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Программное обеспечение для отслеживания электронной почты
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Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкое CRM-приложение для малых предприятий, упрощающее управление клиентскими отношениями и автоматизацию задач.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail - это платформа для электронной почты, оптимизирующая коммуникацию в sales, включая отслеживание, синхронизацию с Salesforce и планирование встреч.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach - платформа для автоматизации продаж, помогающая командам оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и управление сделками.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

PhoneBurner - это приложение для автоматизации телефонных звонков, позволяющее эффективно управлять коммуникацией с клиентами и повышать производительность команд продаж.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

DoubleTick — это бесплатный трекер email для Gmail и Google Workspace, позволяющий отслеживать, открыты ли отправленные письма.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.

ReachInbox

ReachInbox

reachinbox.ai

ReachInbox - это инструмент для холодных email-рассылок, который помогает оптимизировать кампании, улучшить доставляемость и увеличить конверсии с помощью автоматизации и персонализации.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay - платформа для управления продажами, позволяющая командам взаимодействовать с клиентами через разные каналы и автоматизировать процессы воронки продаж.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble — CRM, ориентированная на отношения, упрощает управление клиентами, интегрируясь с Microsoft 365 и Google Workspace.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker — это инструмент для автоматизации рассылки холодных писем и управления кампаниями, позволяющий эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft - платформа для автоматизации процессов продаж, интегрируется с CRM, оптимизирует взаимодействие с клиентами и улучшает управление трубопроводом.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это CRM для управления продажами, помогающая оптимизировать процессы и улучшить взаимодействие с клиентами.

Sellizer

Sellizer

sellizer.io

Sellizer — это инструмент поддержки продаж, который уведомляет о том, когда клиент открывает ваше предложение, и предоставляет ключевую статистику.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email - платформа для email-маркетинга и транзакционных писем с инструментами для создания, отправки и анализа электронной почты.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.

Outboundly AI

Outboundly AI

outboundly.ai

Outboundly AI - это приложение для автоматизации холодных email-кампаний с персонализированными сообщениями и интеграцией с CRM-системами.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, упрощающая организацию работы и оптимизацию бизнес-процессов.

Klenty

Klenty

klenty.com

Klenty — платформа для автоматизации продаж, предлагающая инструменты для персонализированной рассылки электронной почты и управления контактами.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost - это поставщик услуг электронной почты, который облегчает отправку транзакционных и маркетинговых писем с обеспечением высокой доставляемости и аналитики.

Automailer

Automailer

automailer.io

Automailer — инструмент автоматизации холодных e-mail для генерации лидов. Позволяет настраивать последовательности писем и отслеживать взаимодействия.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell - это платформа CRM и email-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям управлять контактами и сделками, интегрируясь с другими инструментами.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ - платформа для автоматизации продаж, которая упрощает процесс поиска клиентов, отправки писем и управления звонками.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware - это платформа для отслеживания электронной почты и управления кампаниями, интегрируемая с Gmail и Outlook, предназначенная для повышения продуктивности продаж.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM — это инструмент для управления продажами, предлагающий визуальный интерфейс для оптимизации взаимодействия с клиентами и отслеживания сделок.

Opensense

Opensense

opensense.com

Приложение Opensense позволяет централизованно управлять электронной подписью на всех устройствах для различных почтовых сервисов.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics – это программа для автоматизации продаж, помогающая проводить outbound-кампании, обрабатывать лиды и увеличивать продажи.

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

QuickMail - это инструмент для автоматизации холодных email-рассылок, позволяющий отправлять персонализированные письма и управлять кампаниями.

Groove

Groove

groove.co

Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io — это программа для автоматизации email-рассылок, позволяющая отправлять персонализированные письма и отслеживать активность клиентов.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop - это платформа для автоматизации многоканальных продаж с функциями управления контактами и отслеживания производительности.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft - это платформа автоматизации продаж для поиска потенциальных клиентов и управления взаимодействием с ними через различные каналы связи.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy - платформа для управления продажами, автоматизирующая рутинные задачи и интегрированная с Salesforce, помогает увеличить эффективность и производительность групп продаж.

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM — это программа для управления продажами в логистике, помогающая грузовым брокерам оптимизировать взаимодействие с клиентами и управлять задачами.

Salesboom

Salesboom

salesboom.com

Salesboom - это CRM и программное обеспечение для управления продажами, помогающее организациям автоматизировать управление клиентами и интегрировать бизнес-процессы.

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Hexospark позволяет персонализировать электронные письма, автоматизировать ответы и управлять отношениями с клиентами на одной платформе.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer - это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов, позволяющая отслеживать их поведение и взаимодействие на веб-сайте, интегрируется с CRM.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

TrulyInbox - инструмент прогрева электронной почты, который помогает повысить репутацию отправителя и улучшить доставку писем в инбокс.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert — платформа на базе ИИ для оптимизации процессов продаж с инструментами для набора номеров, аналитики и управления данными.

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