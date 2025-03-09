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Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.
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SendNow
sendnow.ai
Улучшите показатели доставки холодной электронной почты за счет ротации входящих писем, автоматизации последовательности и проверки электронной почты. Создавайте неограниченное количество выделенных рабочих пространств для каждого клиента, команды или проекта, чтобы изолировать и систематизировать данные.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтовом ящике, чтобы общаться с клиентами. Вам нужны все инструменты для заключения сделки в одном месте. Общайтесь с потенциальными клиентами, настраивайте кампании по разогреву, планируйте встречи и отслеживайте вложения из своего почтового ящика. Благодаря нашей интеграции с Salesforce вам больше не придется покидать свой почтовый ящик, чтобы внести информацию в Salesforce. Никто не любит напряженную работу. Теперь вы можете видеть и обновлять данные Salesforce во время работы. Независимо от того, какой почтовый клиент вы используете, вы можете автоматически синхронизировать электронную почту и встречи с Salesforce, отслеживать открытия электронной почты, устанавливать последующие напоминания, создавать и обновлять записи Salesforce, такие как интересы, контакты и возможности, планировать звонки по продажам и многое другое.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная платформа предлагает необходимые инструменты для достижения успеха в современной конкурентной среде. Основные функции: Точное создание списков: легко создавайте целевые списки потенциальных клиентов. Индивидуальные электронные письма: используйте персонализацию на основе искусственного интеллекта для повышения уровня вовлеченности. Автоматизированное информационно-просветительское обслуживание и последующие действия. Оптимизируйте свою информационно-пропагандистскую стратегию, чтобы извлечь выгоду из каждой возможности. Руководство и обучение продажам. Расширьте возможности своей команды и заключайте больше сделок. Тактические инструменты охвата: адаптируйте свой подход к продажам для эффективного достижения целей. Созданный для представителей по развитию продаж (SDR), менеджеров по работе с клиентами (AE) и маркетологов, Leadgenerator.io является идеальным решением для команд, ориентированных на рост, стремящихся революционизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспечение продаж, продуктивность продаж и внедрение Salesforce — единую точку взаимодействия на всех устройствах, которая поможет вам заключить больше сделок и привлечь больше потенциальных клиентов. Тысячи торговых представителей на местах, внутренних торговых представителей и менеджеров по продажам превращают отделы продаж в настоящие центры доходов с помощью Veloxy.
Autobound
autobound.ai
Ежедневно отправляется 320 миллиардов электронных писем, и почтовый ящик каждого покупателя переполнен. Быть чрезвычайно персонализированным и актуальным — это уже не вариант, а необходимость. Autobound мгновенно генерирует гиперперсонализированные электронные письма на основе новостей, тенденций конкурентов, подкастов, социальных сетей, финансовых отчетов, общего опыта, хобби и многого другого. Наш ИИ-помощник автоматизирует более чем 30-минутный процесс исследования и написания, увеличивая частоту ответов в 2–3 раза. Когда вы впервые регистрируетесь, искусственный интеллект Autobound считывает общедоступную информацию о вашей компании, чтобы составить начальные сообщения для вашей учетной записи. Новые пользователи смогут выстраивать свой стиль письма, включать и выключать аналитическую информацию и многое другое. Благодаря интеграции с Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot и другими мы здесь, чтобы облегчить вашу жизнь. Бесплатные пользователи могут ежедневно писать контент для 5 потенциальных клиентов, а пользователи Pro получают неограниченные кредиты на контент. Autobound также предлагает предложение массового контента, позволяющее продавцам и маркетологам писать гиперперсонализированный контент для тысяч потенциальных клиентов одновременно через загрузку CSV. Любой может бесплатно начать создавать гиперперсонализированный контент менее чем за 30 секунд! Зарегистрируйтесь сегодня на сайте www.autobound.ai/sign-up-free.
