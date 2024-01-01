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Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - о-ва Кука
Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для рабо...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «В...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают н...
Transpond
transpond.io
Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающи...
Parcel
parcel.io
Платформа кодирования электронной почты. Кодируйте, просматривайте и сотрудничайте, используя платформу разработки, предназначенную для электронной почты. Parcel — это способ, с помощью которого бренды и агентства кодируют высококачественные электронные письма.
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...
Email on Acid
emailonacid.com
Являясь лидером отрасли в области подготовки электронной почты, компания Email on Acid предлагает самую комплексную и гибкую в мире автоматизированную платформу для предварительного развертывания электронной почты. Разработчики, маркетологи и корпоративные организации обеспечивают совершенство элект...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана ...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро соз...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Delivra
delivra.com
Delivra — это платформа электронного маркетинга, помогающая маркетологам любого уровня знаний увлекать и расширять свою аудиторию. Имея более чем 20-летний опыт непревзойденного успеха среди клиентов, Delivra помогает компаниям вести содержательные разговоры, которые приносят ощутимые результаты. Их...
testRigor
testrigor.com
Тестировщики программного обеспечения используют инструмент тестирования без кода testRigor для создания надежных сквозных функциональных тестов. Тестирование программного обеспечения стало проще: создавайте кросс-платформенные тесты без использования кода для веб-приложений, собственных и гибридных...
GlockApps
glockapps.com
Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста ...
Acymailing
acymailing.com
Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматрив...
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственн...