Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения - Токелау

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Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.
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SendNow
sendnow.ai
Улучшите показатели доставки холодной электронной почты за счет ротации входящих писем, автоматизации последовательности и проверки электронной почты. Создавайте неограниченное количество выделенных рабочих пространств для каждого клиента, команды или проекта, чтобы изолировать и систематизировать данные.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтовом ящике, чтобы общаться с клиентами. Вам нужны все инструменты для заключения сделки в одном месте. Общайтесь с потенциальными клиентами, настраивайте кампании по разогреву, планируйте встречи и отслеживайте вложения из своего почтового ящика. Благодаря нашей интеграции с Salesforce вам больше не придется покидать свой почтовый ящик, чтобы внести информацию в Salesforce. Никто не любит напряженную работу. Теперь вы можете видеть и обновлять данные Salesforce во время работы. Независимо от того, какой почтовый клиент вы используете, вы можете автоматически синхронизировать электронную почту и встречи с Salesforce, отслеживать открытия электронной почты, устанавливать последующие напоминания, создавать и обновлять записи Salesforce, такие как интересы, контакты и возможности, планировать звонки по продажам и многое другое.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной разминкой для всех своих учетных записей, встроенной проверкой электронной почты и очисткой данных, созданием последовательностей и шаблонов на базе искусственного интеллекта и многим другим. Инструмент также включает в себя такие функции, как проверка электронной почты и очистка списков, настраиваемые поля персонализации, автоматическая персонализация GIF, IMG и видео, помощник по копирайтингу с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Это помогает предприятиям привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль, масштабировать исходящие кампании, обеспечивать партнерство в отрасли и находить инвесторов для следующего раунда финансирования. Все эти функции призваны помочь компаниям сэкономить время, повысить свою эффективность и повысить рентабельность инвестиций.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная платформа предлагает необходимые инструменты для достижения успеха в современной конкурентной среде. Основные функции: Точное создание списков: легко создавайте целевые списки потенциальных клиентов. Индивидуальные электронные письма: используйте персонализацию на основе искусственного интеллекта для повышения уровня вовлеченности. Автоматизированное информационно-просветительское обслуживание и последующие действия. Оптимизируйте свою информационно-пропагандистскую стратегию, чтобы извлечь выгоду из каждой возможности. Руководство и обучение продажам. Расширьте возможности своей команды и заключайте больше сделок. Тактические инструменты охвата: адаптируйте свой подход к продажам для эффективного достижения целей. Созданный для представителей по развитию продаж (SDR), менеджеров по работе с клиентами (AE) и маркетологов, Leadgenerator.io является идеальным решением для команд, ориентированных на рост, стремящихся революционизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспечение продаж, продуктивность продаж и внедрение Salesforce — единую точку взаимодействия на всех устройствах, которая поможет вам заключить больше сделок и привлечь больше потенциальных клиентов. Тысячи торговых представителей на местах, внутренних торговых представителей и менеджеров по продажам превращают отделы продаж в настоящие центры доходов с помощью Veloxy.
Autobound
autobound.ai
Ежедневно отправляется 320 миллиардов электронных писем, и почтовый ящик каждого покупателя переполнен. Быть чрезвычайно персонализированным и актуальным — это уже не вариант, а необходимость. Autobound мгновенно генерирует гиперперсонализированные электронные письма на основе новостей, тенденций конкурентов, подкастов, социальных сетей, финансовых отчетов, общего опыта, хобби и многого другого. Наш ИИ-помощник автоматизирует более чем 30-минутный процесс исследования и написания, увеличивая частоту ответов в 2–3 раза. Когда вы впервые регистрируетесь, искусственный интеллект Autobound считывает общедоступную информацию о вашей компании, чтобы составить начальные сообщения для вашей учетной записи. Новые пользователи смогут выстраивать свой стиль письма, включать и выключать аналитическую информацию и многое другое. Благодаря интеграции с Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot и другими мы здесь, чтобы облегчить вашу жизнь. Бесплатные пользователи могут ежедневно писать контент для 5 потенциальных клиентов, а пользователи Pro получают неограниченные кредиты на контент. Autobound также предлагает предложение массового контента, позволяющее продавцам и маркетологам писать гиперперсонализированный контент для тысяч потенциальных клиентов одновременно через загрузку CSV. Любой может бесплатно начать создавать гиперперсонализированный контент менее чем за 30 секунд! Зарегистрируйтесь сегодня на сайте www.autobound.ai/sign-up-free.
