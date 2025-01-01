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Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты предоставляет пользователям множество шаблонов для создания профессиональных деловых писем. Эти инструменты обычно включают в себя заранее разработанные шаблоны, адаптированные для конкретных отраслей или тематических дизайнов. Кроме того, пользователи имеют возможность создавать свои собственные многократно используемые шаблоны электронной почты с помощью удобного HTML-редактора с возможностью перетаскивания. Независимо от того, начиная с нуля или используя готовые варианты, пользователи могут легко настроить эти шаблоны в соответствии со своими бизнес-требованиями. Некоторые решения могут также включать функции аналитики, позволяющие пользователям отслеживать и оценивать эффективность своих рассылок по электронной почте.
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Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho Campaigns — это программа для email-маркетинга, позволяющая создать, отправить и анализировать электронные кампании.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk - платформа для создания привлекательных email-кампаний и форм. Позволяет автоматизировать маркетинг и анализировать результаты.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Drip
drip.com
Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Beefree
beefree.io
Beefree - это платформа для создания электронных писем и целевых страниц с возможностью перетаскивания, не требующая навыков программирования.
Stripo
stripo.email
Stripo - платформа для дизайна электронных писем, позволяющая быстро создавать профессиональные письма с интерактивным контентом и интеграцией более чем с 60 ESP.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend - платформа для email и SMS маркетинга, помогающая интернет-магазинам управлять кампаниями и взаимодействовать с клиентами через разные каналы.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — гибридная платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для создания кампаний, автоматизации и анализа эффективности.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.
Sender
sender.net
Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Levitate
levitate.ai
Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
Knak Templates
knak.com
Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — это платформа для управления маркетинговыми и транзакционными электронными письмами, предлагающая возможности редактирования, интеграции и A/B-тестирования.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
Maool
maool.com
Maool — это простой редактор электронных писем с функцией перетаскивания, предзаказными шаблонами и экспортом в ESP без необходимости программирования.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это программа для внутренних коммуникаций, позволяющая отправлять обновления сотрудникам по электронной почте и SMS, а также отслеживать их вовлечённость.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.
Dragit
dragit.io
Dragit – это профессиональный редактор email-шаблонов с функцией перетаскивания, позволяющий легко создавать красивые письма для бизнеса.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail - платформа для.email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать кампании с помощью интерактивных инструментов и автоматизации.
Privy
privy.com
Privy – приложение для увеличения списка подписчиков, уменьшения брошенных корзин и автоматизации email и SMS маркетинга.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise — платформа для простого создания электронных писем и целевых страниц без программирования, обеспечивающая эффективное сотрудничество в командах.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Tabular
tabular.email
Tabular — это инструмент для создания и настройки шаблонов электронной почты без кода, с интуитивным редактором и возможностью экспорта в популярные почтовые платформы.
Moosend
moosend.com
Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это инструмент email-маркетинга, который позволяет создавать интерактивные письма с помощью технологии AMP для повышения вовлеченности и конверсий.
TOPOL.io
topol.io
Topol.io - это редактор электронной почты с возможностью перетаскивания, позволяющий легко создавать адаптивные письма без знаний HTML и дизайна.
SmartrMail
smartrmail.com
SmartrMail – это приложение для автоматизации email-маркетинга в электронной коммерции, поддерживающее интеграцию с платформами Shopify, WooCommerce и другими.
Critical Impact
criticalimpact.com
Приложение Critical Impact позволяет маркетологам создавать динамические новостные рассылки, целевые сообщения и проводить опросы, а также отправлять SMS.
Delivra
delivra.com
Delivra - платформа для email-маркетинга, помогающая создавать, автоматизировать и анализировать кампании, улучшая взаимодействие с аудиторией.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail – это система для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать электронные кампании с удобным интерфейсом.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach - это программа для email-маркетинга, обеспечивающая эффективное управление рассылками с соблюдением стандартов защиты данных и высокой доставляемостью писем.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизирует создание и рассылку контента для B2B-компаний, интегрируется с системами автоматизации маркетинга.
Maropost
maropost.com
Maropost – платформа для email-маркетинга, упрощающая взаимодействие с клиентами через несколько каналов, обеспечивая персонализацию и аналитику.
Ortto
ortto.com
Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.
Semplates
semplates.io
Semplates — сервис для создания и управления шаблонами электронных писем с использованием Amazon SES без программирования.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — платформа для дизайна email с встроенным редактором, предлагающая более 100 готовых шаблонов для создания писем.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — платформа для создания электронной почты, которая позволяет командам совместно разрабатывать адаптивные шаблоны без навыков кодирования.
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