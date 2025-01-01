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Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты
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Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты предоставляет пользователям множество шаблонов для создания профессиональных деловых писем. Эти инструменты обычно включают в себя заранее разработанные шаблоны, адаптированные для конкретных отраслей или тематических дизайнов. Кроме того, пользователи имеют возможность создавать свои собственные многократно используемые шаблоны электронной почты с помощью удобного HTML-редактора с возможностью перетаскивания. Независимо от того, начиная с нуля или используя готовые варианты, пользователи могут легко настроить эти шаблоны в соответствии со своими бизнес-требованиями. Некоторые решения могут также включать функции аналитики, позволяющие пользователям отслеживать и оценивать эффективность своих рассылок по электронной почте.

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Square

Square

squareup.com

Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho Campaigns — это программа для email-маркетинга, позволяющая создать, отправить и анализировать электронные кампании.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Flodesk - платформа для создания привлекательных email-кампаний и форм. Позволяет автоматизировать маркетинг и анализировать результаты.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.

Drip

Drip

drip.com

Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.

Beefree

Beefree

beefree.io

Beefree - это платформа для создания электронных писем и целевых страниц с возможностью перетаскивания, не требующая навыков программирования.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo - платформа для дизайна электронных писем, позволяющая быстро создавать профессиональные письма с интерактивным контентом и интеграцией более чем с 60 ESP.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend - платформа для email и SMS маркетинга, помогающая интернет-магазинам управлять кампаниями и взаимодействовать с клиентами через разные каналы.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro — гибридная платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для создания кампаний, автоматизации и анализа эффективности.

Emma

Emma

myemma.com

Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.

Sender

Sender

sender.net

Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet — это платформа для управления маркетинговыми и транзакционными электронными письмами, предлагающая возможности редактирования, интеграции и A/B-тестирования.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.

Maool

Maool

maool.com

Maool — это простой редактор электронных писем с функцией перетаскивания, предзаказными шаблонами и экспортом в ESP без необходимости программирования.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey — это программа для внутренних коммуникаций, позволяющая отправлять обновления сотрудникам по электронной почте и SMS, а также отслеживать их вовлечённость.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.

Dragit

Dragit

dragit.io

Dragit – это профессиональный редактор email-шаблонов с функцией перетаскивания, позволяющий легко создавать красивые письма для бизнеса.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail - платформа для.email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать кампании с помощью интерактивных инструментов и автоматизации.

Privy

Privy

privy.com

Privy – приложение для увеличения списка подписчиков, уменьшения брошенных корзин и автоматизации email и SMS маркетинга.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Knak Enterprise — платформа для простого создания электронных писем и целевых страниц без программирования, обеспечивающая эффективное сотрудничество в командах.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.

Tabular

Tabular

tabular.email

Tabular — это инструмент для создания и настройки шаблонов электронной почты без кода, с интуитивным редактором и возможностью экспорта в популярные почтовые платформы.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo — это инструмент email-маркетинга, который позволяет создавать интерактивные письма с помощью технологии AMP для повышения вовлеченности и конверсий.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.

Postcards

Postcards

designmodo.com

Postcards — интуитивный инструмент для создания email-рассылок. Использует более 100 компонентов для быстрой разработки различных типов писем.

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

Topol.io - это редактор электронной почты с возможностью перетаскивания, позволяющий легко создавать адаптивные письма без знаний HTML и дизайна.

SmartrMail

SmartrMail

smartrmail.com

SmartrMail – это приложение для автоматизации email-маркетинга в электронной коммерции, поддерживающее интеграцию с платформами Shopify, WooCommerce и другими.

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

Приложение Critical Impact позволяет маркетологам создавать динамические новостные рассылки, целевые сообщения и проводить опросы, а также отправлять SMS.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra - платформа для email-маркетинга, помогающая создавать, автоматизировать и анализировать кампании, улучшая взаимодействие с аудиторией.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

FreshMail – это система для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать электронные кампании с удобным интерфейсом.

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

CleverReach - это программа для email-маркетинга, обеспечивающая эффективное управление рассылками с соблюдением стандартов защиты данных и высокой доставляемостью писем.

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter автоматизирует создание и рассылку контента для B2B-компаний, интегрируется с системами автоматизации маркетинга.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost – платформа для email-маркетинга, упрощающая взаимодействие с клиентами через несколько каналов, обеспечивая персонализацию и аналитику.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.

Semplates

Semplates

semplates.io

Semplates — сервис для создания и управления шаблонами электронных писем с использованием Amazon SES без программирования.

RenderKu

RenderKu

renderku.com

RenderKu — платформа для дизайна email с встроенным редактором, предлагающая более 100 готовых шаблонов для создания писем.

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