Overloop
overloop.com
Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетающих холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заключайте больше сделок! Создание списка и управление контактами: - Поиск электронной почты - Расширение Chrome - Импорт из LinkedIn - Импорт CSV - Настраиваемые поля - Управление исходящими контактами: - Многоканальные кампании - Холодные электронные письма - Автоматизация LinkedIn - Телефонные звонки - Шаблоны и переменные - Ветки электронной почты - Электронная почта Отслеживание продуктивности продаж: - Сделки и конвейеры - Рабочие процессы - Управление задачами - Входящие беседы - Совместная работа - Интеграция и синхронизация
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Salesboom
salesboom.com
Работайте усерднее и умнее с облачными продажами и CRM Salesboom. 20 лет работы в качестве новатора и лидирующего поставщика облачного CRM и программного обеспечения для автоматизации продаж как услуги. База данных клиентов Управление каналом продаж Лиды, контакты, учетные записи, возможности, кампании, котировки Оповещения в реальном времени Сценарии продаж из Outlook в CRM и из GMail в CRM Подсчет потенциальных клиентов, учетных записей и возможностей Капельный процесс кампаний Рабочий процесс Настраиваемые отчеты, аналитика и информационные панели Настраиваемые веб-формы Опросы Мобильные продажи API приложений для iOS и Android и интеграция с Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe и многими другими. Мы делаем продажи лучше с помощью простых в использовании, но полностью настраиваемых облачных решений для продаж «укажи и щелкни», которые позволяют вам быть в курсе информации о клиентах в режиме реального времени. Вы получаете систему, созданную для вас. Мы настраиваем CRM, внедряем и обучаем пользователей с помощью наших собственных профессиональных услуг. Мы также создаем для вас настройку и интеграцию. Новые мобильные приложения для iOS и Android. Создавайте контакты и сохраняйте электронные письма в своих контактах из своей учетной записи электронной почты с помощью новых подключаемых модулей электронной почты для Microsoft 365 Outlook и Gmail. Мы объединяем все ваши продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, расчет стоимости и наличные в одной простой платформе, которая предварительно интегрирована и полностью настраивается бизнес-пользователями без необходимости кода и с легкостью «укажи и щелкни». Идеально подходит как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейчас.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email — канадско-польская компания, основанная в 2010 году. После многих лет предоставления клиентам услуг электронной почты Elastic Email сегодня представляет собой потрясающую платформу электронного маркетинга, построенную на самом экономичном API электронной почты. Благодаря SMTP Relay, надежному HTTP API, интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, круглосуточной глобальной поддержке и ценам, разработанным с учетом интересов малого бизнеса, Elastic Email поощряет и поддерживает вас в создании и отправке ваших кампаний по электронной почте. Используйте возможности комплексного набора современных инструментов и интеллектуальных решений для масштабирования своего бизнеса и построения более глубоких отношений с клиентами. Хотите большего? Посетите страницу интеграции Elastic Email, чтобы узнать, как можно интегрировать свой бизнес со службами Elastic Email.
Autoklose
autoklose.com
Ключевой стратегией получения предсказуемого дохода является построение предсказуемого конвейера. Для достижения этой цели вице-президенты по продажам некоторых крупнейших компаний из списка Fortune 1000 ежедневно используют Autoklose. Autoklose — это первое программное обеспечение для работы с электронной почтой с интегрированной базой данных B2B, содержащей более 8 миллионов проверенных потенциальных клиентов B2B. Autoklose, отмеченный наградой за интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс, сокращает время адаптации до минимума, делая ваших торговых представителей счастливыми и сосредоточенными. • экономьте 3 часа в день на каждого торгового представителя. • Беспрепятственная синхронизация с существующим набором продаж. • использовать отчеты и аналитику в режиме реального времени. Нам доверяют лидеры рынка и растущие предприятия. Autoklose создан для предпринимателей, продаж и маркетинга. Autoklose помогает вам и вашим командам: * Цель — правильные потенциальные клиенты, используя нашу огромную базу данных, заполненную чистыми, проверенными потенциальными клиентами B2B из разных отраслей, и применяя ряд различных мощных фильтров. * Привлекайте своих потенциальных клиентов и превращайте их в лояльных клиентов, рассылая серии узкоспециализированных электронных писем в больших масштабах, настраивая кампании в режиме реального времени и автоматизируя процесс продаж. * Развивайте свой бизнес, управляя своими командами, отслеживая эффективность своих кампаний и каждого отдельного члена команды, анализируя отчеты прямо с панели управления и следуя простой формуле: тестируйте, улучшайте, повторяйте и процветайте. Будьте смелыми. Начните закрытие с буквы «k». АВТОКЛОЗ.
