Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Словакия

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Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.
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Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
testRigor
testrigor.com
Тестировщики программного обеспечения используют инструмент тестирования без кода testRigor для создания надежных сквозных функциональных тестов. Тестирование программного обеспечения стало проще: создавайте кросс-платформенные тесты без использования кода для веб-приложений, собственных и гибридных мобильных приложений, настольных компьютеров и API. Используйте встроенные функции тестирования электронной почты, визуального тестирования и аудиотестирования. Создавайте автоматизированные тесты в 15 раз быстрее и тратьте на них на 95 % меньше усилий по обслуживанию тестов, чем традиционные инструменты автоматизации тестирования. Выполняйте тесты параллельно и получайте результаты за считанные минуты, а не часы. Легко интегрируйтесь с вашими любимыми инструментами управления проблемами, инструментами CI/CD и т. д. С помощью testRigor легко масштабировать тестирование программного обеспечения. Подходит для: команд разработчиков программного обеспечения, которые хотят быстро расширить охват автоматизации тестирования, тратя при этом гораздо меньше времени на обслуживание. testRigor стремится стать единственным необходимым инструментом автоматизации — с широкой поддержкой, кросс-платформенным и кросс-браузерным тестированием, отчетами и скриншотами для каждого шага.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
GlockApps
glockapps.com
Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста доставляемости покажут вам: ◆ размещение вашего электронного письма в 70 начальных почтовых ящиках ◆ ваши записи аутентификации электронной почты (SPF, DKIM, rDNS и HELO to IP) ◆ оценку отправителя вашего IP-адреса ◆ место, где ваш IP-адрес занесен в черный список ◆ спам в вашей электронной почте оценка для Google Spam Filter, Barracuda и SpamAssassin ◆ Анализ содержимого вашей электронной почты https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Защитите свой бренд от фишинга и подделки с помощью DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics дает вам: ◆ 10 000 сообщений DMARC БЕСПЛАТНО каждый месяц ◆ Возможность отслеживать, хранить и систематизировать все ваши отчеты XLM удобным для пользователя способом ◆ Полную видимость вашего электронного трафика ◆ Анализ того, какие почтовые кампании не прошли аутентификацию ◆ Полный контроль что делать с электронными письмами, не прошедшими проверку подлинности. ◆ Мгновенные оповещения при обнаружении подозрительной активности. ◆ Бесплатный мониторинг SPF, DKIM и DMARC каждые два часа. ◆ Возможность добавлять неограниченное количество доменов и даже группировать их. Попробуйте GlockApps DMARC Analytics и получайте 10 000 БЕСПЛАТНЫХ сообщений DMARC каждый месяц! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монитор работоспособности Наш монитор работоспособности отправляет вам мгновенные оповещения о проблемах с вашим IP-адресом, записями SPF, DKIM и DMARC, а также протоколами HTTP, TLS и TCP. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию: ◆ Получите до 20 мониторов ◆ Получайте оповещения, как только ваш IP-адрес будет занесен в черный список ◆ Контролируйте состояние своих записей SPF, DKIM и DMARC и мгновенно получайте уведомления в случае возникновения каких-либо изменений. ◆ Получайте мгновенные оповещения, если ваш веб-сайт выходит из строя ◆ Устанавливайте собственные интервалы проверки (вплоть до каждой минуты!) ◆ Повышайте прозрачность с помощью общедоступных страниц статуса ◆ Устанавливайте собственные правила порогового времени простоя и получайте уведомления, если ваш статус достигнет порогового значения https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.
Acymailing
acymailing.com
Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматривалась как СПАМ - Управляйте своим списком - Дизайн CRM: - Редактор перетаскивания - Динамический вставка контента (информация о получателе, события...) Управление вашей кампанией: - Отправляйте неограниченное количество электронных писем - Отслеживайте эффективность своей новостной рассылки - Статистика (рейтинг кликов, конверсия потенциальных клиентов, процент открытий...) - Посмотрите, сколько у вас денег благодаря контенту, который вы отправили в своих информационных бюллетенях
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного интеллекта вашего электронного бюллетеня.
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «Входящие». Никогда больше не позволяйте вашим электронным письмам оказаться частью 51% всех деловых писем, которые никогда не попадают в почтовый ящик. Сделайте каждое электронное письмо важным, обеспечивая доход и возможности для бизнеса.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Parcel
parcel.io
Платформа кодирования электронной почты. Кодируйте, просматривайте и сотрудничайте, используя платформу разработки, предназначенную для электронной почты. Parcel — это способ, с помощью которого бренды и агентства кодируют высококачественные электронные письма.
