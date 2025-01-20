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Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
testRigor
testrigor.com
Тестировщики программного обеспечения используют инструмент тестирования без кода testRigor для создания надежных сквозных функциональных тестов. Тестирование программного обеспечения стало проще: создавайте кросс-платформенные тесты без использования кода для веб-приложений, собственных и гибридных мобильных приложений, настольных компьютеров и API. Используйте встроенные функции тестирования электронной почты, визуального тестирования и аудиотестирования. Создавайте автоматизированные тесты в 15 раз быстрее и тратьте на них на 95 % меньше усилий по обслуживанию тестов, чем традиционные инструменты автоматизации тестирования. Выполняйте тесты параллельно и получайте результаты за считанные минуты, а не часы. Легко интегрируйтесь с вашими любимыми инструментами управления проблемами, инструментами CI/CD и т. д. С помощью testRigor легко масштабировать тестирование программного обеспечения. Подходит для: команд разработчиков программного обеспечения, которые хотят быстро расширить охват автоматизации тестирования, тратя при этом гораздо меньше времени на обслуживание. testRigor стремится стать единственным необходимым инструментом автоматизации — с широкой поддержкой, кросс-платформенным и кросс-браузерным тестированием, отчетами и скриншотами для каждого шага.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
GlockApps
glockapps.com
Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста доставляемости покажут вам: ◆ размещение вашего электронного письма в 70 начальных почтовых ящиках ◆ ваши записи аутентификации электронной почты (SPF, DKIM, rDNS и HELO to IP) ◆ оценку отправителя вашего IP-адреса ◆ место, где ваш IP-адрес занесен в черный список ◆ спам в вашей электронной почте оценка для Google Spam Filter, Barracuda и SpamAssassin ◆ Анализ содержимого вашей электронной почты https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Защитите свой бренд от фишинга и подделки с помощью DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics дает вам: ◆ 10 000 сообщений DMARC БЕСПЛАТНО каждый месяц ◆ Возможность отслеживать, хранить и систематизировать все ваши отчеты XLM удобным для пользователя способом ◆ Полную видимость вашего электронного трафика ◆ Анализ того, какие почтовые кампании не прошли аутентификацию ◆ Полный контроль что делать с электронными письмами, не прошедшими проверку подлинности. ◆ Мгновенные оповещения при обнаружении подозрительной активности. ◆ Бесплатный мониторинг SPF, DKIM и DMARC каждые два часа. ◆ Возможность добавлять неограниченное количество доменов и даже группировать их. Попробуйте GlockApps DMARC Analytics и получайте 10 000 БЕСПЛАТНЫХ сообщений DMARC каждый месяц! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монитор работоспособности Наш монитор работоспособности отправляет вам мгновенные оповещения о проблемах с вашим IP-адресом, записями SPF, DKIM и DMARC, а также протоколами HTTP, TLS и TCP. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию: ◆ Получите до 20 мониторов ◆ Получайте оповещения, как только ваш IP-адрес будет занесен в черный список ◆ Контролируйте состояние своих записей SPF, DKIM и DMARC и мгновенно получайте уведомления в случае возникновения каких-либо изменений. ◆ Получайте мгновенные оповещения, если ваш веб-сайт выходит из строя ◆ Устанавливайте собственные интервалы проверки (вплоть до каждой минуты!) ◆ Повышайте прозрачность с помощью общедоступных страниц статуса ◆ Устанавливайте собственные правила порогового времени простоя и получайте уведомления, если ваш статус достигнет порогового значения https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.
Acymailing
acymailing.com
Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматривалась как СПАМ - Управляйте своим списком - Дизайн CRM: - Редактор перетаскивания - Динамический вставка контента (информация о получателе, события...) Управление вашей кампанией: - Отправляйте неограниченное количество электронных писем - Отслеживайте эффективность своей новостной рассылки - Статистика (рейтинг кликов, конверсия потенциальных клиентов, процент открытий...) - Посмотрите, сколько у вас денег благодаря контенту, который вы отправили в своих информационных бюллетенях
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного интеллекта вашего электронного бюллетеня.
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «Входящие». Никогда больше не позволяйте вашим электронным письмам оказаться частью 51% всех деловых писем, которые никогда не попадают в почтовый ящик. Сделайте каждое электронное письмо важным, обеспечивая доход и возможности для бизнеса.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Parcel
parcel.io
Платформа кодирования электронной почты. Кодируйте, просматривайте и сотрудничайте, используя платформу разработки, предназначенную для электронной почты. Parcel — это способ, с помощью которого бренды и агентства кодируют высококачественные электронные письма.