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию затрат на интеграцию и широкие возможности настройки. Ядром Salesmate является модуль CRM, с помощью которого команды по продажам, маркетингу и успеху могут легко управлять контактами, потенциальными клиентами, клиентами, подписчиками и повседневной деятельностью. Благодаря этим основным функциям модуль CRM поставляется со встроенными инструментами, которые команды фронт-линии могут использовать каждый день, например, звонки, текстовые сообщения, управление конвейерами, сделки, разговоры и многое другое. Одной из основных причин более высоких результатов продаж является возможность автоматизировать операции и сэкономить больше времени на продажах. Здесь Salesmate предлагает рабочие процессы и последовательности. Рабочие процессы автоматизируют такие задачи, как назначение сделок, назначение задач или общение на основе дат. В то время как Sequences может поставить последующие действия на автопилот в зависимости от ваших условий. А благодаря первому в отрасли второму пилоту на базе искусственного интеллекта каждый член вашей команды продаж получит персональную помощь. «Sandy AI» может назначать встречи, составлять электронные письма или добавлять заметки для вас. Все, что вам нужно сделать, это – просто спросить! Мы знаем, что отделы продаж могут функционировать только тогда, когда отделы маркетинга генерируют высококачественных потенциальных клиентов. Именно здесь Salesmate дает маркетинговым командам возможность создавать и проводить высоко персонализированные кампании и охватывать более широкую аудиторию. Мало того, маркетинговые команды также могут отслеживать посетителей веб-сайтов, собирать потенциальных клиентов с помощью форм или ботов для привлечения потенциальных клиентов, оценивать каждого потенциального клиента, создавать маркетинговые поездки и отправлять лучшие MQL командам продаж для достижения большего успеха. Наконец, отличная команда по обслуживанию клиентов может по-настоящему управлять удержанием, вовлечением и доходом для бизнеса. Вот почему Salesmate предоставляет такие инструменты, как онлайн-чат, чат-боты и общие почтовые ящики, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания ваших клиентов. Естественно, вам нужна информация, чтобы предсказывать тенденции, проявлять гибкость и принимать решения на пути роста. Здесь информационные панели, шаблоны, пользовательские отчеты и аналитика предложат все, что вам нужно, чтобы увидеть, что происходит с вашими командами и бизнесом. От привлечения потенциальных клиентов до первоклассного обслуживания клиентов — в Salesmate найдется что-то для каждого члена вашей команды. У Salesmate есть 15-дневная бесплатная пробная версия, во время которой вы сможете изучить каждый уголок платформы, не раскрывая данные кредитной карты. Это безопасно, надежно и доступно всем в вашей команде.
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Mail, Gmail или Outlook, предлагая интеллектуальные функции. Он предлагает помощника по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который может писать для вас сообщения, облачную доставку, позволяющую отправлять запланированное электронное письмо, даже если ваш компьютер не в сети, расширенное отслеживание электронной почты, не требующее одобрения получателя, а также мощную функцию контактов. которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, а также многие другие интеллектуальные функции, расширяющие возможности почтового ящика. К ним относятся: • Smart Assistant: помощник по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который пишет, обобщает и улучшает сообщения, находит задачи и контакты и отвечает за вас. • Интеллектуальная отправка позже: функция интеллектуального планирования, которая поможет вам оптимизировать время доставки электронной почты. • Оптимизированное расписание для получателей: предлагает лучшее время для отправки электронного письма, чтобы максимизировать ваши шансы на его открытие. • Отслеживание электронной почты: узнайте, когда, где и как часто открывалось ваше электронное письмо или ссылка. Для тех, кто использует адреса электронной почты iCloud или IMAP, вы можете точно узнать, кто открыл ваше письмо, когда вы отправляете сообщение нескольким получателям. Также отправляйте отслеживаемые электронные письма со своего мобильного телефона. • Отложить: временно отложите менее важные сообщения электронной почты, и они появятся снова в выбранное вами время. • Контакты: получите важную информацию о своих контактах, чтобы поддерживать максимальную связь с клиентами. • Подписи: красивые и профессиональные подписи электронной почты с широкими возможностями творческого контроля. • Шаблоны: создавайте шаблоны сообщений для повышения производительности и эффективности. •
GlassHive
glasshive.com
Делаем продажи и маркетинг простыми и увлекательными. GlassHive был разработан с заботой и вниманием команды, которая работала вместе с MSP любого размера, чтобы помочь им реализовать свои мечты о продажах и маркетинге. И по пути мы продолжали видеть одну и ту же борьбу. Видимость, подотчетность, ручное управление данными — независимо от компании, им приходилось прилагать усилия, чтобы устранить одни и те же узкие места.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — это инструмент для подготовки электронной почты, который помогает компаниям улучшить репутацию отправителя и повысить вероятность попадания электронных писем во входящие. Он работает, взаимодействуя с вашим почтовым ящиком человеческим способом, например, отправляя и получая электронные письма с разными интервалами, открывая электронные письма и отвечая на них, а также отмечая электронные письма как важные и помеченные. Это помогает завоевать доверие поставщиков услуг электронной почты (ESP) и показать им, что ваша учетная запись активна и задействована. В результате ESP с большей вероятностью доставит ваши электронные письма во входящие, что может привести к улучшению доставляемости электронной почты, увеличению вовлеченности и уменьшению количества жалоб на спам.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — это комплексный инструмент поддержки продаж, который уведомит вас, когда клиент откроет ваше предложение, и предоставит ключевую статистику, к которой у вас никогда не было доступа.
