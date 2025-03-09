Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Ватикан

GlockApps

glockapps.com

Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста доставляемости покажут вам: ◆ размещение вашего электронного письма в 70 начальных почтовых ящиках ◆ ваши записи аутентификации электронной почты (SPF, DKIM, rDNS и HELO to IP) ◆ оценку отправителя вашего IP-адреса ◆ место, где ваш IP-адрес занесен в черный список ◆ спам в вашей электронной почте оценка для Google Spam Filter, Barracuda и SpamAssassin ◆ Анализ содержимого вашей электронной почты https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Защитите свой бренд от фишинга и подделки с помощью DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics дает вам: ◆ 10 000 сообщений DMARC БЕСПЛАТНО каждый месяц ◆ Возможность отслеживать, хранить и систематизировать все ваши отчеты XLM удобным для пользователя способом ◆ Полную видимость вашего электронного трафика ◆ Анализ того, какие почтовые кампании не прошли аутентификацию ◆ Полный контроль что делать с электронными письмами, не прошедшими проверку подлинности. ◆ Мгновенные оповещения при обнаружении подозрительной активности. ◆ Бесплатный мониторинг SPF, DKIM и DMARC каждые два часа. ◆ Возможность добавлять неограниченное количество доменов и даже группировать их. Попробуйте GlockApps DMARC Analytics и получайте 10 000 БЕСПЛАТНЫХ сообщений DMARC каждый месяц! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монитор работоспособности Наш монитор работоспособности отправляет вам мгновенные оповещения о проблемах с вашим IP-адресом, записями SPF, DKIM и DMARC, а также протоколами HTTP, TLS и TCP. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию: ◆ Получите до 20 мониторов ◆ Получайте оповещения, как только ваш IP-адрес будет занесен в черный список ◆ Контролируйте состояние своих записей SPF, DKIM и DMARC и мгновенно получайте уведомления в случае возникновения каких-либо изменений. ◆ Получайте мгновенные оповещения, если ваш веб-сайт выходит из строя ◆ Устанавливайте собственные интервалы проверки (вплоть до каждой минуты!) ◆ Повышайте прозрачность с помощью общедоступных страниц статуса ◆ Устанавливайте собственные правила порогового времени простоя и получайте уведомления, если ваш статус достигнет порогового значения https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/