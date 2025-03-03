Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты предоставляет пользователям множество шаблонов для создания профессиональных деловых писем. Эти инструменты обычно включают в себя заранее разработанные шаблоны, адаптированные для конкретных отраслей или тематических дизайнов. Кроме того, пользователи имеют возможность создавать свои собственные многократно используемые шаблоны электронной почты с помощью удобного HTML-редактора с возможностью перетаскивания. Независимо от того, начиная с нуля или используя готовые варианты, пользователи могут легко настроить эти шаблоны в соответствии со своими бизнес-требованиями. Некоторые решения могут также включать функции аналитики, позволяющие пользователям отслеживать и оценивать эффективность своих рассылок по электронной почте.
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Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Mail, Gmail или Outlook, предлагая интеллектуальные функции. Он предлагает помощника по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который может писать для вас сообщения, облачную доставку, позволяющую отправлять запланированное электронное письмо, даже если ваш компьютер не в сети, расширенное отслеживание электронной почты, не требующее одобрения получателя, а также мощную функцию контактов. которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, а также многие другие интеллектуальные функции, расширяющие возможности почтового ящика. К ним относятся: • Smart Assistant: помощник по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который пишет, обобщает и улучшает сообщения, находит задачи и контакты и отвечает за вас. • Интеллектуальная отправка позже: функция интеллектуального планирования, которая поможет вам оптимизировать время доставки электронной почты. • Оптимизированное расписание для получателей: предлагает лучшее время для отправки электронного письма, чтобы максимизировать ваши шансы на его открытие. • Отслеживание электронной почты: узнайте, когда, где и как часто открывалось ваше электронное письмо или ссылка. Для тех, кто использует адреса электронной почты iCloud или IMAP, вы можете точно узнать, кто открыл ваше письмо, когда вы отправляете сообщение нескольким получателям. Также отправляйте отслеживаемые электронные письма со своего мобильного телефона. • Отложить: временно отложите менее важные сообщения электронной почты, и они появятся снова в выбранное вами время. • Контакты: получите важную информацию о своих контактах, чтобы поддерживать максимальную связь с клиентами. • Подписи: красивые и профессиональные подписи электронной почты с широкими возможностями творческого контроля. • Шаблоны: создавайте шаблоны сообщений для повышения производительности и эффективности. •
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Dragit
dragit.io
Мы разрабатываем профессиональный конструктор электронной почты с помощью перетаскивания. С нашим редактором электронной почты Dragit любой бизнес может легко создавать красивые и профессиональные шаблоны электронной почты. Вы можете использовать Pro Editor, который предназначен для непосредственного использования в качестве услуги, или вы можете использовать версию плагина, которую можно встроить в любое приложение SaaS.
Rejoiner
rejoiner.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас заниматься своими делами, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejoiner поставляется с экспертами по электронной почте, которые встраиваются в вашу маркетинговую команду. Сократите накладные расходы, выполняйте быстрее и увеличивайте прибыль. Электронный маркетинг для электронной коммерции — это все, что мы делаем.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адаптивные шаблоны или выберите один из 100 готовых шаблонов. Будьте на шаг впереди и используйте персонализацию и динамический контент, чтобы выделиться в почтовых ящиках клиентов. Используйте наши расширенные возможности сегментации, чтобы настроить контент и реагировать на поведение ваших клиентов. Кроме того, расширяйте свою базу данных с помощью форм регистрации и рекламы на Facebook. Совершенствуйтесь с помощью подробных отчетов. Мы предлагаем данные об OR, CTR, показателях отказов и отказов от подписки, а также о жалобах на спам. Кроме того, следите за коэффициентом конверсии, доходом, активностью каждого контакта, картой кликов, открытиями на настольных компьютерах и мобильных устройствах, в почтовых клиентах и многими другими полезными статистическими данными. Воспользуйтесь преимуществами нашего простого конструктора автоматизации, и пусть автоматизация работает на вас. Используйте шаблоны самых популярных автоматизаций — приветственная серия, скидка на первую покупку, автоматизация дня рождения, брошенная корзина, вознаграждение за покупку, загрузка электронной книги и многое другое. Получайте данные прямо из вашего магазина с помощью интеграции — мы предлагаем Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API и многое другое. Попробуйте Ecomail с нашей бесплатной пробной версией на один месяц и убедитесь в этом сами! Мы сделали отправку информационных бюллетеней и общение с вашими клиентами простыми и доступными, выполнив всего несколько шагов. Наша поддержка бесплатна для всех пользователей. Мы всегда здесь для вас по адресу [email protected]. Наши платные планы начинаются с 5 евро в месяц.