Automailer
automailer.io
Automailer — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, разработанный специально для привлечения потенциальных клиентов. Взаимодействуйте со своими холодными контактами с помощью настраиваемой последовательности капельных писем, отслеживайте ответы, открытия, клики и многое другое на одной панели управления. Automailer интегрируется и отправляет сообщения с использованием вашего фактического адреса электронной почты, чтобы обеспечить высокую доставляемость и размещение в почтовом ящике.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — это усовершенствованный инструмент для работы с холодной электронной почтой, призванный помочь компаниям масштабировать свои почтовые кампании, улучшать доставляемость и увеличивать конверсию за счет персонализации на основе искусственного интеллекта и функций интеллектуальной автоматизации.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai здесь, чтобы усилить ваши холодные почтовые кампании, помогая вам отправлять сообщения в большом масштабе, не теряя при этом индивидуальности. Представьте себе, что вы можете охватить огромную аудиторию, гарантируя, что ваши электронные письма не только будут доставлены, но и будут установлены связь, и все это без особых усилий. Outboundly.ai гарантирует, что ваши электронные письма будут дружественными, заметными и очень эффективными в любом масштабе. С помощью волшебства искусственного интеллекта мы расширяем ваш охват, предоставляем неограниченные возможности электронной почты и генерируем последовательности электронных писем одним щелчком мыши, гарантируя, что ваши сообщения не просто отправляются, но действительно попадают и вызывают отклик.
FastReach
fastreach.io
Fastreach без особых усилий превратит вас в профессионала в области холодной электронной почты. Погрузитесь и наблюдайте, как растет ваша клиентская база! опыт не требуется!
Sellular
sellular.com
Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную прозрачность всех своих сделок. Испытайте платформу, которую легко внедрить, которая имеет гибкие договорные условия, отличные цены и феноменальное обслуживание клиентов.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслеживать и конвертировать их? Готово и сделано.
Adentro
adentro.com
Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентованная технология Walk-Through Rate™ в сочетании с расширенными профилями клиентов упрощает управление и измерение влияния на доходы в ваших офисах. Вы инвестируете в цифровую рекламу? Используйте нашу базу данных, включающую более 53 миллионов потребителей, чтобы ориентировать свои кампании на местных жителей, посещающих такие предприятия, как ваша. Adentro поможет вам лучше понять своих гостей для более эффективного маркетинга и повышения рентабельности инвестиций.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было отправлено, но получатель еще не открыл его. Двойные синие галочки ✓✓ означают, что ваше письмо было открыто получателем, а серые галочки указывают на то, что электронное письмо не отслеживается.