Email on Acid
emailonacid.com
Являясь лидером отрасли в области подготовки электронной почты, компания Email on Acid предлагает самую комплексную и гибкую в мире автоматизированную платформу для предварительного развертывания электронной почты. Разработчики, маркетологи и корпоративные организации обеспечивают совершенство электронной почты, повышают эффективность, повышают рентабельность инвестиций в маркетинг и защищают репутацию бренда. Компания Email on Acid, основанная в 2009 году лидером отрасли Джоном Тисом, родилась из желания сделать электронный маркетинг лучше для всех. Чтобы узнать больше, посетите emailonacid.com.
Delivra
delivra.com
Деливра - это маркетинговая платформа по электронной почте, помогающая маркетологам любого опыта в плену и развивать свою аудиторию. Благодаря более чем 20 -летним непревзойденным успехам клиентов Delivra помогает предприятиям участвовать в значимых разговорах, которые дают ощутимые результаты. Их акцент на доступные решения помогли дать возможность тысячам организаций в разных отраслях взять под контроль сложную автоматизацию маркетинга и обработку данных. Деливра масштабируется с вами и предоставляет инструменты, необходимые для достижения успеха на каждом этапе пути. Деливра, созданная для занятых маркетологов, предлагает полный набор функций, чтобы помочь командам достичь своих целей. Легко создать и отправлять эффектные маркетинговые кампании по электронной почте с помощью настраиваемого редактора Drag and Drop. Автоматизируйте ваши клиентские сообщения, стратегически построив целую серию электронной почты, определяя, какие рассылки отправляются на основе различных действий, бездействий или времени. Получите больше взаимодействия с вашей аудиторией и охватите клиентов за пределами их почтовых ящиков с экспертной сегментацией и маркетингом SMS. Независимо от того, работаете ли вы в B2B, продвигаете некоммерческое или планируете мероприятие, Delivra обеспечивает надежную аналитику и постоянную поддержку, чтобы побудить пользователей оттачивать и совершенствовать свою стратегию. Интегрируйте с широким спектром CRM, платформ электронной коммерции и инструментами веб-аналитики, чтобы все, что вам нужно, доступно в одном месте. Программное обеспечение либо подключается прямо к текущей технологии, либо Delivra создает пользовательскую интеграцию, чтобы гарантировать, что все работает гладко.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе технологии для ваших маркетинговых стратегий. Комплексное решение для нужд многоканального маркетинга: информационные бюллетени, транзакционные электронные письма, формы подписки, целевые страницы, рекламные акции, SMS, приложения для обмена сообщениями (Facebook Messenger и Telegram) и многое другое! Попробуйте его конструктор электронной почты с помощью перетаскивания, интегрируйте свой маркетинговый стек, создавайте автоматизированные многоканальные рабочие процессы за считанные секунды и отслеживайте эффективность своей кампании с помощью подробных отчетов. Итальянец по рождению, интернационалист по призванию. Основанная в 2003 году, за прошедшие годы MailUp стала лидером рынка Италии и работает более чем в 50 странах, имея 5 филиалов по всему миру. Более 10 000 компаний по всему миру доверяют MailUp как стратегическому партнеру в своей деятельности в области цифрового маркетинга. MailUp предлагает лучшую инфраструктуру и международные сертификаты для обеспечения максимальной доставляемости ваших сообщений. Его мощная платформа обмена сообщениями дополняется рядом инструментов, которые помогут вашим повседневным маркетинговым кампаниям проходить гладко. Ее команды в технологических центрах в Кремоне (Италия) и Кремниевой долине находятся на переднем крае гибкой, масштабируемой и интегрированной разработки программного обеспечения.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для работы с электронной почтой. Тестирование электронной почты — для тестирования вашей электронной почты в средах подготовки, разработки и контроля качества. Отправка электронной почты - для отправки электронных писем о производстве. Углубленная аналитика — для контроля производительности вашей почтовой инфраструктуры. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Проверяйте свою электронную почту в среде с нулевым риском. Mailtrap Email Testing предлагает поддельный SMTP-сервер для перехвата ваших тестовых писем. С помощью предоставленных инструментов вы можете захватывать SMTP-трафик, проверять CSS/HTML, проверять количество спама и автоматизировать процесс отладки и улучшения ваших электронных писем перед их отправкой. Воспользуйтесь преимуществами API тестирования электронной почты Mailtrap, чтобы протестировать любые функции, связанные с электронной почтой, и поделиться ими со своей командой. ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ ЯЩИКОВ ПОЛУЧИТЕЛЕЙ После проверки и отладки ваших электронных писем на этапе подготовки используйте надежную отправку электронной почты Mailtrap для отправки электронных писем в производство. Интегрируйте его с вашим приложением легко и быстро. Получите инфраструктуру электронной почты, которая по умолчанию обеспечивает высокую скорость доставки. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С ПОМОЩЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ Отслеживайте статистику своей электронной почты с помощью информационной панели с вертолетным представлением, подробных отчетов и 60-дневных журналов электронной почты. Используйте регулярные еженедельные отчеты со сравнением показателей по неделям, чтобы отслеживать тенденции доставляемости и получать критические оповещения, если ваши показатели внезапно упадут.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро создавайте автоматические тесты, охватывающие наиболее важные коммуникации: от уведомлений и оповещений учетной записи до рекламных предложений и объявлений. Предварительно просматривайте то, что увидят ваши клиенты, делая снимки экрана с помощью реальных почтовых клиентов на различных настольных и мобильных устройствах. Команды контроля качества и разработки используют Mailosaur для тестирования двухфакторной аутентификации (2FA/MFA), сброса паролей и персонализации. Обеспечение того, чтобы доступность ваших услуг и доступ пользователей никогда не прерывались из-за изменения кода или ошибки. Изолируйте промежуточную среду и среду разработки от производственной, используя почтовые серверы Mailosaur для сбора всей информации без ошибочной отправки остальных тестовых сообщений реальным клиентам. Постоянно отслеживайте качество и согласованность сообщений, которые ваши системы отправляют клиентам. Обеспечение постоянной работы предложений, промокодов и персонализированного контента. С Mailosaur ваша команда получит безопасный и мгновенный доступ к неограниченному количеству централизованно управляемых адресов электронной почты и почтовых серверов для тестирования. Кроме того, телефонные номера по всему миру имитируют реальные пользовательские устройства, и ваша команда не будет использовать свои личные телефоны. Mailosaur доверяют как стартапы, так и предприятия: самые известные мировые бренды во всех секторах (включая здравоохранение, финансовые технологии, программное обеспечение и розничную торговлю) используют платформу для улучшения качества и повышения доверия.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана в 2017 году с простой миссией — улучшить общение по электронной почте Human 2 Human и помочь людям оставаться на связи через канал электронной почты. Bouncer — технологический лидер на рынке проверки электронной почты. Проверка как по списку, так и по API — это первоклассные механизмы с политикой нулевого простоя. Продукт имеет лучший охват и высокую производительность (до 200 000 проверенных писем в час на одного клиента). Чтобы стать более сложным решением как для предприятий, так и для сегментов малого и среднего бизнеса, продукт имеет дополнительные функции, такие как проверка токсичности электронной почты и комплект доставки, поэтому пользователи могут позаботиться о доставке и улучшить ее. Bouncer также имеет обширную библиотеку интеграций (лучшие инструменты автоматизации маркетинга, электронного маркетинга или продаж). Почему вам следует рассматривать Bouncer как решение для проверки и доставки электронной почты? 1. Высокая точность с предвзятостью против ложноотрицательных результатов - чтобы клиенты не теряли возможность подключения из-за неправильной категоризации. 2. Наилучшее покрытие - возможность проверять адреса электронной почты, размещенные у разных поставщиков услуг электронной почты (даже глубокая всеобъемлющая проверка Google Workspace и Office365) с низким количеством неизвестных результатов (0,3-3%) 3. Высокая производительность — скорость проверки и щедрое ограничение скорости. Они могут быстро проверять 200 000 электронных писем в час на одного клиента. 4. Надежность (политика нулевого простоя) и безопасность — поддержка SOC2. 5. Упрощенная сложность — первоклассное технологическое решение с простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Особенности: Очень простое в использовании средство проверки электронной почты и средство проверки электронной почты. Просто перетащите свой список электронной почты, содержащий до 250 тысяч адресов, и позвольте средству проверки электронной почты Bouncer выполнить свою работу! Вы будете знать, какие электронные письма безопасно отправлять, но приложение также обнаружит