Программное обеспечение для проверки электронной почты - Самые популярные приложения - Аруба

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Программное обеспечение для проверки электронной почты необходимо предприятиям для подтверждения того, что электронные письма отправляются и получаются с законных адресов. Пользователи могут загружать списки адресов электронной почты на платформу проверки, где программное обеспечение проверяет их несколькими методами. В процессе проверки используются превентивные меры для обеспечения точности бизнес-данных, собранных из этих списков. Он конкретно подтверждает, что адреса электронной почты действительны и способны принимать почту. Кроме того, программное обеспечение для проверки электронной почты может выявлять опечатки, проверять онлайн-формы и отфильтровывать временные или одноразовые электронные письма. Эти решения точно распознают действительные адреса электронной почты и структуры доменов, а некоторые могут даже проверить почтовый ящик у интернет-провайдера, чтобы подтвердить его существование.
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Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможности обеспечения соблюдения DMARC для предприятий любого рода и любого размера, повышая уровень успешности соблюдения требований с менее чем 25% до более чем 95%. Будучи единственной платформой, сертифицированной FedRAMP, и проверенным партнером DMARC для сред Microsoft 365 и Twilio SendGrid, Valimail также занимает лидирующие позиции во всех ключевых организациях по стандартизации аутентификации электронной почты, выступая за повышение доверия и безопасности в экосистеме электронной почты. Для получения дополнительной информации посетите www.valimail.com.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не имеет базы данных контактов. Это делает Dropcontact единственным решением, на 100% соответствующим GDPR. Автоматическая очистка, автоматическое обнаружение дубликатов и объединение, а также обогащение данных (адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и т. д.) освобождают команды продаж и маркетинга и позволяют им сосредоточиться на своей основной деятельности.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе технологий.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert — это интеллектуальный инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который может найти чей-либо корпоративный адрес электронной почты и обогатить его данными, способствующими конверсии.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциальных клиентов.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Мы предоставляем разработчикам, предприятиям и ESP инструменты, опыт и поддержку, необходимые для надежной доставки, измерения и оптимизации электронных писем, чтобы они всегда и вовремя доходили до почтовых ящиков ваших клиентов.
Firmable
firmable.com
Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и улучшить взаимодействие; помогает рекрутерам выявить и привлечь нужных кандидатов; и экономит время всем, кто ищет надежную рыночную информацию. Платформа базы данных Firmable, B2B включает: 👉Более 1 миллиона австралийских B2B-компаний и 10 миллионов человек. 👉Точные и подробные профили с локализованной информацией, включая ABN, отраслевые сегменты, технологические стеки и многое другое. 👉Широкий охват мобильных устройств и электронной почты. 👉Локальная поддержка Firmable сосредоточена на том, чтобы помочь вам и вашей команде продаж достичь целей роста на 2024 год.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — это бесплатный, простой и мощный API-интерфейс JSON, предлагающий мгновенную проверку и проверку адресов электронной почты посредством проверки синтаксиса, проверки опечаток и орфографии, проверки SMTP, бесплатной и одноразовой фильтрации поставщиков и многого другого. Его система основана на REST, защищена 256-битным шифрованием HTTPS и преследует цель помочь разработчикам и предприятиям в борьбе с мошенническими пользователями и повысить показатели успеха кампаний по электронной почте.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce помогает вам поддерживать правильную систему проверки электронной почты, оценку электронной почты на основе искусственного интеллекта и высокий уровень доставляемости. Поддерживайте чистую базу данных электронной почты, чтобы легко связаться с идеальными потенциальными клиентами. Очистите свои списки адресов электронной почты и улучшите маркетинговые кампании по электронной почте с помощью нашего инструмента проверки электронной почты. Все отправленные электронные письма будут кэшироваться, чтобы при необходимости их можно было повторно просмотреть. Находите точные электронные письма, проверяйте данные электронной почты, очищайте базу данных электронной почты и получайте оценку репутации электронной почты с помощью no2bounce.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам проверки в режиме реального времени доверяют крупные финансовые учреждения, такие как Bank of America и Coinbase, а также другие компании, включая Microsoft, Uber и Amazon, для снижения рискованного поведения. Наши данные о рисках всегда актуальны и эффективны против даже самых изощренных форм мошенничества.