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — это гибридная платформа электронного маркетинга для команд цифрового маркетинга. Он интегрируется с несколькими поставщиками услуг ретрансляции API доставки электронной почты и позволяет доставлять кампании электронной почты по списку электронных писем с подпиской. Вы можете разделить тестовые доставки электронной почты между ретрансляционными серверами, выполнять очистку списка адресов электронной почты, прогрев электронной почты и проверку отчетов, отслеживать клики по электронной почте и открывать каждую кампанию электронной почты. Он также имеет интеллектуальный автоответчик и сегментацию списка адресов электронной почты. С помощью EasySendy вы можете запускать различные кампании для взаимодействия со своими подписчиками и клиентами с помощью автоответчиков и автоматических капельных рассылок по электронной почте. Вы также можете управлять своими подписчиками в мессенджере Facebook и привлекать их к участию. Вы можете добавить веб-поп-формы для сбора подписчиков электронной почты с вашего веб-сайта, создания пользовательских страниц подписчиков, создания шаблонов электронной почты с помощью редактора перетаскивания, создания потока автоматизации капельной электронной почты, выполнения фильтрации сегментации подписчиков. Подключите свое приложение/сайт через API, Google Analytics, WordPress и Zapier. В сотрудничестве со своим брендом среднего бизнеса Aritic EasySendy также предлагает набор расширенных функций автоматизации маркетинга, API транзакционной доставки электронной почты и комплексную CRM для малого бизнеса, позволяющую эффективно управлять своими клиентами и командами с помощью приложения EasySendy. Итак, если вы производите цифровые или физические продукты, предоставляете услуги, создаете программное обеспечение и продаете/продаете в Интернете, EasySendy для вас.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и поддерживать подлинные отношения со своими клиентами. Платформа Levitate позволяет пользователям отправлять личные электронные письма в больших масштабах, поддерживать связь с клиентами с помощью текстовых сообщений, отправлять опросы, планировать встречи, запоминать ключевые факты о своих контактах и достигать бизнес-целей с помощью персонализированного подхода — и все это под руководством специального тренера по маркетингу у вас. сторона.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте и SMS, push-уведомления, чаты, оценку потенциальных клиентов и многое другое. Ortto может похвастаться собственной системой искусственного интеллекта, реализованной на платформе, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов. Его функции искусственного интеллекта включают предложения по темам электронных писем, прогнозирование скорости открытия электронных писем, а также рекомендации по контенту во время создания push-уведомлений и SMS-сообщений. Ortto также предлагает автоматический контент чата, где программное обеспечение генерирует ответы на основе содержимого веб-сайта, прошлых заявок и существующей справочной документации. Для более сложных операций пользователи также могут обучать собственные модели ИИ на собственных данных. Поступая таким образом, они могут повысить точность и актуальность создаваемых предложений. Цель Ortto — помочь маркетологам расширить свое влияние за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта в существующие рабочие процессы. Эти инструменты предназначены для повышения производительности и быстрого и точного достижения целей кампании. Система универсальна и ориентирована на эффективную работу для предприятий различного масштаба.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — это независимая от ESP платформа для создания электронной почты, предназначенная для того, чтобы помочь гибким маркетинговым командам организоваться, оптимизировать процессы создания электронной почты и сосредоточиться на более широкой картине электронного маркетинга... Показать больше . Редактор шаблонов электронной почты Chamaileon позволяет специалистам по электронной почте и их командам создавать потрясающие фирменные электронные письма в больших масштабах, не затрагивая ни единой строки кода. Его генератор электронной почты обеспечивает совместимость электронной почты с HTML в большинстве почтовых клиентов. Chamaileon обеспечивает оптимизированный процесс создания электронной почты, который учитывает ваши индивидуальные рабочие процессы и механизмы: контроль уровня доступа, организация ресурсов на основе папок и разрешения — все это встроено. Chamaileon создан командой EDMdesigner.com, чей первый продукт, EDMdesigner, стал революционным редактором электронной почты с функцией перетаскивания с 2013 года. Chamaileon — это следующее поколение семейства конструкторов электронной почты, целью которого является освобождение электронной почты. промышленности от трудоемкого кодирования электронной почты.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
Semplates
semplates.io
