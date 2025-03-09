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Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты предоставляет пользователям множество шаблонов для создания профессиональных деловых писем. Эти инструменты обычно включают в себя заранее разработанные шаблоны, адаптированные для конкретных отраслей или тематических дизайнов. Кроме того, пользователи имеют возможность создавать свои собственные многократно используемые шаблоны электронной почты с помощью удобного HTML-редактора с возможностью перетаскивания. Независимо от того, начиная с нуля или используя готовые варианты, пользователи могут легко настроить эти шаблоны в соответствии со своими бизнес-требованиями. Некоторые решения могут также включать функции аналитики, позволяющие пользователям отслеживать и оценивать эффективность своих рассылок по электронной почте.
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ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.
Rejoiner
rejoiner.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас заниматься своими делами, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejoiner поставляется с экспертами по электронной почте, которые встраиваются в вашу маркетинговую команду. Сократите накладные расходы, выполняйте быстрее и увеличивайте прибыль. Электронный маркетинг для электронной коммерции — это все, что мы делаем.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail - платформа для.email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать кампании с помощью интерактивных инструментов и автоматизации.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизирует создание и рассылку контента для B2B-компаний, интегрируется с системами автоматизации маркетинга.
Dragit
dragit.io
Мы разрабатываем профессиональный конструктор электронной почты с помощью перетаскивания. С нашим редактором электронной почты Dragit любой бизнес может легко создавать красивые и профессиональные шаблоны электронной почты. Вы можете использовать Pro Editor, который предназначен для непосредственного использования в качестве услуги, или вы можете использовать версию плагина, которую можно встроить в любое приложение SaaS.
Shape Software
setshape.com
Shape-это специально разработанное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется с предварительно созданными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс дает возможность вашим командам и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software обеспечивает совместное пространство для ваших команд, чтобы оставаться выровненными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашего конвейера по продажам, привлекает больше перспектив с маркетинговыми последовательностями и цифровой рекламой, воспитание отношений с клиентами, беспрепятственно общение или отслеживание проектов. Начните увеличить свой доход с формой сегодня.
Critical Impact
criticalimpact.com
Применяя инновационную технологию электронного маркетинга Critical Impact, маркетологи могут легко предоставлять динамические информационные бюллетени, целевые маркетинговые сообщения, опросы и текстовые сообщения (SMS), которые оказывают большое влияние и приносят еще большие результаты.
Levitate
levitate.ai
Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте и SMS, push-уведомления, чаты, оценку потенциальных клиентов и многое другое. Ortto может похвастаться собственной системой искусственного интеллекта, реализованной на платформе, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов. Его функции искусственного интеллекта включают предложения по темам электронных писем, прогнозирование скорости открытия электронных писем, а также рекомендации по контенту во время создания push-уведомлений и SMS-сообщений. Ortto также предлагает автоматический контент чата, где программное обеспечение генерирует ответы на основе содержимого веб-сайта, прошлых заявок и существующей справочной документации. Для более сложных операций пользователи также могут обучать собственные модели ИИ на собственных данных. Поступая таким образом, они могут повысить точность и актуальность создаваемых предложений. Цель Ortto — помочь маркетологам расширить свое влияние за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта в существующие рабочие процессы. Эти инструменты предназначены для повышения производительности и быстрого и точного достижения целей кампании. Система универсальна и ориентирована на эффективную работу для предприятий различного масштаба.
Moosend
moosend.com
Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.