AtData
atdata.com
Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной почты действителен, определяя, правильный ли не только синтаксис, но и соответствует ли адрес требованиям конкретного интернет-провайдера. Мы исправим опечатки, форматирование, синтаксические и другие ошибки ввода, а также отсеем вредные адреса, чтобы снизить риск и сохранить репутацию отправителя. Мы также предоставляем оценку вовлеченности, которая анализирует сигналы активности для выявления активно используемых электронных писем для улучшения доставляемости, лучшей сегментации и отбора потенциальных клиентов. Наша 100% гарантия SafeToSend дает вам уверенность в том, что ваши электронные письма проверены, исправлены и безопасны, поэтому ваши сообщения доходят до нужной аудитории по правильному каналу. Результатом являются более высокие показатели откликов, конверсии и прибыли. Начать работу легко. Мы упрощаем очистку ваших данных через наш портал самообслуживания InstantData. Создайте бесплатную учетную запись и выберите свой список адресов электронной почты на локальном устройстве, загрузите его через FTP или импортируйте со своей маркетинговой платформы электронной почты.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — это отмеченная наградами платформа проверки и доставки электронной почты, помогающая более чем 350 000 клиентам повысить рентабельность инвестиций в электронную почту и размещение входящих сообщений. Его основные услуги по доставке включают в себя: Проверка электронной почты с точностью 99 %. Удалите устаревшие и рискованные адреса электронной почты, чтобы снизить показатели отказов электронной почты и сохранить положительную репутацию отправителя. Email Finder — находите новые действительные адреса электронной почты для бизнеса и расширяйте охват B2B. DMARC Monitor — защитите свою электронную почту и предотвратите фишинговое мошенничество с помощью неограниченного мониторинга электронной почты, предупреждений безопасности и автоматических отчетов. Инструменты доставки электронной почты — улучшите видимость входящих сообщений с помощью настраиваемых наборов инструментов. Включает тестирование сервера электронной почты, тестирование размещения в почтовом ящике, поиск электронной почты и мониторинг данных активности DMARC и оценку электронной почты. Найдите своих самых активных подписчиков электронной почты с помощью данных активности. Кроме того, служба оценки электронной почты предоставляет более подробную информацию о вашем списке адресов электронной почты, что поможет вам добиться успеха в электронной почте. ZeroBounce проверил более 25 миллиардов электронных писем и обслуживает компании всех размеров, от индивидуальных владельцев бизнеса до Amazon, Disney, Netflix и Sephora. Платформа обеспечивает безопасность военного уровня, сертифицирована GDPR, SOC 2 Type II, ISO-27001 и полностью соответствует требованиям HIPAA.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox — это ведущее решение для проверки электронной почты, которое позволяет компаниям проверять адреса электронной почты по одному в режиме реального времени или массово, гарантируя, что вы отправляете сообщения только действительным и отзывчивым контактам электронной почты. API проверки электронной почты Kickbox в режиме реального времени легко интегрируется с различными веб-формами и точками взаимодействия, от регистрации учетных записей и форм сбора потенциальных клиентов до вашей системы CRM или e-POS. Реализуя этот дополнительный уровень безопасности, API эффективно отсеивает поддельные или недействительные адреса электронной почты на месте. Таким образом, в вашу базу данных попадают только доставляемые электронные письма, что гарантирует, что вы никогда не упустите возможность связаться со своей аудиторией. Основные функции: Проверка в режиме реального времени и массовая проверка: Kickbox помогает очищать списки адресов электронной почты и проверять адреса, добавленные в вашу базу данных. Бесшовная интеграция: API проверки электронной почты в реальном времени легко интегрируется в веб-формы, передавая данные электронной почты при регистрации учетной записи на платформы CRM. Опечатки? Нет проблем: API Kickbox умело обрабатывает опечатки, предлагая пользователям исправлять ошибки в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную связь с вашей аудиторией. Надежные и точные результаты. В результатах Kickbox приоритет отдается надежности и точности независимо от того, проверяете ли вы электронные письма индивидуально или массово. Соответствие требованиям и защита данных: Kickbox лидирует в обеспечении соответствия требованиям и защите данных и придерживается лучших практик. Оценки Sendex™: информационная панель служит вашим командным центром, предлагая собственную оценку качества для каждого электронного письма и предоставляя дополнительные показатели для принятия стратегических решений. Сообщество и поддержка: Kickbox предоставляет удобную для понимания документацию, первоклассную поддержку и профессиональные консультационные решения по доставке. Почему стоит выбрать Кикбокс? Kickbox — это больше, чем просто услуга; это ваш стратегический партнер, который поможет вам максимизировать ваши цели в области электронной почты и зарабатывать больше денег с помощью электронной почты. Благодаря приверженности соблюдению нормативных требований, удобной интеграции и успеху клиентов, Kickbox гарантирует, что ваши электронные письма не только попадут в почтовые ящики, но и максимизируют рентабельность инвестиций в маркетинг.
