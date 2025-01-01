Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкое CRM-приложение для малых предприятий, упрощающее управление клиентскими отношениями и автоматизацию задач.
Polymail
polymail.io
Polymail - это платформа для электронной почты, оптимизирующая коммуникацию в sales, включая отслеживание, синхронизацию с Salesforce и планирование встреч.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - это приложение для автоматизации телефонных звонков, позволяющее эффективно управлять коммуникацией с клиентами и повышать производительность команд продаж.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
Outreach
outreach.io
Outreach - платформа для автоматизации продаж, помогающая командам оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и управление сделками.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick — это бесплатный трекер email для Gmail и Google Workspace, позволяющий отслеживать, открыты ли отправленные письма.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox - это инструмент для холодных email-рассылок, который помогает оптимизировать кампании, улучшить доставляемость и увеличить конверсии с помощью автоматизации и персонализации.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.
Reply.io
reply.io
Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, упрощающая организацию работы и оптимизацию бизнес-процессов.
Nimble
nimble.com
Nimble — CRM, ориентированная на отношения, упрощает управление клиентами, интегрируясь с Microsoft 365 и Google Workspace.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — это инструмент поддержки продаж, который уведомляет о том, когда клиент открывает ваше предложение, и предоставляет ключевую статистику.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly AI - это приложение для автоматизации холодных email-кампаний с персонализированными сообщениями и интеграцией с CRM-системами.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — это инструмент для автоматизации рассылки холодных писем и управления кампаниями, позволяющий эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM — это инструмент для управления продажами, предлагающий визуальный интерфейс для оптимизации взаимодействия с клиентами и отслеживания сделок.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это CRM для управления продажами, помогающая оптимизировать процессы и улучшить взаимодействие с клиентами.
Outplay
outplayhq.com
Outplay - платформа для управления продажами, позволяющая командам взаимодействовать с клиентами через разные каналы и автоматизировать процессы воронки продаж.
Klenty
klenty.com
Klenty — платформа для автоматизации продаж, предлагающая инструменты для персонализированной рассылки электронной почты и управления контактами.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
Opensense
opensense.com
Приложение Opensense позволяет централизованно управлять электронной подписью на всех устройствах для различных почтовых сервисов.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft - платформа для автоматизации процессов продаж, интегрируется с CRM, оптимизирует взаимодействие с клиентами и улучшает управление трубопроводом.
Automailer
automailer.io
Automailer — инструмент автоматизации холодных e-mail для генерации лидов. Позволяет настраивать последовательности писем и отслеживать взаимодействия.
Yesware
yesware.com
Yesware - это платформа для отслеживания электронной почты и управления кампаниями, интегрируемая с Gmail и Outlook, предназначенная для повышения продуктивности продаж.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell - это платформа CRM и email-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям управлять контактами и сделками, интегрируясь с другими инструментами.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost - это поставщик услуг электронной почты, который облегчает отправку транзакционных и маркетинговых писем с обеспечением высокой доставляемости и аналитики.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email - платформа для email-маркетинга и транзакционных писем с инструментами для создания, отправки и анализа электронной почты.
Groove
groove.co
Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — это программа для автоматизации email-рассылок, позволяющая отправлять персонализированные письма и отслеживать активность клиентов.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox - инструмент прогрева электронной почты, который помогает повысить репутацию отправителя и улучшить доставку писем в инбокс.
Overloop
overloop.com
Overloop - это платформа для автоматизации многоканальных продаж с функциями управления контактами и отслеживания производительности.
SendNow
sendnow.ai
SendNow - платформа для холодных email-кампаний с автоматизацией, проверкой адресов и организацией рабочих пространств для управления проектами.
FastReach
fastreach.io
Fastreach — инструмент для автоматизации и управления электронной почтой, улучшения взаимодействия и упрощения задач для пользователей и команд.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail - это инструмент для автоматизации холодных email-рассылок, позволяющий отправлять персонализированные письма и управлять кампаниями.
Uptics
uptics.io
Uptics – это программа для автоматизации продаж, помогающая проводить outbound-кампании, обрабатывать лиды и увеличивать продажи.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизации продаж, которая упрощает процесс поиска клиентов, отправки писем и управления звонками.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - это платформа автоматизации продаж для поиска потенциальных клиентов и управления взаимодействием с ними через различные каналы связи.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.
Hexospark
hexospark.com
Hexospark позволяет персонализировать электронные письма, автоматизировать ответы и управлять отношениями с клиентами на одной платформе.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer - это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов, позволяющая отслеживать их поведение и взаимодействие на веб-сайте, интегрируется с CRM.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа для автоматизации продаж с ИИ, упрощающая поиск, взаимодействие и конвертацию клиентов через многоканальные подходы.
Skylead
skylead.io
Skylead – инструмент для автоматизации LinkedIn и холодных email-рассылок, позволяющий управлять несколькими учетными записями и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
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