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и сложности вашего бизнеса, у нас есть технологии, отчеты и ресурсы поддержки, которые помогут максимизировать успех вашей электронной почты. Ищете простой опыт без головной боли? Мы нашли правильный баланс между многофункциональным решением для доставки исходящей почты, простым в использовании интерфейсом панели управления и еще более простой настройкой. Вы можете настроить и запустить за считанные минуты. Наша запатентованная технология сервера электронной почты, расширенная аналитика и персонализированная поддержка клиентов — это то, что помогает SocketLabs обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов. Наши продукты и услуги гарантируют, что вы сможете: - Доставить важную маркетинговую и транзакционную электронную почту в почтовый ящик - Получить подробную визуальную информацию об эффективности вашей электронной почты по всем ключевым показателям эффективности - В случае возникновения проблемы обратиться к нашим экспертам по доставке электронной почты - Сэкономить время и деньги, используя эффективную и надежную инфраструктуру электронной почты SocketLabs. Собирайте и храните электронную почту, не выходя из нашей высокозащищенной и соответствующей требованиям системы электронной почты. В SocketLabs мы знаем, насколько важна электронная почта для вашего бизнеса, поэтому совершенствуем «науку попадания в почтовый ящик». это наша страсть.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отправлять персонализированные электронные письма, автоматизировать последующие действия и назначать больше встреч. Платформа продаж PersistIQ включает в себя: * Многоканальные последовательности работы с клиентами: электронная почта, звонки, контакты с Linkedin и задачи * Поиск потенциальных клиентов: находите проверенные электронные письма для создания списков потенциальных клиентов * Call Dialer: звоните потенциальным клиентам внутри PersistIQ, используйте местные телефонные номера и сохраняйте вызовы записи * Триггеры автоматизации: запуск информационных кампаний на основе открытий электронной почты, ответов и данных CRM * Расширение Gmail: шаблоны электронной почты, уведомления, кампании и профили потенциальных клиентов внутри Gmail * Аналитика: A/B-тестирование, анализ настроений ответов и отчеты * Команда Совместная работа: общие шаблоны, групповая отчетность и управление пользователями. * Интеграция: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce и Zapier. Варианты использования: * Исходящие продажи: находите электронные письма потенциальных клиентов и автоматизируйте персонализированные исходящие кампании в большом масштабе. * Входящие продажи: автоматизируйте последующие действия с помощью входящие лиды позволяют заключить больше сделок * Рекрутинг: обращайтесь к потенциальным кандидатам на работу.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и автоматически отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данные о ваших потенциальных клиентах из вашей CRM с вашими кампаниями с помощью автоматизации рабочих процессов, а также дает вам возможность добавлять потенциальных клиентов из поиска Linkedin через расширение ProspectDaddy. Помимо этого, он также может автоматически синхронизировать всю активность электронной почты ваших потенциальных клиентов с вашими CRM посредством автоматизации рабочих процессов. Таким образом, это сокращает ручные усилия, затрачиваемые вашим отделом продаж, и увеличивает их пропускную способность для заключения большего количества сделок. Уникальные функции SmartReach.io - Общий почтовый ящик группы для улучшения совместной работы в команде, категоризация потенциальных и не потенциальных клиентов и отчет о настроении ответов - Многоканальный охват через такие каналы, как Linkedin, электронная почта, WhatsApp, SMS и звонки - Прямая интеграция с расширением Chrome ProspectDaddy для получения потенциальных клиентов электронная почта из Linkedin — встроенная интеграция с такими CRM, как Hubspot, Pipedrive, Zoho и Salesforce, а также автоматизация рабочих процессов для добавления потенциальных клиентов непосредственно в кампании smartreach.io. - Интеграция с другими CRM через Zapier. - Автоматизация отслеживания до ответа и усовершенствованный алгоритм отправки, похожий на человеческий. - Оптимизируйте доставку ваших электронных писем в почтовый ящик с помощью встроенных бесплатных проверок электронной почты, плавного запуска электронной почты и отчетов о настройке доставляемости электронной почты. - Персонализируйте свои электронные письма с помощью программируемых условий. - Расширенные командные функции, которые помогут вам сотрудничать с вашей командой. - Функции агентства, которые помогают плавно переключаться между разными клиентами. - Отслеживайте всю активность электронной почты, получайте подробную аналитику и загружаемые отчеты. - Синхронизируйте действия электронной почты с вашей CRM с помощью автоматизации рабочих процессов.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax-самая простая в использовании платформу для взаимодействия с продажами, предназначенная для того, чтобы помочь командам дохода выйти за рамки «распыления и молиться». С помощью Insights с AI, он направляет вас к тому, с кем связаться, когда обратиться, как подключиться и какое сообщение отправлять. MixMax помогает представителям задействовать труднодоступных покупателей с персонализированными, многоканальными последовательностями, отслеживанием электронной почты и шаблонами, календанием и привлечением улучшений электронной почты, таких как опросы и опросы. Они экономят время, работая на своем почтовом ящике вместо переключения вкладок, и автоматизируя повторяющиеся задачи, такие как обновления Salesforce. Mixmax имеет интуитивно понятный интерфейс, который любит представители, помогая им быстро работать. Без дубликата или «теневого» CRM реализация занимает дни, а не месяцы.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — это инструмент для автоматизации вашей личной электронной почты для продаж и маркетинга. Если вы или ваша команда хотите построить предсказуемую воронку продаж и обращаться к потенциальным клиентам по электронной почте с целью привлечения новых потенциальных клиентов, вам понравится QuickMail. Независимо от того, находитесь ли вы на встрече, разговариваете по телефону или даже спите, QuickMail будет всегда в курсе вашей работы, каждый день связываясь с нужным количеством потенциальных клиентов и отслеживая тех, кто не ответил. Таким образом, вы и ваша команда сможете сосредоточиться на более важных вещах, таких как продвижение заинтересованных потенциальных клиентов дальше по пути клиента. С помощью QuickMail вы можете отправлять высоко персонализированные электронные письма прямо из своего почтового ящика, используя новейшие технологии для максимизации доставляемости электронной почты.