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и сложности вашего бизнеса, у нас есть технологии, отчеты и ресурсы поддержки, которые помогут максимизировать успех вашей электронной почты. Ищете простой опыт без головной боли? Мы нашли правильный баланс между многофункциональным решением для доставки исходящей почты, простым в использовании интерфейсом панели управления и еще более простой настройкой. Вы можете настроить и запустить за считанные минуты. Наша запатентованная технология сервера электронной почты, расширенная аналитика и персонализированная поддержка клиентов — это то, что помогает SocketLabs обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов. Наши продукты и услуги гарантируют, что вы сможете: - Доставить важную маркетинговую и транзакционную электронную почту в почтовый ящик - Получить подробную визуальную информацию об эффективности вашей электронной почты по всем ключевым показателям эффективности - В случае возникновения проблемы обратиться к нашим экспертам по доставке электронной почты - Сэкономить время и деньги, используя эффективную и надежную инфраструктуру электронной почты SocketLabs. Собирайте и храните электронную почту, не выходя из нашей высокозащищенной и соответствующей требованиям системы электронной почты. В SocketLabs мы знаем, насколько важна электронная почта для вашего бизнеса, поэтому совершенствуем «науку попадания в почтовый ящик». это наша страсть.
Emailable
emailable.com
Emailable — это самый быстрый и один из самых точных сервисов проверки электронной почты в отрасли. Мы проверяем электронную почту как минимум в 8 раз быстрее, чем любой другой инструмент на планете, со скоростью 30 000 в минуту. Улучшите доставляемость, очистив списки и уменьшив количество отказов с помощью Emailable. Подпишитесь на бесплатную пробную версию и узнайте, почему более 200 000 компаний в более чем 150 странах выбирают наши услуги. Основные характеристики: - Простой и удобный в использовании современный пользовательский интерфейс - Быстрая настройка API - Более 50 интеграций - Круглосуточная специализированная поддержка клиентов - 99% гарантия доставки - 99,99% времени безотказной работы сервера - Отсутствие платы за неизвестных или дубликатов
ListClean
listclean.xyz
ListClean — это платформа для проверки и проверки электронной почты. Служба удаляет опечатки в электронной почте, несуществующую электронную почту, No-MX, неправомерные учетные записи электронной почты, спам-ловушки и другие рискованные адреса электронной почты. Полностью оборудованные решения для проверки электронной почты: - Проверка SMTP-сервера - Проверка почтового сервера - Проверка записей MX - Удаление спам-ловушек - Удаление жестких отказов - Удаление всех электронных писем - Удаление одноразовых электронных писем - Удаление ролевых электронных писем - Проверка DNS Воспользуйтесь нашей службой Listclean, чтобы обнаруживать и подавлять недействительные адреса электронной почты. Поддерживая чистый список, вы снижаете процент отказов и повышаете эффективность работы с поставщиками почтовых ящиков.
Proofy
proofy.io
Повысьте рентабельность инвестиций и сохраните репутацию почтового сервера. Удалите жесткие отказы, рискованные, одноразовые сообщения, дубликаты и спам-ловушки. Проверка электронной почты с точностью 98,5%.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Более 50 000 пользователей доверились MyEmailVerifier за очень короткий промежуток времени! Попробуйте нашу бесплатную проверку электронной почты с бесплатными 100 кредитами по электронной почте ежедневно с гарантией возврата денег True Money. Меньше «неизвестного», меньше сложности и более доступно! MyEmailVerifier обеспечивает точность доставки 98%. Наш валидатор электронной почты — это развивающийся бизнес, который помогает другим компаниям формировать эффективные кампании по электронной почте. Наш расширенный инструмент проверки электронной почты проверит синтаксис электронной почты. Он не только проверит, действительны ли записи MX, но также определит, не внесен ли адрес электронной почты в какой-либо «серый» или «черный список». Наша онлайн-проверка электронной почты также проверит SMTP электронной почты, чтобы убедиться, что она действительна и готова принимать ваши электронные письма.
