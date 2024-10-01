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Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Мальдивы

Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для рабо...

Emma

Emma

myemma.com

Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «В...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...

Transpond

Transpond

transpond.io

Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающи...

Litmus

Litmus

litmus.com

Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают н...

Parcel

Parcel

parcel.io

Платформа кодирования электронной почты. Кодируйте, просматривайте и сотрудничайте, используя платформу разработки, предназначенную для электронной почты. Parcel — это способ, с помощью которого бренды и агентства кодируют высококачественные электронные письма.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Являясь лидером отрасли в области подготовки электронной почты, компания Email on Acid предлагает самую комплексную и гибкую в мире автоматизированную платформу для предварительного развертывания электронной почты. Разработчики, маркетологи и корпоративные организации обеспечивают совершенство элект...

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана ...

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро соз...

Delivra

Delivra

delivra.com

Деливра - это маркетинговая платформа по электронной почте, помогающая маркетологам любого опыта в плену и развивать свою аудиторию. Благодаря более чем 20 -летним непревзойденным успехам клиентов Delivra помогает предприятиям участвовать в значимых разговорах, которые дают ощутимые результаты. Их а...

testRigor

testRigor

testrigor.com

Тестировщики программного обеспечения используют инструмент тестирования без кода testRigor для создания надежных сквозных функциональных тестов. Тестирование программного обеспечения стало проще: создавайте кросс-платформенные тесты без использования кода для веб-приложений, собственных и гибридных...

Reoon

Reoon

reoon.com

Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста ...

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматрив...

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственн...

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