Polymail
polymail.io
Polymail — это платформа электронной почты для коммерческого общения. Наша платформа, включающая отслеживание электронной почты, синхронизацию Salesforce и планирование календаря, позволяет отделам продаж увеличивать конверсию и сокращать циклы продаж, обеспечивая при этом руководителям прозрачность торговой деятельности. Компания Polymail, базирующаяся в Лос-Анджелесе и поддерживаемая Y Combinator, помогла тысячам клиентов трансформировать свои процессы продаж. Для получения дополнительной информации посетите http://polymail.io.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Pipedrive
pipedrive.com
Каждой компании нужны правильные инструменты для расцвета. Чтобы масштабировать ваш бизнес, вам нужно программное обеспечение, которое доступно, предлагает правильную функциональность, быстро освоить и выделять ключевые возможности. Pipedrive-это инструмент CRM, ориентированный на продажи (управление взаимоотношениями с клиентами), который используют команды всех размеров. Благодаря более 100 000 клиентов, охватывающих 179 стран, продажи втягиваются простым, но мощным дизайном нашего CRM, который приоритет для юзабилити. При использовании Pipedrive ничто не пропадает трещины, позволяя вашей команде тратить меньше времени на подачу времени и больше времени на продажу, с помощью программного обеспечения CRM, которое является как гибким и мощным. Pipedrive разработан, чтобы помочь малым предприятиям расти. Более десяти лет мы были привержены созданию лучшего CRM - CRM от продавцов. Результатом является простой в использовании, эффективный инструмент продаж, который централизует ваши данные, помогая вам визуализировать весь процесс продаж и выиграть больше сделок.
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусственный интеллект, чтобы помочь руководителям компаний повысить эффективность и результативность всей деятельности по выходу на рынок и персонала на протяжении всего цикла получения дохода. Outreach — единственная компания, предлагающая функции взаимодействия с продажами, анализа доходов и операций с доходами на единой платформе. Более 5500 компаний, включая Zoom, Siemens, Okta, DocuSign и McKesson, полагаются на Outreach в своих коммерческих организациях. Outreach — частная компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, с офисами по всему миру. Чтобы узнать больше, посетите www.outreach.io.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell-это все в одном CRM и маркетинговую платформу по электронной почте, которая помогает организациям B2B работать вместе, чтобы выиграть больше сделок. Достаточно просто для любого пользователя и достаточно сложного для любого бизнеса, Nutshell создан для команд, которые устали от совпадения отдельных инструментов продаж и маркетинга и не хотят платить администратору на полный рабочий день за управление своим программным обеспечением. Каждая подписка Nutshell включает в себя неограниченные контакты CRM и хранение данных, полностью настраиваемые инструменты отчетности, бесплатную помощь в миграции данных и живую поддержку мирового класса, все по крайне доступной цене. Nutshell интегрируется с уже используемым Software Small Business, включая Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom и Slack. Nutshell также предлагает собственные приложения для iPhone и Android, позволяя торговым представителям создавать, поиск и редактировать контактную информацию, находясь в поле. Запущенный в 2010 году, Nutshell обслуживает тысячи предприятий по всему миру и был назван лучшим CRM как для удобства для пользователя, так и доступности.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет в ваших приложениях Gmail и других приложениях Google Workspace. Это помогает командам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, контролировать прогресс продаж и закрывать больше сделок. Подробнее о Nethunt CRM 🙂 Организуйте свою клиентскую базу Используйте основные функции CRM в Nethunt, чтобы организовать вашу клиентскую базу наиболее эффективным образом. ✓ Попрощайтесь с утомительным вводом данных навсегда. ✓ Используйте функцию дублирования Nethunt, чтобы все время поддерживать чистые данные. ✓ Требуемые поля включают часы на ваши данные, чтобы убедиться, что у вас есть то, что вам нужно. ✓ Ваша клиентская база надежно хранится в одном месте, защищена от утечек или позаботуемых глаз путем правильного управления доступом. 