Semplates — это инновационная служба шаблонов электронной почты, которая позволяет вам и вашей компании максимально эффективно использовать Amazon SES — без программирования или использования терминала. Наша удобная платформа с редактором с функцией перетаскивания позволяет создавать шаблоны автоматических электронных писем, отправляемых через AWS SES, и управлять ими. Это позволяет легко создавать красивые, адаптивные и персонализированные шаблоны для транзакционных электронных писем, которые подходят вашему бренду. Беспрепятственное сотрудничество имеет решающее значение. Вот почему Semplates позволяет вам приглашать членов команды из продуктов, дизайна и разработки для совместной работы над шаблонами, оптимизируя ваш рабочий процесс. Чтобы удобно управлять автоматизацией электронной почты для различных клиентов, сред или проектов, одну учетную запись Semplates можно связать с несколькими учетными записями или регионами AWS. Для большей гибкости и эффективности вы даже можете перемещать шаблоны между разными учетными записями AWS. Хотя Semplates предоставляет только интерфейс для удобной и простой автоматизации электронной почты, сами данные размещаются исключительно на AWS и не доступны Semplates. Это всегда оставляет контроль над расположением серверов и данными клиентов в ваших руках. Таким образом, Semplates — это не только удобный и повышающий эффективность инструмент для автоматизации электронной почты, но и безопасный выбор для компаний, работающих с конфиденциальными данными клиентов.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — это платформа для дизайна электронной почты со встроенным редактором дизайна. Начните работу с более чем 100 готовыми шаблонами электронных писем.
Miova
miova.io
Внутренняя платформа электронной почты, которая революционизирует способ общения вашего бизнеса. Помогаем вам улучшить внутренние коммуникации, повысить производительность и с легкостью достичь своих целей.
Maool
maool.com
Maool Email Editor — простой редактор электронной почты с ключевыми расширенными функциями. Он имеет все функции, необходимые для создания визуально привлекательного электронного письма. Экспортируйте электронные письма в предпочитаемый вами ESP одним щелчком мыши и поднимите свою кампанию на новый уровень. Создавайте электронные письма в кратчайшие сроки без программирования. Создание электронных писем с помощью Maool Email Editor — это очень весело. Если вы начинаете с нуля, разработка электронного письма — сложная задача. Даже если вы используете инструмент для дизайна электронной почты, он отнимет у вас значительное количество времени и энергии. Maool Email Editor включает в себя функции, которые упростят вам создание электронных писем. Мы объединили мощный редактор электронной почты с возможностью перетаскивания с готовыми шаблонами и модулями электронной почты, чтобы вы могли создавать идеальные электронные письма для вашего бренда. Он включает в себя все параметры настройки для изменения стилей текста, изображения, фонового изображения, цвета, цвета фона и так далее. Maool Email Editor включает в себя пакеты электронной почты, адаптированные к конкретным отраслям. Пакет электронной почты содержит все шаблоны и модули, необходимые для создания электронного письма. Предварительно разработанные шаблоны и модули значительно упрощают разработку электронной почты и экономят время. Вам просто нужно выбрать пакет электронной почты, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Создайте свою электронную почту так, как вы хотите. Сделайте его своим, изменив цвета и шрифты в соответствии со стилем вашего бренда. Экспортируйте его в свой ESP, и все готово. У нас также есть экспорт электронной почты одним щелчком мыши, который позволяет экспортировать шаблон в предпочитаемый вами поставщик услуг электронной почты. Вы можете использовать экспорт HTML, если ваш ESP не интегрирован. Не волнуйтесь, в настоящее время у нас есть несколько ESP, и в будущем мы добавим больше. Ключевые особенности: - Пакеты шаблонов, специфичные для конкретной отрасли. Мы проанализировали потребности каждой отрасли, чтобы определить, какие электронные письма наиболее часто используются и каковы все требования в этой конкретной отрасли. Мы исследовали сценарии использования для конкретной отрасли и разработали универсальный пакет электронной почты для этой категории, который отвечает всем потребностям этой отрасли. Создаваемые нами отраслевые пакеты электронной почты включают коллекцию шаблонов, которые обычно используются и требуются в этой отрасли. В настоящее время у нас есть несколько пакетов электронной почты, и со временем мы продолжим добавлять их. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по пакетам электронной почты в комментариях. - Экспорт в один клик в ESP (поставщик услуг электронной почты). Мы создали функцию экспорта в один клик, которая позволяет экспортировать шаблоны в esp. В настоящее время мы поддерживаем экспорт одним щелчком мыши в Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost и многие другие, которые появятся в будущем. Не волнуйтесь, если у вас есть другой ESP. У нас есть экспорт HTML, и вы можете использовать экспорт HTML в своем ESP. - Кодирование не требуется. Вам не нужны какие-либо знания в области кодирования, чтобы создавать электронные письма с помощью нашего редактора. Мы сделали наш редактор простым и удобным в использовании. Вы можете использовать наш редактор для создания писем для вашего бренда. - Бесплатный план навсегда. У нас есть бесплатный план навсегда, который позволяет вам бесплатно использовать редактор электронной почты Maool до конца вашей жизни.
