Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
Folderly
folderly.com
Folderly - это платформа для обеспечения доставки электронной почты, которая помогает предприятиям решать проблемы доставки и улучшать репутацию отправителя.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — платформа для тестирования и отправки электронной почты, позволяющая разработчикам управлять инфраструктурой электронной почты в одной системе.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
Transpond
transpond.io
Transpond - платформа для управления подписчиками, создания шаблонов, автоматизации email-рассылок и отслеживания кампаний.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.
Parcel
parcel.io
Parcel — это платформа для кодирования электронных писем, позволяющая писать, предварительно смотреть и сотрудничать.
MailUp
mailup.com
MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid — приложение для тестирования и оптимизации электронных писем, обеспечивающее правильное отображение на различных платформах и устройствах.
testRigor
testrigor.com
TestRigor — это безкодовый инструмент для автоматического тестирования веб, мобильных и десктопных приложений, позволяющий создавать и запускать тесты на простом английском.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.
Delivra
delivra.com
Delivra - платформа для email-маркетинга, помогающая создавать, автоматизировать и анализировать кампании, улучшая взаимодействие с аудиторией.
GlockApps
glockapps.com
GlockApps - инструмент для тестирования доставки электронной почты, анализа спама и управления аутентификацией, помогающий улучшить эффективность email-кампаний.
Reoon
reoon.com
Reoon - инструмент для проверки электронной почты, обеспечивающий точные адреса и снижение отказов, поддерживает различные сервисы и фокусируется на безопасности данных.
Acymailing
acymailing.com
AcyMailing - это инструмент для автоматизации email-маркетинга, позволяющий управлять кампаниями, создавать рассылки и отслеживать их эффективность на WordPress и Joomla.
Unspam
unspam.email
Unspam — онлайн-инструмент для тестирования спама в email. Он анализирует письма, даёт оценку спама и прогнозирует результаты с помощью AI.
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