Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для тестирования электронной почты - Самые популярные приложения - Антарктида Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для тестирования электронной почты помогает компаниям просматривать и тестировать электронные письма перед отправкой их получателям, повышая эффективность кампаний по электронной почте и оптимизируя рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций). Это программное обеспечение предлагает платформу редактирования для выявления потенциальных проблем в электронном письме перед его отправкой. Общие проверки ошибок охватывают орфографию, грамматику, форматирование, дизайн и кодирование. На этапе тестирования программное обеспечение имитирует доставку электронной почты на SMTP-сервер.