Fonor
fonor.ai
Организации могут эффективно использовать возможности инструментов генерации текста на основе GPT, если учесть несколько ключевых моментов. Во-первых, важно осознавать, что GPT — это инструмент, и, как любой инструмент, его необходимо правильно использовать для достижения желаемого результата. Это означает предоставление инструменту правильных входных данных, чтобы он мог генерировать точный и актуальный контент, соответствующий целям и политике организации. Для достижения этой цели организации могут использовать такие инструменты, как интеграция CRM, которые предоставляют реальные данные о клиентах и помогают генерировать персонализированные коммуникации, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов. Кроме того, среды совместной работы, такие как Fonor, можно использовать для создания и корректуры контента, что позволяет членам команды работать вместе, чтобы гарантировать, что выходные данные точны и соответствуют целям организации. Важно отметить, что хотя GPT может быть мощным инструментом, он не является безошибочным. Поэтому крайне важно проявлять осторожность и корректировать любой контент, созданный с помощью инструмента, даже если он включает реальные данные о клиентах. Это особенно важно в таких отраслях, как страхование, где точность и соблюдение политик и правил имеют первостепенное значение. Предприняв эти шаги, организации смогут эффективно приручить зверя, которым является GPT, и использовать его в своих интересах. Инструменты генерации текста на основе GPT могут помочь организациям создавать персонализированные коммуникации, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов и одновременно соответствующие целям и политикам организации. В конечном счете, ключевой момент заключается в том, чтобы использовать GPT как инструмент для поддержки принятия человеком решений, а не полагаться на него как на единственный источник информации.
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по электронной почте, обзорные публикации в блогах, центры ресурсов и фирменные публикации в социальных сетях, за считанные минуты, а затем добавляйте форму для привлечения потенциальных клиентов к любому фрагменту контента. Все просто: курируйте контент, привлекайте потенциальных клиентов.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer предлагает два разных решения, ориентированных на разных клиентов; Студия и встраивание. Unlayer Studio: конструктор электронных писем без кода, который создает потрясающие электронные письма за считанные минуты. Удобный редактор перетаскивания и галерея из более чем 1000 HTML-шаблонов электронной почты позволяют легко создавать электронные письма. А вишенка сверху? Все электронные письма можно беспрепятственно экспортировать в 11 поставщиков услуг электронной почты, включая Mailchimp, HubSpot и Campaign Monitor. Unlayer Embed: простой в использовании конструктор электронных писем и целевых страниц, встраивание которого в ваше приложение занимает менее 5 минут. Благодаря удобной для разработчиков интеграции, расширенным функциям и подробной документации его можно использовать самостоятельно или предлагать своим клиентам. Наша особенность в центре внимания? В редакторе вы можете создать любой инструмент, какой захотите. Компания Unlayer, основанная в 2016 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Y-Combinator.
Critical Impact
criticalimpact.com
Применяя инновационную технологию электронного маркетинга Critical Impact, маркетологи могут легко предоставлять динамические информационные бюллетени, целевые маркетинговые сообщения, опросы и текстовые сообщения (SMS), которые оказывают большое влияние и приносят еще большие результаты.