Quickemailverification
quickemailverification.com
Повысьте скорость доставки почты и защитите свою репутацию IP-адреса, используя нашу бесплатную службу проверки электронной почты.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io — лучший инструмент для цифровых маркетологов для очистки и проверки списков адресов электронной почты, чтобы повысить доставляемость электронной почты для более качественной и эффективной маркетинговой кампании по электронной почте. Bounceless.io массово обрабатывает ваши списки адресов электронной почты в формате csv, txt или xls и предоставляет вам результаты. Наша модель представляет собой модель оплаты по мере использования. У вас есть 100 бесплатных кредитов, чтобы начать работу и получить первую проверку у нас. Для начала кредит не требуется. Bounceless.io отличается от других программ для проверки электронной почты: мы предлагаем отличный интерфейс, круглосуточное обслуживание клиентов, очень высокую степень проверки списка доставляемости и низкую цену.
Mailtester
mailtester.com
Проверьте, действителен ли адрес электронной почты. Наша программа проверки списка адресов электронной почты будет искать и проверять электронные письма, чтобы убедиться, что они действительны. У нас есть всеядная программа проверки Mailchimp и другие интеграции, такие как MailChimp, Activecampaign.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck — это простой в использовании, быстрый и эффективный инструмент проверки электронной почты с функцией интеграции API для проверки на ходу.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify — это решение, позволяющее очень легко проверить и очистить достоверность ваших электронных писем. Попрощайтесь с недействительными адресами, неправильно введенными/написанными, жесткими возвратами, возвратами отправителю и другими спам-ловушками и ловушками. Простой, быстрый и безопасный сервис для улучшения доставляемости.
Boring Plugins
boringplugins.com
Автоматически проверяет электронные письма, добавленные в Outreach.io, чтобы предотвратить возврат электронных писем.
TrueList
truelist.io
TrueList предлагает комплексный набор инструментов проверки электронной почты и управления списками, предназначенных для маркетологов, предприятий и частных лиц, которые отдают приоритет эффективному общению. Наша платформа оснащена расширенной проверкой SMTP, проверкой записей DNS, обнаружением спам-ловушек, а также идентификацией одноразовых адресов и доменов, допускающих все действия. Благодаря прямой интеграции с основными платформами, такими как HubSpot, ConvertKit, Zapier и Mailchimp, TrueList легко улучшает ваши рабочие процессы электронного маркетинга. TrueList — новый игрок в области проверки электронной почты, основанный Грантом Аммонсом, бывшим главой технического отдела ConvertKit и ветераном в области электронного маркетинга. Наш путь основан на приверженности инновациям, надежности и успеху клиентов.
SendBridge
sendbridge.com
Проверка списка адресов электронной почты SendBridge — это услуга, предназначенная для повышения качества и эффективности маркетинговых кампаний по электронной почте путем проверки достоверности адресов электронной почты в списке. Этот процесс помогает выявлять и удалять недействительные, неактивные или рискованные адреса электронной почты, тем самым снижая показатели отказов и повышая общую эффективность кампании. Служба проверки удобна для пользователя и предлагает проверку в реальном времени через API или простой в использовании интерфейс для массовой очистки списков. Поддерживая чистый список адресов электронной почты, маркетологи могут обеспечить более высокий уровень взаимодействия и защитить свою репутацию отправителя, делая общение по электронной почте более эффективным и надежным. Для получения подробной информации лучше всего посетить официальный сайт SendBridge.
validTo
validto.com
validTo — это простой и быстрый сервис проверки электронной почты, который повышает доставляемость электронной почты. validTo позволяет очистить список адресов электронной почты и добиться лучших результатов в маркетинге по электронной почте. Проверке списка адресов электронной почты validTo доверяют компании по всему миру.
