять только транзакционные электронные письма, что помогает нам обеспечить надежную и гарантированную доставку ваших транзакционных писем. Варианты ...

Email Validation

Email Validation

emailvalidation.io

Подтвердите любой адрес электронной почты с помощью нашей бесплатной и простой в использовании программы проверки электронной почты. Мы обеспечиваем точность 99%.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффек...

INBOX

INBOX

useinbox.com

Создайте свою собственную маркетинговую стратегию. Отправляйте за считанные секунды. Отправляйте и анализируйте маркетинговые кампании по электронной почте. Начните свой бесплатный план с неограниченным кредитом. Бесплатно на всю жизнь! Зарегистрируйтесь бесплатно Посмотреть цены INBOX — это инструм...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...

Wiza

Wiza

wiza.co

Найти точную контактную информацию B2B сложно. 40% продавцов говорят, что поиск потенциальных клиентов — самая трудная часть их работы. LinkedIn предлагает актуальный пул потенциальных клиентов, но не имеет простого способа связаться с потенциальными клиентами за пределами LinkedIn. Показать больше....

EmailListVerify

EmailListVerify

emaillistverify.com

Полнофункциональная проверка электронной почты. Но вполовину дешевле. Избавьтесь от спам-ловушек, жестких отказов, одноразовых или универсальных писем, не нарушая при этом свой бюджет.

Anyleads

Anyleads

anyleads.com

Anyleads™, ведущая платформа для привлечения потенциальных клиентов. Программное обеспечение для автоматизации продаж №1 на рынке. Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к платформе.

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce помогает вам поддерживать правильную систему проверки электронной почты, оценку электронной почты на основе искусственного интеллекта и высокий уровень доставляемости. Поддерживайте чистую базу данных электронной почты, чтобы легко связаться с идеальными потенциальными клиентами. Очистите ...

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронн...

Mailtester

Mailtester

mailtester.com

Проверьте, действителен ли адрес электронной почты. Наша программа проверки списка адресов электронной почты будет искать и проверять электронные письма, чтобы убедиться, что они действительны. У нас есть всеядная программа проверки Mailchimp и другие интеграции, такие как MailChimp, Activecampaign.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам провер...

SendPost

SendPost

sendpost.io

Email API + SMTP Relay Мы предоставляем разработчикам, предприятиям и ESP инструменты, опыт и поддержку, необходимые для надежной доставки, измерения и оптимизации электронных писем, чтобы они всегда и вовремя доходили до почтовых ящиков ваших клиентов.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной ра...

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана ...

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Mailboxlayer — это бесплатный, простой и мощный API-интерфейс JSON, предлагающий мгновенную проверку и проверку адресов электронной почты посредством проверки синтаксиса, проверки опечаток и орфографии, проверки SMTP, бесплатной и одноразовой фильтрации поставщиков и многого другого. Его система осн...

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе те...

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не...

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и слож...

Clearout

Clearout

clearout.io

Clearout — это универсальное решение для улучшения ваших продаж и маркетинга за счет оптимизации процесса выявления потенциальных клиентов и связи с ними по электронной почте. Наш инструмент гарантирует, что ваши электронные письма дойдут до намеченных получателей, расширяя охват, уменьшая количеств...

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и ​​компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, м...

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller — это SaaS-компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, работающая в сфере рекрутинговых технологий, недавно приобретенная Greenhouse Software в октябре 2021 года. С 2016 года мы помогаем рекрутинговым агентствам по всему миру создавать более предсказуемый поток клиентов и кандидатов. Наша пл...

ListClean

ListClean

listclean.xyz

ListClean — это платформа для проверки и проверки электронной почты. Служба удаляет опечатки в электронной почте, несуществующую электронную почту, No-MX, неправомерные учетные записи электронной почты, спам-ловушки и другие рискованные адреса электронной почты. Полностью оборудованные решения для п...

BetterContact

BetterContact

bettercontact.rocks

BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциаль...