TOPOL.io
topol.io
Создавайте красивые электронные письма для любого устройства благодаря нашему редактору с возможностью перетаскивания. Легко построить. Быстро закончить. Больше нет необходимости в HTML-кодере и графике. Экономьте часы на написании электронной почты. Вы... Показать больше Не обязательно быть графическим дизайнером, HTML-программистом или специалистом по рендерингу электронной почты. Перетаскивание — это быстро, просто, интуитивно понятно и весело. Вам начнет нравиться создавать электронные письма! Или вы можете просто использовать наши шаблоны. Красивый и отзывчивый. Больше никаких проблем с рендерингом на разных клиентах, даже на Outlook.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey - это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет своевременно отправлять сотрудникам с помощью вашего почтового клиента (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует то, как ведущие организации в мире соединяются, общаются и взаимодействуют со своими сотрудниками. В быстро меняющемся мире работы наш инструмент облегчает для компаний привлекать удаленных, гибридных и безлетних работников - все через одну платформу. Мы помогаем командам внутренних коммуникаций создавать, отправлять и отслеживать информационные бюллетени для сотрудников, обновления SMS и кризисные связи с целью повышения вовлеченности сотрудников и производительности. С помощью ContactMonkey вы можете отправить красивые информационные бюллетени по электронной почте HTML или кризисные сообщения через SMS, собрать отзывы сотрудников и измерить аналитику электронной почты сотрудников (открытые ставки, ставки кликов, ставки чтения, ENCS), чтобы понять, что действительно привлекает ваших сотрудников.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
Tabular
tabular.email
С помощью Tabular легко создавать качественные электронные письма, которые будут идеально выглядеть на любом почтовом ящике и устройстве, не видя при этом ни единой строчки кода. Тысячи маркетологов уже полюбили его из-за интуитивно понятного дизайна и простоты использования. Многие первые реакции заключаются в том, что создается впечатление, что они используют Canva или Figma, но для дизайна электронной почты. **Чем это может вам помочь?** 1. Создавайте электронные письма для вашего приложения или маркетинговой кампании — интуитивно 2. Ускорьте процесс создания электронных писем — быстро создавайте или повторяйте дизайны 3. Создавайте совершенно новые возможности для мобильных читателей электронной почты — набирайтесь сил контроль над оперативностью 4. Сократите затраты и время — электронные письма, которые вы создаете с нуля, отлично выглядят в более чем 50 основных почтовых клиентах 5. Сотрудничайте со своей командой при создании электронных писем — создавайте повторно используемые командные блоки и структурируйте проекты в командных папках 6. Специальный дизайн электронной почты инструмент — используйте его вместе с любой платформой электронного маркетинга. Посетите наш веб-сайт и опробуйте случайное электронное письмо, чтобы получить представление об инструменте дизайна.
SmartrMail
smartrmail.com
Отправляйте более качественную электронную почту за меньшее время. SmartrMail — это самый простой способ отправить электронное письмо, которое порадует ваших клиентов и приведет к увеличению продаж. Мы интегрируемся с Shopify, BigCommerce, WooCommerce и Neto. Мы являемся одним из наиболее рекомендуемых приложений для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции. У нас более 130+ пятизвездочных отзывов на Shopify и других платформах отзывов.