📞 Захватывает новые отведения по нескольким каналам Nethunt CRM интегрирован с несколькими инструментами, которые позволяют получать новые потенциальные клиенты из разных источников и хранить общение в CRM Records. ✓ Создать новые потенциальные клиенты из входящих и исходящих звонков ✓ Включите чаты на веб -сайте в новые лидеры ✓ Получите новые лидеры от платформ социальных сетей ✓ Добавить новые лиды в CRM от Messengers ✓ Capture Leads из пользовательских веб -форм 📋 Ведущие сегмента и база клиентов Разбейте свою клиентскую базу на целевые сегменты, чтобы отправить персонализированные подачи, используя различные макросы - название работы, потребность, размер компании и многое другое. ✓ Используйте пользовательские фильтры и представления, чтобы сегментировать ваши контакты. ✓ Сохраните неограниченное количество сегментов для себя или поделитесь ими с командой. ✓ Эти сегменты обновляются автоматически, когда новые пользователи соответствуют определенным параметрам. 💲 Строительный трубопровод продаж Превратите контакты в провода и протолкните их вниз по красивому, функциональному трубопроводу. ✓ Добавить новые сделки, их стоимость, вероятность закрытия и ожидаемой даты закрытия. ✓ Отслеживание сделок Прогресс через этапы трубопровода. ✓ Знайте доход на каждом этапе трубопровода ✓ Пятно, заблокированные, и как подтолкнуть их к покупке. ✓ Создайте один или несколько пользовательских трубопроводов для ваших продуктов и услуг. ✓ Построить прогнозы, которым вы можете доверять. ⭕ Управление задачами Организуйте свой рабочий день и управляйте рабочей нагрузкой вашей команды. Все в Gmail. ✓ Управляйте задачами и сотрудничайте с вашей командой в Gmail. ✓ Назначьте задачи автоматически по определенным критериям или алгоритму кругло-робин. ✓ Ссылка задач на электронные письма и записи CRM. ✓ Получайте ежедневные задачи, чтобы спланировать свой день. 🤖 Автоматизируйте процессы продаж в Gmail Nethunt CRM позволяет пользователям автоматизировать весь процесс продаж - от захвата свинца до стадии трубопровода Deals до уведомлений. ✓ Захват проводит из разных источников и добавьте их в свой CRM. ✓ Назначьте менеджеров руководителям и настройке персонализированных автоматических повторений. ✓ Расстановка лидов автоматически в зависимости от их поведения ✓ Установить последовательности для развития лидов. ✓ Автоматически связывать разговоры по электронной почте, чаты, вызовы в профили CRM. ✓ Иметь алгоритм переместить лидерство на следующую стадию трубопровода на основе ответа свинца. ✓ Создать автоматические задачи для команды. ✓ Установить уведомления в команду, когда в процессе происходят важные изменения. ✓ Автоматизируйте ввод данных. ✉ Автоматизация электронной почты ✓ Создать личные и общие шаблоны электронной почты в Gmail. ✓ Напишите повторяющиеся электронные письма легко и быстро. ✓ Персонализируйте шаблоны электронной почты с пользовательскими полями. ✓ Используйте шаблоны электронной почты в ежедневной корреспонденции по электронной почте, кампаниям по электронной почте или автоматическим последовательностям электронной почты. 📩 Отслеживание электронной почты Отслеживайте вашу электронную почту открывается и щелкает в Gmail. ✓ Знайте, если, когда и как часто получатель просматривает ваши электронные письма в режиме реального времени. ✓ Знайте, когда люди открывают ваши электронные письма, чтобы предоставить информацию для вашей команды. ✓ Расстановите приоритеты потенциальных клиентов на основе того, сколько раз они открывают электронные письма или нажимают на ссылки. ✓ Используйте отслеживание электронной почты для регулярных электронных писем, кампаний по электронной почте и автоматических последовательностей электронной почты. 🔁 Электронные кампании Отправьте электронные кампании и последующие кампании в Gmail. ✓ Отправить кампании по электронной почте в пользовательские сегменты или всю вашу клиентскую базу. ✓ Установите последующие электронные письма в предыдущие электронные кампании. ✓ Мониторинг кампаний Статистика: открывается, клики, отписывающие подписки, отскоки и ответы. ✓ Отправить кампании по электронной почте через Gmail, Nethunt SMTP или собственный SMTP -сервер. 📊 Отчеты о продажах Отслеживайте ключевые бизнес -метрики и командную работу с отчетами в Nethunt CRM. ✓ Отслеживайте эффективность всей команды и каждого менеджера отдельно - количество отправленных электронных писем, сделанных презентаций, вызовов и т. Д. ✓ Проанализируйте рост бизнеса по сравнению с предыдущими периодами - количество закрытых сделок, а также полученные доходы. ✓ Проанализируйте доход, разрушив его менеджером, определяющим продуктом, по стране и т. Д. ✓ Отслеживайте свою квоту. ✓ Проанализируйте причины потери сделок. ✓ Создайте прогноз продаж, которому вы можете доверять.