Knak Templates
knak.com
Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise — платформа для простого создания электронных писем и целевых страниц без программирования, обеспечивающая эффективное сотрудничество в командах.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — это независимая от ESP платформа для создания электронной почты, предназначенная для того, чтобы помочь гибким маркетинговым командам организоваться, оптимизировать процессы создания электронной почты и сосредоточиться на более широкой картине электронного маркетинга... Показать больше . Редактор шаблонов электронной почты Chamaileon позволяет специалистам по электронной почте и их командам создавать потрясающие фирменные электронные письма в больших масштабах, не затрагивая ни единой строки кода. Его генератор электронной почты обеспечивает совместимость электронной почты с HTML в большинстве почтовых клиентов. Chamaileon обеспечивает оптимизированный процесс создания электронной почты, который учитывает ваши индивидуальные рабочие процессы и механизмы: контроль уровня доступа, организация ресурсов на основе папок и разрешения — все это встроено. Chamaileon создан командой EDMdesigner.com, чей первый продукт, EDMdesigner, стал революционным редактором электронной почты с функцией перетаскивания с 2013 года. Chamaileon — это следующее поколение семейства конструкторов электронной почты, целью которого является освобождение электронной почты. промышленности от трудоемкого кодирования электронной почты.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
Semplates
semplates.io
Semplates — это инновационная служба шаблонов электронной почты, которая позволяет вам и вашей компании максимально эффективно использовать Amazon SES — без программирования или использования терминала. Наша удобная платформа с редактором с функцией перетаскивания позволяет создавать шаблоны автоматических электронных писем, отправляемых через AWS SES, и управлять ими. Это позволяет легко создавать красивые, адаптивные и персонализированные шаблоны для транзакционных электронных писем, которые подходят вашему бренду. Беспрепятственное сотрудничество имеет решающее значение. Вот почему Semplates позволяет вам приглашать членов команды из продуктов, дизайна и разработки для совместной работы над шаблонами, оптимизируя ваш рабочий процесс. Чтобы удобно управлять автоматизацией электронной почты для различных клиентов, сред или проектов, одну учетную запись Semplates можно связать с несколькими учетными записями или регионами AWS. Для большей гибкости и эффективности вы даже можете перемещать шаблоны между разными учетными записями AWS. Хотя Semplates предоставляет только интерфейс для удобной и простой автоматизации электронной почты, сами данные размещаются исключительно на AWS и не доступны Semplates. Это всегда оставляет контроль над расположением серверов и данными клиентов в ваших руках. Таким образом, Semplates — это не только удобный и повышающий эффективность инструмент для автоматизации электронной почты, но и безопасный выбор для компаний, работающих с конфиденциальными данными клиентов.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — это платформа для дизайна электронной почты со встроенным редактором дизайна. Начните работу с более чем 100 готовыми шаблонами электронных писем.
Miova
miova.io
Внутренняя платформа электронной почты, которая революционизирует способ общения вашего бизнеса. Помогаем вам улучшить внутренние коммуникации, повысить производительность и с легкостью достичь своих целей.
Maool
maool.com
Maool Email Editor — простой редактор электронной почты с ключевыми расширенными функциями. Он имеет все функции, необходимые для создания визуально привлекательного электронного письма. Экспортируйте электронные письма в предпочитаемый вами ESP одним щелчком мыши и поднимите свою кампанию на новый уровень. Создавайте электронные письма в кратчайшие сроки без программирования. Создание электронных писем с помощью Maool Email Editor — это очень весело. Если вы начинаете с нуля, разработка электронного письма — сложная задача. Даже если вы используете инструмент для дизайна электронной почты, он отнимет у вас значительное количество времени и энергии. Maool Email Editor включает в себя функции, которые упростят вам создание электронных писем. Мы объединили мощный редактор электронной почты с возможностью перетаскивания с готовыми шаблонами и модулями электронной почты, чтобы вы могли создавать идеальные электронные письма для вашего бренда. Он включает в себя все параметры настройки для изменения стилей текста, изображения, фонового изображения, цвета, цвета фона и так далее. Maool Email Editor включает в себя пакеты электронной почты, адаптированные к конкретным отраслям. Пакет электронной почты содержит все шаблоны и модули, необходимые для создания электронного письма. Предварительно разработанные шаблоны и модули значительно упрощают разработку электронной почты и экономят время. Вам просто нужно выбрать пакет электронной почты, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Создайте свою электронную почту так, как вы хотите. Сделайте его своим, изменив цвета и шрифты в соответствии со стилем вашего бренда. Экспортируйте его в свой ESP, и все готово. У нас также есть экспорт электронной почты одним щелчком мыши, который позволяет экспортировать шаблон в предпочитаемый вами поставщик услуг электронной почты. Вы можете использовать экспорт HTML, если ваш ESP не интегрирован. Не волнуйтесь, в настоящее время у нас есть несколько ESP, и в будущем мы добавим больше. Ключевые особенности: - Пакеты шаблонов, специфичные для конкретной отрасли. Мы проанализировали потребности каждой отрасли, чтобы определить, какие электронные письма наиболее часто используются и каковы все требования в этой конкретной отрасли. Мы исследовали сценарии использования для конкретной отрасли и разработали универсальный пакет электронной почты для этой категории, который отвечает всем потребностям этой отрасли. Создаваемые нами отраслевые пакеты электронной почты включают коллекцию шаблонов, которые обычно используются и требуются в этой отрасли. В настоящее время у нас есть несколько пакетов электронной почты, и со временем мы продолжим добавлять их. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по пакетам электронной почты в комментариях. - Экспорт в один клик в ESP (поставщик услуг электронной почты). Мы создали функцию экспорта в один клик, которая позволяет экспортировать шаблоны в esp. В настоящее время мы поддерживаем экспорт одним щелчком мыши в Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost и многие другие, которые появятся в будущем. Не волнуйтесь, если у вас есть другой ESP. У нас есть экспорт HTML, и вы можете использовать экспорт HTML в своем ESP. - Кодирование не требуется. Вам не нужны какие-либо знания в области кодирования, чтобы создавать электронные письма с помощью нашего редактора. Мы сделали наш редактор простым и удобным в использовании. Вы можете использовать наш редактор для создания писем для вашего бренда. - Бесплатный план навсегда. У нас есть бесплатный план навсегда, который позволяет вам бесплатно использовать редактор электронной почты Maool до конца вашей жизни.
Fonor
fonor.ai
Организации могут эффективно использовать возможности инструментов генерации текста на основе GPT, если учесть несколько ключевых моментов. Во-первых, важно осознавать, что GPT — это инструмент, и, как любой инструмент, его необходимо правильно использовать для достижения желаемого результата. Это означает предоставление инструменту правильных входных данных, чтобы он мог генерировать точный и актуальный контент, соответствующий целям и политике организации. Для достижения этой цели организации могут использовать такие инструменты, как интеграция CRM, которые предоставляют реальные данные о клиентах и помогают генерировать персонализированные коммуникации, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов. Кроме того, среды совместной работы, такие как Fonor, можно использовать для создания и корректуры контента, что позволяет членам команды работать вместе, чтобы гарантировать, что выходные данные точны и соответствуют целям организации. Важно отметить, что хотя GPT может быть мощным инструментом, он не является безошибочным. Поэтому крайне важно проявлять осторожность и корректировать любой контент, созданный с помощью инструмента, даже если он включает реальные данные о клиентах. Это особенно важно в таких отраслях, как страхование, где точность и соблюдение политик и правил имеют первостепенное значение. Предприняв эти шаги, организации смогут эффективно приручить зверя, которым является GPT, и использовать его в своих интересах. Инструменты генерации текста на основе GPT могут помочь организациям создавать персонализированные коммуникации, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов и одновременно соответствующие целям и политикам организации. В конечном счете, ключевой момент заключается в том, чтобы использовать GPT как инструмент для поддержки принятия человеком решений, а не полагаться на него как на единственный источник информации.
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по электронной почте, обзорные публикации в блогах, центры ресурсов и фирменные публикации в социальных сетях, за считанные минуты, а затем добавляйте форму для привлечения потенциальных клиентов к любому фрагменту контента. Все просто: курируйте контент, привлекайте потенциальных клиентов.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
TOPOL.io
topol.io
Создавайте красивые электронные письма для любого устройства благодаря нашему редактору с возможностью перетаскивания. Легко построить. Быстро закончить. Больше нет необходимости в HTML-кодере и графике. Экономьте часы на написании электронной почты. Вы... Показать больше Не обязательно быть графическим дизайнером, HTML-программистом или специалистом по рендерингу электронной почты. Перетаскивание — это быстро, просто, интуитивно понятно и весело. Вам начнет нравиться создавать электронные письма! Или вы можете просто использовать наши шаблоны. Красивый и отзывчивый. Больше никаких проблем с рендерингом на разных клиентах, даже на Outlook.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey - это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет своевременно отправлять сотрудникам с помощью вашего почтового клиента (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует то, как ведущие организации в мире соединяются, общаются и взаимодействуют со своими сотрудниками. В быстро меняющемся мире работы наш инструмент облегчает для компаний привлекать удаленных, гибридных и безлетних работников - все через одну платформу. Мы помогаем командам внутренних коммуникаций создавать, отправлять и отслеживать информационные бюллетени для сотрудников, обновления SMS и кризисные связи с целью повышения вовлеченности сотрудников и производительности. С помощью ContactMonkey вы можете отправить красивые информационные бюллетени по электронной почте HTML или кризисные сообщения через SMS, собрать отзывы сотрудников и измерить аналитику электронной почты сотрудников (открытые ставки, ставки кликов, ставки чтения, ENCS), чтобы понять, что действительно привлекает ваших сотрудников.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.