Instantly
instantly.ai
Мгновенно масштабируйте свои информационно-пропагандистские кампании с помощью неограниченного количества учетных записей для отправки электронной почты и разминки, базы данных потенциальных клиентов b2b и интеллектуального искусственного интеллекта. Находите потенциальных клиентов, создавайте кампании, подключайте учетные записи-отправители и наблюдайте, как эти потенциальные клиенты превращаются в клиентов — с помощью одной подписки с фиксированной оплатой. Instantly, основанная в 2021 году, является ведущей платформой для взаимодействия с клиентами, которой пользуются более 15 000 клиентов, от индивидуальных предпринимателей до глобальных агентств. Наша цель — стать самым простым инструментом на рынке для зарабатывания денег с помощью холодной электронной почты.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана в 2017 году с простой миссией — улучшить общение по электронной почте Human 2 Human и помочь людям оставаться на связи через канал электронной почты. Bouncer — технологический лидер на рынке проверки электронной почты. Проверка как по списку, так и по API — это первоклассные механизмы с политикой нулевого простоя. Продукт имеет лучший охват и высокую производительность (до 200 000 проверенных писем в час на одного клиента). Чтобы стать более сложным решением как для предприятий, так и для сегментов малого и среднего бизнеса, продукт имеет дополнительные функции, такие как проверка токсичности электронной почты и комплект доставки, поэтому пользователи могут позаботиться о доставке и улучшить ее. Bouncer также имеет обширную библиотеку интеграций (лучшие инструменты автоматизации маркетинга, электронного маркетинга или продаж). Почему вам следует рассматривать Bouncer как решение для проверки и доставки электронной почты? 1. Высокая точность с предвзятостью против ложноотрицательных результатов - чтобы клиенты не теряли возможность подключения из-за неправильной категоризации. 2. Наилучшее покрытие - возможность проверять адреса электронной почты, размещенные у разных поставщиков услуг электронной почты (даже глубокая всеобъемлющая проверка Google Workspace и Office365) с низким количеством неизвестных результатов (0,3-3%) 3. Высокая производительность — скорость проверки и щедрое ограничение скорости. Они могут быстро проверять 200 000 электронных писем в час на одного клиента. 4. Надежность (политика нулевого простоя) и безопасность — поддержка SOC2. 5. Упрощенная сложность — первоклассное технологическое решение с простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Особенности: Очень простое в использовании средство проверки электронной почты и средство проверки электронной почты. Просто перетащите свой список электронной почты, содержащий до 250 тысяч адресов, и позвольте средству проверки электронной почты Bouncer выполнить свою работу! Вы будете знать, какие электронные письма безопасно отправлять, но приложение также обнаружит
Debounce
debounce.io
Инструмент проверки электронной почты; Просто, быстро и точно. Не позволяйте недоставленным, одноразовым, спам-ловушкам и деактивированным электронным письмам ухудшать вашу репутацию отправителя, тратить свое время и деньги. 30% писем портятся всего за один год. Если более 10% ваших писем плохие, то доставляется менее 44%. Используйте инструмент массовой проверки электронной почты, чтобы исключить любые плохие электронные письма.
EmailListVerify
emaillistverify.com
Полнофункциональная проверка электронной почты. Но вполовину дешевле. Избавьтесь от спам-ловушек, жестких отказов, одноразовых или универсальных писем, не нарушая при этом свой бюджет.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронной почте непосредственно из Hunter. Hunter позволяет продавцам, рекрутерам и маркетологам невероятно легко связаться с другими профессионалами с помощью простых, но мощных инструментов. Хантер сканирует Интернет и индексирует общедоступные профессиональные адреса электронной почты. Данные легко доступны через простой пользовательский интерфейс, чтобы найти нужного человека в компании или узнать, как связаться с уже выявленными специалистами.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Mailgun
mailgun.com
Набор мощных API, которые позволяют вам легко отправлять, получать и отслеживать электронную почту из вашего приложения, независимо от того, используете ли вы Python, Ruby, PHP, C#, Node.js или Java. Простая интеграция SMTP и простой RESTful API позволяют абстрагироваться от запутанных деталей отправки транзакционных или массовых писем. Быстро масштабируйтесь, независимо от того, нужно ли вам отправить 10 или 10 миллионов электронных писем. Журналы с возможностью поиска означают, что вы всегда знаете, что происходит с вашей электронной почтой, а теги упрощают A/B-тестирование и составление отчетов по вашим данным, и все это с помощью наших веб-перехватчиков.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, маркетинг на основе учетных записей, анализ конкурентов, анализ шаблонов электронной почты, ссылки на социальные профили, Salesforce и 12 других интеграций CRM, надежный API и многое другое. .
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (ранее TransMail) — это специализированный сервис транзакционной отправки электронной почты от Zoho. ZeptoMail позволяет пользователям отправлять только транзакционные электронные письма, что помогает нам обеспечить надежную и гарантированную доставку ваших транзакционных писем. Варианты настройки ZeptoMail предоставляет два варианта настройки — SMTP и API электронной почты. Интегрируйте свой бизнес с ZeptoMail за несколько быстрых шагов, используя SMTP, или используйте API электронной почты для более глубокой интеграции. Разделите потоки электронной почты. Разделите свою электронную почту по домену, приложению, цели и т. д. на группы, называемые почтовыми агентами. Вы можете просматривать специализированные отчеты и контролировать доступ и отправку электронной почты каждого почтового агента, используя уникальные токены API и учетные данные SMTP. Шаблоны электронной почты ZeptoMail предоставляет шаблоны электронной почты для распространенных типов транзакционных электронных писем. Выберите один из образцов шаблонов или создайте свой собственный с нуля. Отслеживание электронной почты Отслеживайте действия получателей, такие как открытия и клики, чтобы повысить производительность электронной почты. ZeptoMail также регистрирует обработанные электронные письма и предлагает уведомления в реальном времени с настройкой веб-перехватчика. Отчеты Просматривайте графические отчеты об активности получателей и создавайте сравнительные отчеты об активности отправки между несколькими почтовыми агентами. Управление доступом Используйте расширенные права пользователя, чтобы назначать роли каждому пользователю. Это помогает вам управлять тем, какие пользователи имеют доступ к каждому из ваших почтовых агентов и связанным с ними данным. Плагин WordPress Используйте плагин ZeptoMail для WordPress, чтобы настроить учетную запись ZeptoMail в своей учетной записи WordPress. Вы можете отправлять электронные письма прямо со своего веб-сайта WordPress.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, ведущая платформа для привлечения потенциальных клиентов. Программное обеспечение для автоматизации продаж №1 на рынке. Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к платформе.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффективные маркетинговые и информационно-пропагандистские кампании по электронной почте и получать ценные данные о своих потенциальных получателях.
Wiza
wiza.co
Найти точную контактную информацию B2B сложно. 40% продавцов говорят, что поиск потенциальных клиентов — самая трудная часть их работы. LinkedIn предлагает актуальный пул потенциальных клиентов, но не имеет простого способа связаться с потенциальными клиентами за пределами LinkedIn. Показать больше. Решения для баз данных предлагают контактную информацию, но информация о вакансии часто неверна, и электронные письма не возвращаются. Получите доступ к проверенным контактным данным в режиме реального времени с доставляемостью 99%. Начните работу с Wiza сегодня!
Clearout
clearout.io
Clearout — это универсальное решение для улучшения ваших продаж и маркетинга за счет оптимизации процесса выявления потенциальных клиентов и связи с ними по электронной почте. Наш инструмент гарантирует, что ваши электронные письма дойдут до намеченных получателей, расширяя охват, уменьшая количество жестких отказов и улучшая показатели доставляемости за счет массовой и массовой проверки электронной почты и проверки электронной почты. С Clearout вы сможете эффективно охватить каждого потенциального клиента и максимизировать свой потенциал продаж. Службы проверки электронной почты и проверки электронной почты Clearout предлагают различные способы помочь вам поддерживать чистый и обновляемый список адресов электронной почты, сохраняя при этом «горячих» потенциальных клиентов. Вот несколько способов воспользоваться нашими услугами: 1) Создайте точный список адресов электронной почты: с помощью инструмента Clearout Email Finder вы можете легко получить предварительно проверенные адреса электронной почты ваших потенциальных клиентов, просто введя их имя и имя компании/домена. 2) Проверка существующих данных о клиентах. Наш массовый инструмент проверки электронной почты может проверить огромный объем адресов электронной почты с поразительной точностью - 98%+. Это поможет вам обновить существующий список адресов электронной почты и исключить недействительные и опасные адреса электронной почты. 3) Проверяйте новые записи в режиме реального времени: с помощью проверки электронной почты Clearout в режиме реального времени вы можете мгновенно проверять каждого нового клиента или подписчика в момент входа. Это гарантирует, что ваш список адресов электронной почты будет актуальным и точным, и вы сможете избежать отправки электронных писем на недействительные или мошеннические адреса. Проверка электронной почты: инструмент проверки электронной почты Clearout обеспечивает точность более 98%, выполняя более 20 уточненных проверок для определения статуса каждого адреса электронной почты в ваших данных. Благодаря более чем 15 миллионам адресов электронной почты, проверяемым ежедневно, Clearout помогает предприятиям выявлять законных потенциальных клиентов и удалять недействительные адреса электронной почты, такие как злоупотребления, спам-ловушки, опечатки, временные электронные письма и другие.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Email Validation