Overloop
overloop.com
Overloop - это платформа для автоматизации многоканальных продаж с функциями управления контактами и отслеживания производительности.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Salesboom
salesboom.com
Работайте усерднее и умнее с облачными продажами и CRM Salesboom. 20 лет работы в качестве новатора и лидирующего поставщика облачного CRM и программного обеспечения для автоматизации продаж как услуги. База данных клиентов Управление каналом продаж Лиды, контакты, учетные записи, возможности, кампании, котировки Оповещения в реальном времени Сценарии продаж из Outlook в CRM и из GMail в CRM Подсчет потенциальных клиентов, учетных записей и возможностей Капельный процесс кампаний Рабочий процесс Настраиваемые отчеты, аналитика и информационные панели Настраиваемые веб-формы Опросы Мобильные продажи API приложений для iOS и Android и интеграция с Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe и многими другими. Мы делаем продажи лучше с помощью простых в использовании, но полностью настраиваемых облачных решений для продаж «укажи и щелкни», которые позволяют вам быть в курсе информации о клиентах в режиме реального времени. Вы получаете систему, созданную для вас. Мы настраиваем CRM, внедряем и обучаем пользователей с помощью наших собственных профессиональных услуг. Мы также создаем для вас настройку и интеграцию. Новые мобильные приложения для iOS и Android. Создавайте контакты и сохраняйте электронные письма в своих контактах из своей учетной записи электронной почты с помощью новых подключаемых модулей электронной почты для Microsoft 365 Outlook и Gmail. Мы объединяем все ваши продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, расчет стоимости и наличные в одной простой платформе, которая предварительно интегрирована и полностью настраивается бизнес-пользователями без необходимости кода и с легкостью «укажи и щелкни». Идеально подходит как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий.
Shape Software
setshape.com
Shape-это специально разработанное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется с предварительно созданными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс дает возможность вашим командам и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software обеспечивает совместное пространство для ваших команд, чтобы оставаться выровненными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашего конвейера по продажам, привлекает больше перспектив с маркетинговыми последовательностями и цифровой рекламой, воспитание отношений с клиентами, беспрепятственно общение или отслеживание проектов. Начните увеличить свой доход с формой сегодня.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email - платформа для email-маркетинга и транзакционных писем с инструментами для создания, отправки и анализа электронной почты.
Autoklose
autoklose.com
Ключевой стратегией получения предсказуемого дохода является построение предсказуемого конвейера. Для достижения этой цели вице-президенты по продажам некоторых крупнейших компаний из списка Fortune 1000 ежедневно используют Autoklose. Autoklose — это первое программное обеспечение для работы с электронной почтой с интегрированной базой данных B2B, содержащей более 8 миллионов проверенных потенциальных клиентов B2B. Autoklose, отмеченный наградой за интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс, сокращает время адаптации до минимума, делая ваших торговых представителей счастливыми и сосредоточенными. • экономьте 3 часа в день на каждого торгового представителя. • Беспрепятственная синхронизация с существующим набором продаж. • использовать отчеты и аналитику в режиме реального времени. Нам доверяют лидеры рынка и растущие предприятия. Autoklose создан для предпринимателей, продаж и маркетинга. Autoklose помогает вам и вашим командам: * Цель — правильные потенциальные клиенты, используя нашу огромную базу данных, заполненную чистыми, проверенными потенциальными клиентами B2B из разных отраслей, и применяя ряд различных мощных фильтров. * Привлекайте своих потенциальных клиентов и превращайте их в лояльных клиентов, рассылая серии узкоспециализированных электронных писем в больших масштабах, настраивая кампании в режиме реального времени и автоматизируя процесс продаж. * Развивайте свой бизнес, управляя своими командами, отслеживая эффективность своих кампаний и каждого отдельного члена команды, анализируя отчеты прямо с панели управления и следуя простой формуле: тестируйте, улучшайте, повторяйте и процветайте. Будьте смелыми. Начните закрытие с буквы «k». АВТОКЛОЗ.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
GlassHive
glasshive.com
Делаем продажи и маркетинг простыми и увлекательными. GlassHive был разработан с заботой и вниманием команды, которая работала вместе с MSP любого размера, чтобы помочь им реализовать свои мечты о продажах и маркетинге. И по пути мы продолжали видеть одну и ту же борьбу. Видимость, подотчетность, ручное управление данными — независимо от компании, им приходилось прилагать усилия, чтобы устранить одни и те же узкие места.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — это инструмент для подготовки электронной почты, который помогает компаниям улучшить репутацию отправителя и повысить вероятность попадания электронных писем во входящие. Он работает, взаимодействуя с вашим почтовым ящиком человеческим способом, например, отправляя и получая электронные письма с разными интервалами, открывая электронные письма и отвечая на них, а также отмечая электронные письма как важные и помеченные. Это помогает завоевать доверие поставщиков услуг электронной почты (ESP) и показать им, что ваша учетная запись активна и задействована. В результате ESP с большей вероятностью доставит ваши электронные письма во входящие, что может привести к улучшению доставляемости электронной почты, увеличению вовлеченности и уменьшению количества жалоб на спам.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — это комплексный инструмент поддержки продаж, который уведомит вас, когда клиент откроет ваше предложение, и предоставит ключевую статистику, к которой у вас никогда не было доступа.