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее благодаря мгновенной прозрачности, позволяя отделам продаж делать больше с меньшими затратами. Ускорьте циклы, заключите больше сделок, сэкономьте время, улучшите бизнес-процессы и убедитесь, что все ваши инструменты собраны в одном удобном месте. Выведите свой бизнес из электронных таблиц и электронной почты и выиграйте свои рабочие дни с помощью FreeAgent CRM.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключении большего количества сделок.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают доход. Разговоры делают. Мощный дозвонщик PhoneBurner сочетает в себе скорость и качество, обеспечивая соединение без задержек, что позволяет торговым представителям вести более содержательные разговоры и получать более положительные результаты. Уменьшите риск появления спам-флагов. Увеличьте количество просмотров в прямом эфире до 4 раз без неловких звуковых сигналов и пауз. Экономьте время с помощью ведущей в отрасли автоматизации рабочих процессов. Будучи вашим партнером, PhoneBurner помогает вам охватить больше контактов, максимизировать ценность потенциальных клиентов и масштабировать передовые методы, которые приносят доход. Звонок. Отправка по электронной почте. SMS. CRM и более 150 интеграций. Каденс. Распределение свинца. Местный идентификатор. Фирменный идентификатор вызывающего абонента. Мониторинг номера. Отчетность и аналитика. Позвоните в коучинг. Это все здесь. Познакомьтесь с самой эффективной платформой дозвона 1-к-1 и быстрее превращайте потенциальных клиентов в доход. Попробуйте бесплатно, без кредитной карты: - Расширенный набор до 80 контактов в час - Уменьшите риск спам-флагов - Увеличьте процент ответов на вызовы - Мгновенные соединения без задержек - Объедините звонки, электронную почту и SMS - Оставьте один клик голосовая почта - Автоматизация регистрации вызовов + обработка пост-звонков - Обучение в режиме реального времени или запись звонков - Мониторинг номеров и исправление пометок - Создавайте графики продаж с помощью нескольких касаний - Интеллектуальное распределение потенциальных клиентов - Доступ к настраиваемым отчетам и аналитике - Партнерство с лидером в 1 Ответственные коммуникации (TM) - к 1. Используйте нашу включенную CRM или интегрируйтесь с Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier и другими или создавайте собственные интеграции через наш API.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Outplay предлагает мощный и персонализированный многоканальный охват, автоматизацию исходящих продаж, которая повышает эффективность, расширенную отчетность для анализа данных и гораздо больше. Outplay имеет двустороннюю интеграцию с широким спектром CRM, почтовых ящиков и многого другого, что помогает отделам продаж назначать встречи и отслеживать результаты с единой панели управления. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Outplay и лучшая в отрасли поддержка клиентов позволяют командам быстро создавать команды и начинать назначать встречи прямо сейчас. Не в следующем квартале. Благодаря революционным функциям, таким как мощный набор номера, диалоговый интеллект на базе искусственного интеллекта и миллионы баз данных по поиску потенциальных клиентов, Outplay трансформирует процесс продаж без огромных затрат. Откажитесь от многоточечных решений и выставления счетов с помощью Outplay — универсального решения для продаж. стек для команд нового века. Получите встроенный инструмент поиска продаж, платформу многоканального взаимодействия с продажами, инструмент входящей конверсии и планирования, а также платформу разговорного интеллекта, чтобы превысить свои цели, а не бюджеты.
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затратами, повышая эффективность и результативность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Groove позволяет более чем 75 000 пользователей в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One и других крупных предприятиях работать более эффективно и результативно. Чтобы узнать больше, посетите https://groove.co.
Firstsales.io
firstsales.io
Попробуйте Firstsales.io, чтобы привлечь больше потенциальных клиентов, привлечь новых клиентов и быстрее увеличить доход. Firstsales.io — это современный инструмент для работы с электронной почтой, который в значительной степени ориентирован на детальное сплит-тестирование A/B/C, которое сегодня не предлагает ни один другой инструмент. Помимо своей уникальности, он имеет очень надежную инфраструктуру и уникальные решения, которые включают в себя автоматическую ротацию электронных писем и собственный домен, позволяющий избежать занимаемого места, что поможет вам улучшить возможности входящей почты.
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