Tabular
tabular.email
Tabular — это инструмент для создания и настройки шаблонов электронной почты без кода, с интуитивным редактором и возможностью экспорта в популярные почтовые платформы.
SmartrMail
smartrmail.com
Отправляйте более качественную электронную почту за меньшее время. SmartrMail — это самый простой способ отправить электронное письмо, которое порадует ваших клиентов и приведет к увеличению продаж. Мы интегрируемся с Shopify, BigCommerce, WooCommerce и Neto. Мы являемся одним из наиболее рекомендуемых приложений для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции. У нас более 130+ пятизвездочных отзывов на Shopify и других платформах отзывов.
Ungapped
ungapped.com
Интегрируя основные инструменты маркетинга и продаж, Ungapped стремится сделать повседневное управление бизнесом менее беспорядочным и более целостным, чтобы растущий бизнес мог создавать исключительный опыт работы с клиентами для развития вашего бизнеса. Полноценная платформа для развития бизнеса с инструментами для электронного маркетинга, опросами, приглашениями, формами регистрации и текстовыми сообщениями. В дополнение к нашей платформе мы также предлагаем консультационные услуги, которые помогут вам создать исключительный клиентский опыт.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — гибридная платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для создания кампаний, автоматизации и анализа эффективности.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — это платформа для управления маркетинговыми и транзакционными электронными письмами, предлагающая возможности редактирования, интеграции и A/B-тестирования.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail – это система для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать электронные кампании с удобным интерфейсом.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk - платформа для создания привлекательных email-кампаний и форм. Позволяет автоматизировать маркетинг и анализировать результаты.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
Drip
drip.com
Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Maropost
maropost.com
Maropost – платформа для email-маркетинга, упрощающая взаимодействие с клиентами через несколько каналов, обеспечивая персонализацию и аналитику.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach - это программа для email-маркетинга, обеспечивающая эффективное управление рассылками с соблюдением стандартов защиты данных и высокой доставляемостью писем.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.
Beefree
beefree.io
Beefree - это платформа для создания электронных писем и целевых страниц с возможностью перетаскивания, не требующая навыков программирования.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend - платформа для email и SMS маркетинга, помогающая интернет-магазинам управлять кампаниями и взаимодействовать с клиентами через разные каналы.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.
Privy
privy.com
РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Создавайте красивые дисплеи с простым в использовании таргетингом на аудиторию и триггерами, предназначенными для того, чтобы люди присоединялись к вашему списку и совершали покупки в вашем магазине. СОКРАЩАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕВОГО ДИСПЛЕЯ. Запускайте целевые всплывающие окна и всплывающие окна с намерением выхода и специальными скидками, чтобы закрыть продажу до того, как люди уйдут. УВЕЛИЧЬТЕ ПОВТОРНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПРОДАЖИ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК Отправляйте электронные письма о брошенных корзинах, автоответчики, напоминания о купонах и приветственные серии, которые заставят людей вернуться на ваш сайт, чтобы узнать больше или совершить покупку. Превратите контакты в продажи с помощью информационных бюллетеней. Используйте редактор электронной почты Privy с функцией перетаскивания, чтобы создавать фирменные информационные бюллетени, которые превращают ваши контакты в продажи. УВЕЛИЧЬТЕ СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА Запустите шкалу бесплатной доставки или показ перекрестных продаж, чтобы увеличить среднюю стоимость заказа. ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-МАРКЕТИНГА Автоматизируйте SMS-кампании по брошенной корзине, отправляйте широковещательные сообщения и многое другое с помощью Privy Text.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
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