Automailer
automailer.io
Automailer — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, разработанный специально для привлечения потенциальных клиентов. Взаимодействуйте со своими холодными контактами с помощью настраиваемой последовательности капельных писем, отслеживайте ответы, открытия, клики и многое другое на одной панели управления. Automailer интегрируется и отправляет сообщения с использованием вашего фактического адреса электронной почты, чтобы обеспечить высокую доставляемость и размещение в почтовом ящике.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox - это инструмент для холодных email-рассылок, который помогает оптимизировать кампании, улучшить доставляемость и увеличить конверсии с помощью автоматизации и персонализации.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly AI - это приложение для автоматизации холодных email-кампаний с персонализированными сообщениями и интеграцией с CRM-системами.
FastReach
fastreach.io
Fastreach без особых усилий превратит вас в профессионала в области холодной электронной почты. Погрузитесь и наблюдайте, как растет ваша клиентская база! опыт не требуется!
Sellular
sellular.com
Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную прозрачность всех своих сделок. Испытайте платформу, которую легко внедрить, которая имеет гибкие договорные условия, отличные цены и феноменальное обслуживание клиентов.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - это платформа автоматизации продаж для поиска потенциальных клиентов и управления взаимодействием с ними через различные каналы связи.
Adentro
adentro.com
Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентованная технология Walk-Through Rate™ в сочетании с расширенными профилями клиентов упрощает управление и измерение влияния на доходы в ваших офисах. Вы инвестируете в цифровую рекламу? Используйте нашу базу данных, включающую более 53 миллионов потребителей, чтобы ориентировать свои кампании на местных жителей, посещающих такие предприятия, как ваша. Adentro поможет вам лучше понять своих гостей для более эффективного маркетинга и повышения рентабельности инвестиций.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick — это бесплатный трекер email для Gmail и Google Workspace, позволяющий отслеживать, открыты ли отправленные письма.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизации продаж, которая упрощает процесс поиска клиентов, отправки писем и управления звонками.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — это программа для автоматизации email-рассылок, позволяющая отправлять персонализированные письма и отслеживать активность клиентов.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.
Reply.io
reply.io
Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail - это инструмент для автоматизации холодных email-рассылок, позволяющий отправлять персонализированные письма и управлять кампаниями.
Polymail
polymail.io
Polymail - это платформа для электронной почты, оптимизирующая коммуникацию в sales, включая отслеживание, синхронизацию с Salesforce и планирование встреч.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM — это инструмент для управления продажами, предлагающий визуальный интерфейс для оптимизации взаимодействия с клиентами и отслеживания сделок.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.
Outreach
outreach.io
Outreach - платформа для автоматизации продаж, помогающая командам оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и управление сделками.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell - это платформа CRM и email-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям управлять контактами и сделками, интегрируясь с другими инструментами.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.
Klenty
klenty.com
Klenty — платформа для автоматизации продаж, предлагающая инструменты для персонализированной рассылки электронной почты и управления контактами.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, упрощающая организацию работы и оптимизацию бизнес-процессов.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкое CRM-приложение для малых предприятий, упрощающее управление клиентскими отношениями и автоматизацию задач.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - это приложение для автоматизации телефонных звонков, позволяющее эффективно управлять коммуникацией с клиентами и повышать производительность команд продаж.
Outplay
outplayhq.com
Outplay - платформа для управления продажами, позволяющая командам взаимодействовать с клиентами через разные каналы и автоматизировать процессы воронки продаж.
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затратами, повышая эффективность и результативность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Groove позволяет более чем 75 000 пользователей в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One и других крупных предприятиях работать более эффективно и результативно. Чтобы узнать больше, посетите https://groove.co.
Firstsales.io
firstsales.io
Попробуйте Firstsales.io, чтобы привлечь больше потенциальных клиентов, привлечь новых клиентов и быстрее увеличить доход. Firstsales.io — это современный инструмент для работы с электронной почтой, который в значительной степени ориентирован на детальное сплит-тестирование A/B/C, которое сегодня не предлагает ни один другой инструмент. Помимо своей уникальности, он имеет очень надежную инфраструктуру и уникальные решения, которые включают в себя автоматическую ротацию электронных писем и собственный домен, позволяющий избежать занимаемого места, что поможет вам улучшить возможности входящей почты.
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