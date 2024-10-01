Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Новая Каледония

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Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.