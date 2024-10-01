Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения - Маврикий
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.
Отправить новое приложение
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Polymail
polymail.io
Polymail — это платформа электронной почты для коммерческого общения. Наша платформа, включающая отслеживание электронной почты, синхронизацию Salesforce и планирование календаря, позволяет отделам продаж увеличивать конверсию и сокращать циклы продаж, обеспечивая при этом руководителям прозрачность...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают дохо...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благо...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
Nimble
nimble.com
Nimble — это CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Благодаря настраиваемым записям контактов и простым в использовании рабочим процессам в стиле Канбан управление информацией о клиентах никогда не было таким простым. Nimble легко интегрируется как с Microsoft 365, так и с G...
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию ...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Ou...
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — это усовершенствованный инструмент для работы с холодной электронной почтой, призванный помочь компаниям масштабировать свои почтовые кампании, улучшать доставляемость и увеличивать конверсию за счет персонализации на основе искусственного интеллекта и функций интеллектуальной автоматиз...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает командам увеличивать доходы на протяжении всего пути клиента. Мы облегчаем жизнь всем, кто взаимодействует с клиентами, а не только с СДР, автоматизируя повторяющиеся задачи и оптимизируя рабочие процессы. Это повышает производи...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с ...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее б...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это универсальная платформа CRM и электронного маркетинга, которая помогает B2B-организациям работать вместе, чтобы выигрывать больше сделок. Nutshell, достаточно простой для любого пользователя и достаточно сложный для любого бизнеса, создан для команд, которые устали манипулировать отде...
Yesware
yesware.com
Yesware помогает высокоэффективным командам продаж осуществлять масштабную информационную работу по электронной почте. Если вам нужно увеличить доход за счет электронной почты, но сложное программное обеспечение для корпоративных продаж является излишним, попробуйте Yesware. Надстройка Yesware для O...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — это интуитивно понятный инструмент для холодной электронной почты, который помогает B2B-компаниям связываться с потенциальными клиентами и деловыми партнерами и поддерживать общение. Woodpecker позволяет вам создавать персонализированные, релевантные последовательности электронных писем...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейч...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации хол...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — поставщик инфраструктуры электронной почты №1 в мире и самая эффективная служба доставки электронной почты. Наши клиенты отправляют более 5 триллионов сообщений в год, что составляет более 37 процентов деловой электронной почты в мире. Несколько клиентов SparkPost, включая крупнейшие соц...
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — это комплексный инструмент поддержки продаж, который уведомит вас, когда клиент откроет ваше предложение, и предоставит ключевую статистику, к которой у вас никогда не было доступа.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai здесь, чтобы усилить ваши холодные почтовые кампании, помогая вам отправлять сообщения в большом масштабе, не теряя при этом индивидуальности. Представьте себе, что вы можете охватить огромную аудиторию, гарантируя, что ваши электронные письма не только будут доставлены, но и будут уст...
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Uptics
uptics.io
Знакомьтесь, Аптикс. Ваше новое секретное оружие, позволяющее доминировать в исходящих продажах, с легкостью назначать в 3 раза больше встреч и заключать больше сделок. Uptics — это простое в использовании программное обеспечение для продаж, которое помогает вам автоматизировать все рутинные, скучны...
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email — канадско-польская компания, основанная в 2010 году. После многих лет предоставления клиентам услуг электронной почты Elastic Email сегодня представляет собой потрясающую платформу электронного маркетинга, построенную на самом экономичном API электронной почты. Благодаря SMTP Relay, н...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами конта...
Automailer
automailer.io
Automailer — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, разработанный специально для привлечения потенциальных клиентов. Взаимодействуйте со своими холодными контактами с помощью настраиваемой последовательности капельных писем, отслеживайте ответы, открытия, клики и многое другое на о...
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — это инструмент для автоматизации вашей личной электронной почты для продаж и маркетинга. Если вы или ваша команда хотите построить предсказуемую воронку продаж и обращаться к потенциальным клиентам по электронной почте с целью привлечения новых потенциальных клиентов, вам понравится Quic...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной ра...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и автоматически отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данны...
Hexospark
hexospark.com
Персонализируйте электронные письма, автоматизируйте отслеживание входящих сообщений и увеличивайте свои продажи, развивая отношения на одной централизованной платформе.
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и слож...
Overloop
overloop.com
Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетающих холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, за...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспече...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководите...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу для генерации лидов в B2B, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная пл...
SendNow
sendnow.ai
Улучшите показатели доставки холодной электронной почты за счет ротации входящих писем, автоматизации последовательности и проверки электронной почты. Создавайте неограниченное количество выделенных рабочих пространств для каждого клиента, команды или проекта, чтобы изолировать и систематизировать д...
Salesboom
salesboom.com
Работайте усерднее и умнее с облачными продажами и CRM Salesboom. 20 лет работы в качестве новатора и лидирующего поставщика облачного CRM и программного обеспечения для автоматизации продаж как услуги. База данных клиентов Управление каналом продаж Лиды, контакты, учетные записи, возможности, кампа...