Email on Acid
emailonacid.com
Являясь лидером отрасли в области подготовки электронной почты, компания Email on Acid предлагает самую комплексную и гибкую в мире автоматизированную платформу для предварительного развертывания электронной почты. Разработчики, маркетологи и корпоративные организации обеспечивают совершенство электронной почты, повышают эффективность, повышают рентабельность инвестиций в маркетинг и защищают репутацию бренда. Компания Email on Acid, основанная в 2009 году лидером отрасли Джоном Тисом, родилась из желания сделать электронный маркетинг лучше для всех. Чтобы узнать больше, посетите emailonacid.com.
Delivra
delivra.com
Деливра - это маркетинговая платформа по электронной почте, помогающая маркетологам любого опыта в плену и развивать свою аудиторию. Благодаря более чем 20 -летним непревзойденным успехам клиентов Delivra помогает предприятиям участвовать в значимых разговорах, которые дают ощутимые результаты. Их акцент на доступные решения помогли дать возможность тысячам организаций в разных отраслях взять под контроль сложную автоматизацию маркетинга и обработку данных. Деливра масштабируется с вами и предоставляет инструменты, необходимые для достижения успеха на каждом этапе пути. Деливра, созданная для занятых маркетологов, предлагает полный набор функций, чтобы помочь командам достичь своих целей. Легко создать и отправлять эффектные маркетинговые кампании по электронной почте с помощью настраиваемого редактора Drag and Drop. Автоматизируйте ваши клиентские сообщения, стратегически построив целую серию электронной почты, определяя, какие рассылки отправляются на основе различных действий, бездействий или времени. Получите больше взаимодействия с вашей аудиторией и охватите клиентов за пределами их почтовых ящиков с экспертной сегментацией и маркетингом SMS. Независимо от того, работаете ли вы в B2B, продвигаете некоммерческое или планируете мероприятие, Delivra обеспечивает надежную аналитику и постоянную поддержку, чтобы побудить пользователей оттачивать и совершенствовать свою стратегию. Интегрируйте с широким спектром CRM, платформ электронной коммерции и инструментами веб-аналитики, чтобы все, что вам нужно, доступно в одном месте. Программное обеспечение либо подключается прямо к текущей технологии, либо Delivra создает пользовательскую интеграцию, чтобы гарантировать, что все работает гладко.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе технологии для ваших маркетинговых стратегий. Комплексное решение для нужд многоканального маркетинга: информационные бюллетени, транзакционные электронные письма, формы подписки, целевые страницы, рекламные акции, SMS, приложения для обмена сообщениями (Facebook Messenger и Telegram) и многое другое! Попробуйте его конструктор электронной почты с помощью перетаскивания, интегрируйте свой маркетинговый стек, создавайте автоматизированные многоканальные рабочие процессы за считанные секунды и отслеживайте эффективность своей кампании с помощью подробных отчетов. Итальянец по рождению, интернационалист по призванию. Основанная в 2003 году, за прошедшие годы MailUp стала лидером рынка Италии и работает более чем в 50 странах, имея 5 филиалов по всему миру. Более 10 000 компаний по всему миру доверяют MailUp как стратегическому партнеру в своей деятельности в области цифрового маркетинга. MailUp предлагает лучшую инфраструктуру и международные сертификаты для обеспечения максимальной доставляемости ваших сообщений. Его мощная платформа обмена сообщениями дополняется рядом инструментов, которые помогут вашим повседневным маркетинговым кампаниям проходить гладко. Ее команды в технологических центрах в Кремоне (Италия) и Кремниевой долине находятся на переднем крае гибкой, масштабируемой и интегрированной разработки программного обеспечения.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для работы с электронной почтой. Тестирование электронной почты — для тестирования вашей электронной почты в средах подготовки, разработки и контроля качества. Отправка электронной почты - для отправки электронных писем о производстве. Углубленная аналитика — для контроля производительности вашей почтовой инфраструктуры. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Проверяйте свою электронную почту в среде с нулевым риском. Mailtrap Email Testing предлагает поддельный SMTP-сервер для перехвата ваших тестовых писем. С помощью предоставленных инструментов вы можете захватывать SMTP-трафик, проверять CSS/HTML, проверять количество спама и автоматизировать процесс отладки и улучшения ваших электронных писем перед их отправкой. Воспользуйтесь преимуществами API тестирования электронной почты Mailtrap, чтобы протестировать любые функции, связанные с электронной почтой, и поделиться ими со своей командой. ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ ЯЩИКОВ ПОЛУЧИТЕЛЕЙ После проверки и отладки ваших электронных писем на этапе подготовки используйте надежную отправку электронной почты Mailtrap для отправки электронных писем в производство. Интегрируйте его с вашим приложением легко и быстро. Получите инфраструктуру электронной почты, которая по умолчанию обеспечивает высокую скорость доставки. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С ПОМОЩЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ Отслеживайте статистику своей электронной почты с помощью информационной панели с вертолетным представлением, подробных отчетов и 60-дневных журналов электронной почты. Используйте регулярные еженедельные отчеты со сравнением показателей по неделям, чтобы отслеживать тенденции доставляемости и получать критические оповещения, если ваши показатели внезапно упадут.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро создавайте автоматические тесты, охватывающие наиболее важные коммуникации: от уведомлений и оповещений учетной записи до рекламных предложений и объявлений. Предварительно просматривайте то, что увидят ваши клиенты, делая снимки экрана с помощью реальных почтовых клиентов на различных настольных и мобильных устройствах. Команды контроля качества и разработки используют Mailosaur для тестирования двухфакторной аутентификации (2FA/MFA), сброса паролей и персонализации. Обеспечение того, чтобы доступность ваших услуг и доступ пользователей никогда не прерывались из-за изменения кода или ошибки. Изолируйте промежуточную среду и среду разработки от производственной, используя почтовые серверы Mailosaur для сбора всей информации без ошибочной отправки остальных тестовых сообщений реальным клиентам. Постоянно отслеживайте качество и согласованность сообщений, которые ваши системы отправляют клиентам. Обеспечение постоянной работы предложений, промокодов и персонализированного контента. С Mailosaur ваша команда получит безопасный и мгновенный доступ к неограниченному количеству централизованно управляемых адресов электронной почты и почтовых серверов для тестирования. Кроме того, телефонные номера по всему миру имитируют реальные пользовательские устройства, и ваша команда не будет использовать свои личные телефоны. Mailosaur доверяют как стартапы, так и предприятия: самые известные мировые бренды во всех секторах (включая здравоохранение, финансовые технологии, программное обеспечение и розничную торговлю) используют платформу для улучшения качества и повышения доверия.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана в 2017 году с простой миссией — улучшить общение по электронной почте Human 2 Human и помочь людям оставаться на связи через канал электронной почты. Bouncer — технологический лидер на рынке проверки электронной почты. Проверка как по списку, так и по API — это первоклассные механизмы с политикой нулевого простоя. Продукт имеет лучший охват и высокую производительность (до 200 000 проверенных писем в час на одного клиента). Чтобы стать более сложным решением как для предприятий, так и для сегментов малого и среднего бизнеса, продукт имеет дополнительные функции, такие как проверка токсичности электронной почты и комплект доставки, поэтому пользователи могут позаботиться о доставке и улучшить ее. Bouncer также имеет обширную библиотеку интеграций (лучшие инструменты автоматизации маркетинга, электронного маркетинга или продаж). Почему вам следует рассматривать Bouncer как решение для проверки и доставки электронной почты? 1. Высокая точность с предвзятостью против ложноотрицательных результатов - чтобы клиенты не теряли возможность подключения из-за неправильной категоризации. 2. Наилучшее покрытие - возможность проверять адреса электронной почты, размещенные у разных поставщиков услуг электронной почты (даже глубокая всеобъемлющая проверка Google Workspace и Office365) с низким количеством неизвестных результатов (0,3-3%) 3. Высокая производительность — скорость проверки и щедрое ограничение скорости. Они могут быстро проверять 200 000 электронных писем в час на одного клиента. 4. Надежность (политика нулевого простоя) и безопасность — поддержка SOC2. 5. Упрощенная сложность — первоклассное технологическое решение с простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Особенности: Очень простое в использовании средство проверки электронной почты и средство проверки электронной почты. Просто перетащите свой список электронной почты, содержащий до 250 тысяч адресов, и позвольте средству проверки электронной почты Bouncer выполнить свою работу! Вы будете знать, какие электронные письма безопасно отправлять, но приложение также обнаружит
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