emailvalidation.io
Подтвердите любой адрес электронной почты с помощью нашей бесплатной и простой в использовании программы проверки электронной почты. Мы обеспечиваем точность 99%.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
Interseller
interseller.io
Interseller — это SaaS-компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, работающая в сфере рекрутинговых технологий, недавно приобретенная Greenhouse Software в октябре 2021 года. С 2016 года мы помогаем рекрутинговым агентствам по всему миру создавать более предсказуемый поток клиентов и кандидатов. Наша платформа помогает сократить время, необходимое для взаимодействия с потенциальными клиентами и кандидатами. Interseller может найти и связаться с любым личным или рабочим адресом электронной почты с помощью автоматизированных и персонализированных последовательностей электронных писем, сохраняя при этом актуальность более чем 30 CRM и ATS.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронной почты: наш искусственный интеллект позаботится об отправке электронных писем и последующих действиях за вас. - Подключайте столько учетных записей электронной почты, сколько захотите. Ограничений нет — связывайте столько учетных записей, сколько вам нужно. - Проверка электронной почты в режиме реального времени: благодаря нашей системе мгновенной проверки мы гарантируем, что ваши электронные письма попадут в почтовые ящики, а не в папки со спамом. - Неограниченная загрузка контактов: независимо от того, насколько велик ваш список потенциальных клиентов, вы можете загрузить их все. - Пользовательские электронные письма, созданные искусственным интеллектом: получайте электронные письма, адресованные вашей аудитории и написанные нашим умным искусственным интеллектом. - Интеллектуальные схемы отправки: наша система разумно меняет отправителей, чтобы обеспечить высокую доставляемость и снизить риски спама. Mails.ai — это больше, чем просто инструмент для проведения рассылок по электронной почте. Он создан для того, чтобы увеличить количество ваших ответов и помочь вам заключить больше сделок. Все дело в том, чтобы обеспечить вам более высокую отдачу от ваших инвестиций благодаря фиксированной цене независимо от размера вашего охвата. И это еще не все: воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по разогреву электронной почты, которая является одной из самых щедрых в мире. С Mails.ai вы выбираете сочетание эффективности, масштаба и ценности своих усилий по распространению электронной почты.
INBOX
useinbox.com
Создайте свою собственную маркетинговую стратегию. Отправляйте за считанные секунды. Отправляйте и анализируйте маркетинговые кампании по электронной почте. Начните свой бесплатный план с неограниченным кредитом. Бесплатно на всю жизнь! Зарегистрируйтесь бесплатно Посмотреть цены INBOX — это инструмент электронного маркетинга с более мощными функциями и гибкостью, чем любой другой. Простота в использовании. Создайте кампанию в | Создайте email-маркетинг, который понравится вашим подписчикам INBOX
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной разминкой для всех своих учетных записей, встроенной проверкой электронной почты и очисткой данных, созданием последовательностей и шаблонов на базе искусственного интеллекта и многим другим. Инструмент также включает в себя такие функции, как проверка электронной почты и очистка списков, настраиваемые поля персонализации, автоматическая персонализация GIF, IMG и видео, помощник по копирайтингу с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Это помогает предприятиям привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль, масштабировать исходящие кампании, обеспечивать партнерство в отрасли и находить инвесторов для следующего раунда финансирования. Все эти функции призваны помочь компаниям сэкономить время, повысить свою эффективность и повысить рентабельность инвестиций.
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефонов. Наш подход, ориентированный на клиента, стандартный вариант «white label», план «все включено» с неограниченным количеством пользователей и приверженность высококачественным контактным данным — вот что отличает нас. Попробуйте бесплатно на сайте www.nymblr.com.
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