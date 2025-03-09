Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.
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Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
testRigor
testrigor.com
TestRigor — это безкодовый инструмент для автоматического тестирования веб, мобильных и десктопных приложений, позволяющий создавать и запускать тесты на простом английском.
GlockApps
glockapps.com
Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста доставляемости покажут вам: ◆ размещение вашего электронного письма в 70 начальных почтовых ящиках ◆ ваши записи аутентификации электронной почты (SPF, DKIM, rDNS и HELO to IP) ◆ оценку отправителя вашего IP-адреса ◆ место, где ваш IP-адрес занесен в черный список ◆ спам в вашей электронной почте оценка для Google Spam Filter, Barracuda и SpamAssassin ◆ Анализ содержимого вашей электронной почты https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Защитите свой бренд от фишинга и подделки с помощью DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics дает вам: ◆ 10 000 сообщений DMARC БЕСПЛАТНО каждый месяц ◆ Возможность отслеживать, хранить и систематизировать все ваши отчеты XLM удобным для пользователя способом ◆ Полную видимость вашего электронного трафика ◆ Анализ того, какие почтовые кампании не прошли аутентификацию ◆ Полный контроль что делать с электронными письмами, не прошедшими проверку подлинности. ◆ Мгновенные оповещения при обнаружении подозрительной активности. ◆ Бесплатный мониторинг SPF, DKIM и DMARC каждые два часа. ◆ Возможность добавлять неограниченное количество доменов и даже группировать их. Попробуйте GlockApps DMARC Analytics и получайте 10 000 БЕСПЛАТНЫХ сообщений DMARC каждый месяц! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монитор работоспособности Наш монитор работоспособности отправляет вам мгновенные оповещения о проблемах с вашим IP-адресом, записями SPF, DKIM и DMARC, а также протоколами HTTP, TLS и TCP. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию: ◆ Получите до 20 мониторов ◆ Получайте оповещения, как только ваш IP-адрес будет занесен в черный список ◆ Контролируйте состояние своих записей SPF, DKIM и DMARC и мгновенно получайте уведомления в случае возникновения каких-либо изменений. ◆ Получайте мгновенные оповещения, если ваш веб-сайт выходит из строя ◆ Устанавливайте собственные интервалы проверки (вплоть до каждой минуты!) ◆ Повышайте прозрачность с помощью общедоступных страниц статуса ◆ Устанавливайте собственные правила порогового времени простоя и получайте уведомления, если ваш статус достигнет порогового значения https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Transpond - платформа для управления подписчиками, создания шаблонов, автоматизации email-рассылок и отслеживания кампаний.
Acymailing
acymailing.com
Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматривалась как СПАМ - Управляйте своим списком - Дизайн CRM: - Редактор перетаскивания - Динамический вставка контента (информация о получателе, события...) Управление вашей кампанией: - Отправляйте неограниченное количество электронных писем - Отслеживайте эффективность своей новостной рассылки - Статистика (рейтинг кликов, конверсия потенциальных клиентов, процент открытий...) - Посмотрите, сколько у вас денег благодаря контенту, который вы отправили в своих информационных бюллетенях
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного интеллекта вашего электронного бюллетеня.
Folderly
folderly.com
Folderly - это платформа для обеспечения доставки электронной почты, которая помогает предприятиям решать проблемы доставки и улучшать репутацию отправителя.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Parcel
parcel.io
Платформа кодирования электронной почты. Кодируйте, просматривайте и сотрудничайте, используя платформу разработки, предназначенную для электронной почты. Parcel — это способ, с помощью которого бренды и агентства кодируют высококачественные электронные письма.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid — приложение для тестирования и оптимизации электронных писем, обеспечивающее правильное отображение на различных платформах и устройствах.
Delivra
delivra.com
Деливра - это маркетинговая платформа по электронной почте, помогающая маркетологам любого опыта в плену и развивать свою аудиторию. Благодаря более чем 20 -летним непревзойденным успехам клиентов Delivra помогает предприятиям участвовать в значимых разговорах, которые дают ощутимые результаты. Их акцент на доступные решения помогли дать возможность тысячам организаций в разных отраслях взять под контроль сложную автоматизацию маркетинга и обработку данных. Деливра масштабируется с вами и предоставляет инструменты, необходимые для достижения успеха на каждом этапе пути. Деливра, созданная для занятых маркетологов, предлагает полный набор функций, чтобы помочь командам достичь своих целей. Легко создать и отправлять эффектные маркетинговые кампании по электронной почте с помощью настраиваемого редактора Drag and Drop. Автоматизируйте ваши клиентские сообщения, стратегически построив целую серию электронной почты, определяя, какие рассылки отправляются на основе различных действий, бездействий или времени. Получите больше взаимодействия с вашей аудиторией и охватите клиентов за пределами их почтовых ящиков с экспертной сегментацией и маркетингом SMS. Независимо от того, работаете ли вы в B2B, продвигаете некоммерческое или планируете мероприятие, Delivra обеспечивает надежную аналитику и постоянную поддержку, чтобы побудить пользователей оттачивать и совершенствовать свою стратегию. Интегрируйте с широким спектром CRM, платформ электронной коммерции и инструментами веб-аналитики, чтобы все, что вам нужно, доступно в одном месте. Программное обеспечение либо подключается прямо к текущей технологии, либо Delivra создает пользовательскую интеграцию, чтобы гарантировать, что все работает гладко.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
MailUp
mailup.com
MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — платформа для тестирования и отправки электронной почты, позволяющая разработчикам управлять инфраструктурой электронной почты в одной системе.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.
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