VoilaNorbert

VoilaNorbert

voilanorbert.com

Norbert — это интеллектуальный инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который может найти чей-либо корпоративный адрес электронной почты и обогатить его данными, способствующими конверсии.

Reoon

Reoon

reoon.com

Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратн...

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска пре...

validTo

validTo

validto.com

validTo — это простой и быстрый сервис проверки электронной почты, который повышает доставляемость электронной почты. validTo позволяет очистить список адресов электронной почты и добиться лучших результатов в маркетинге по электронной почте. Проверке списка адресов электронной почты validTo доверяю...

SendBridge

SendBridge

sendbridge.com

Проверка списка адресов электронной почты SendBridge — это услуга, предназначенная для повышения качества и эффективности маркетинговых кампаний по электронной почте путем проверки достоверности адресов электронной почты в списке. Этот процесс помогает выявлять и удалять недействительные, неактивные...

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce — это отмеченная наградами платформа проверки и доставки электронной почты, помогающая более чем 350 000 клиентам повысить рентабельность инвестиций в электронную почту и размещение входящих сообщений. Его основные услуги по доставке включают в себя: Проверка электронной почты с точностью...

TrueList

TrueList

truelist.io

TrueList предлагает комплексный набор инструментов проверки электронной почты и управления списками, предназначенных для маркетологов, предприятий и частных лиц, которые отдают приоритет эффективному общению. Наша платформа оснащена расширенной проверкой SMTP, проверкой записей DNS, обнаружением спа...

Boring Plugins

Boring Plugins

boringplugins.com

Автоматически проверяет электронные письма, добавленные в Outreach.io, чтобы предотвратить возврат электронных писем.

Captain Verify

Captain Verify

captainverify.com

Captain Verify — это решение, позволяющее очень легко проверить и очистить достоверность ваших электронных писем. Попрощайтесь с недействительными адресами, неправильно введенными/написанными, жесткими возвратами, возвратами отправителю и другими спам-ловушками и ловушками. Простой, быстрый и безопа...

Mailcheck

Mailcheck

mailcheck.co

Mailcheck — это простой в использовании, быстрый и эффективный инструмент проверки электронной почты с функцией интеграции API для проверки на ходу.

Bounceless

Bounceless

bounceless.io

Bounceless.io — лучший инструмент для цифровых маркетологов для очистки и проверки списков адресов электронной почты, чтобы повысить доставляемость электронной почты для более качественной и эффективной маркетинговой кампании по электронной почте. Bounceless.io массово обрабатывает ваши списки адрес...

Quickemailverification

Quickemailverification

quickemailverification.com

Повысьте скорость доставки почты и защитите свою репутацию IP-адреса, используя нашу бесплатную службу проверки электронной почты.

MyEmailVerifier

MyEmailVerifier

myemailverifier.com

Более 50 000 пользователей доверились MyEmailVerifier за очень короткий промежуток времени! Попробуйте нашу бесплатную проверку электронной почты с бесплатными 100 кредитами по электронной почте ежедневно с гарантией возврата денег True Money. Меньше «неизвестного», меньше сложности и более доступно...

Proofy

Proofy

proofy.io

Повысьте рентабельность инвестиций и сохраните репутацию почтового сервера. Удалите жесткие отказы, рискованные, одноразовые сообщения, дубликаты и спам-ловушки. Проверка электронной почты с точностью 98,5%.

Emailable

Emailable

emailable.com

Emailable — это самый быстрый и один из самых точных сервисов проверки электронной почты в отрасли. Мы проверяем электронную почту как минимум в 8 раз быстрее, чем любой другой инструмент на планете, со скоростью 30 000 в минуту. Улучшите доставляемость, очистив списки и уменьшив количество отказов ...

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможнос...

Kickbox

Kickbox

kickbox.com

Kickbox — это ведущее решение для проверки электронной почты, которое позволяет компаниям проверять адреса электронной почты по одному в режиме реального времени или массово, гарантируя, что вы отправляете сообщения только действительным и отзывчивым контактам электронной почты. API проверки электро...

AtData

AtData

atdata.com

Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной поч...

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и ​​кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и...

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