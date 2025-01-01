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Программное обеспечение для тестирования электронной почты
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Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly - это платформа для обеспечения доставки электронной почты, которая помогает предприятиям решать проблемы доставки и улучшать репутацию отправителя.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap — платформа для тестирования и отправки электронной почты, позволяющая разработчикам управлять инфраструктурой электронной почты в одной системе.

Emma

Emma

myemma.com

Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond - платформа для управления подписчиками, создания шаблонов, автоматизации email-рассылок и отслеживания кампаний.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.

Parcel

Parcel

parcel.io

Parcel — это платформа для кодирования электронных писем, позволяющая писать, предварительно смотреть и сотрудничать.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Email on Acid — приложение для тестирования и оптимизации электронных писем, обеспечивающее правильное отображение на различных платформах и устройствах.

testRigor

testRigor

testrigor.com

TestRigor — это безкодовый инструмент для автоматического тестирования веб, мобильных и десктопных приложений, позволяющий создавать и запускать тесты на простом английском.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra - платформа для email-маркетинга, помогающая создавать, автоматизировать и анализировать кампании, улучшая взаимодействие с аудиторией.

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

GlockApps - инструмент для тестирования доставки электронной почты, анализа спама и управления аутентификацией, помогающий улучшить эффективность email-кампаний.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon - инструмент для проверки электронной почты, обеспечивающий точные адреса и снижение отказов, поддерживает различные сервисы и фокусируется на безопасности данных.

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

AcyMailing - это инструмент для автоматизации email-маркетинга, позволяющий управлять кампаниями, создавать рассылки и отслеживать их эффективность на WordPress и Joomla.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam — онлайн-инструмент для тестирования спама в email. Он анализирует письма, даёт оценку спама и прогнозирует результаты с помощью AI.

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