Ungapped
ungapped.com
Интегрируя основные инструменты маркетинга и продаж, Ungapped стремится сделать повседневное управление бизнесом менее беспорядочным и более целостным, чтобы растущий бизнес мог создавать исключительный опыт работы с клиентами для развития вашего бизнеса. Полноценная платформа для развития бизнеса с инструментами для электронного маркетинга, опросами, приглашениями, формами регистрации и текстовыми сообщениями. В дополнение к нашей платформе мы также предлагаем консультационные услуги, которые помогут вам создать исключительный клиентский опыт.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автоматизации и электронной почты, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 позволяют брендам любого размера легко продавать больше — и все это без завышенных затрат. Присоединяйтесь к более чем 100 000 брендов электронной коммерции, которые используют Omnisend для развития своего бизнеса на автопилоте, конвертируя своих клиентов с помощью быстро создаваемых, очень релевантных электронных писем и текстовых сообщений. - Отправляйте информационные бюллетени и целевые кампании. Создавайте красивые, удобные для покупок электронные письма за считанные минуты, используя наш конструктор писем с перетаскиванием и множество готовых шаблонов электронных писем. Добавляйте коды купонов, автоматически выбирайте и вставляйте продукты и автоматически повторно отправляйте кампании тем, кто не открыл — и все это без утомительной ручной работы! - Увеличьте продажи на автопилоте с помощью автоматизации электронной коммерции. Выигрывайте (верните) упущенные продажи с помощью заранее созданных рабочих процессов для брошенных корзин, приветственных серий, транзакционных электронных писем и многого другого. Получите готовые, приносящие доход средства автоматизации, работающие за считанные минуты, или легко создавайте свои собственные рабочие процессы с помощью нашего редактора автоматизации, не требующего написания кода и перетаскиваемого мышью. - Улучшите таргетинг с помощью надежной сегментации. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения, а также других свойств, чтобы улучшить конверсию с помощью точно ориентированных, персонализированных электронных писем и текстовых сообщений. Создавайте сегменты для ценных клиентов, для покупателей определенной категории/продукта или для тех, кого необходимо повторно привлечь, и персонализируйте свои сообщения. - Объедините электронную почту с SMS и другими каналами. Добавляйте SMS и push-уведомления рядом с вашими электронными письмами, используя одну и ту же платформу, и обеспечьте согласованное многоканальное обслуживание клиентов. Экономьте время и деньги — больше не нужно платить за отдельную электронную почту, SMS и push-приложения! - Создайте списки электронной почты и SMS. Собирайте новых подписчиков, используя наши полностью настраиваемые формы, удобные для мобильных устройств. Выбирайте всплывающие окна, окна регистрации, целевые страницы или колесо фортуны, чтобы беспрепятственно собирать подписки по электронной почте и/или SMS. Привлекайте посетителей с помощью форм намерения выхода и улучшайте взаимодействие с всплывающими окнами, используя параметры таргетинга форм, доступные в Omnisend. - Поддержка 24/7. Мы предоставим вам отличную поддержку и полезные советы в любое время, когда они вам понадобятся. Мы доступны 24/7. Начните использовать Omnisend бесплатно, обновите версию в любое время! Omnisend приглашает фрилансеров и агентства присоединиться к партнерской программе Omnisend. Эта программа создана, чтобы помочь фрилансерам и агентствам ускорить свой рост, привлечь больше клиентов и получить лидирующую в отрасли долю дохода от привлеченных и управляемых аккаунтов. Проверьте ссылку и присоединяйтесь к программе: https://www.omnisend.com/partners/
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Beefree
beefree.io
Целью компании Beefree, основанной в 2014 году, является демократизация красивого и высокоэффективного дизайна контента путем создания инструментов, которые освобождают людей для выполнения их лучшей работы. Компания предлагает два основных продукта: Beefree, ранее известный как BEE Pro, — это конвертирующий HTML-конструктор электронной почты. Beefree — это пакет дизайна с возможностью перетаскивания, который позволяет вам создавать красивые, высокопроизводительные, адаптивные электронные письма и страницы без знаний программирования. Основные преимущества: - Ускорьте создание электронной почты с дней до минут. - Создавайте красивые профессиональные электронные письма, не требуя знаний в области кодирования. - Создавайте адаптивные электронные письма и страницы, оптимизированные для всех устройств. - Доступ к тысячам бесплатных, профессионально разработанных шаблонов. - Обеспечить единообразный брендинг команд и отделов. - Легко сотрудничайте с помощью простого в использовании, но мощного инструмента. - Полная интеграция с ESP и маркетинговыми платформами. Beefree SDK (ранее плагин BEE) — это встраиваемый набор инструментов для создания контента для SaaS. SDK включает в себя конструкторы электронной почты, целевых страниц и всплывающих окон и многое другое. Компоненты, API и услуги поддержки обеспечивают плавную интеграцию рабочего процесса создания контента в любое приложение SaaS, такое как CRM, автоматизация маркетинга, приложения для взаимодействия с клиентами и т. д. Разработчики уникальным образом сочетают гибкость дизайна с удобством взаимодействия с пользователем и возможностью на рынок всего за несколько недель. Ключевые преимущества: • Сокращение затрат на разработку и время выхода на рынок проектов по созданию контента. • Довольство пользователей, обеспечивая плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, адаптированный к их потребностям. • Увеличение вовлеченности и конверсий, предоставляя пользователям больше контроля над своим контентом. • Сосредоточьтесь на том, что важно. самое главное - рост и успех клиентов!
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
CleverReach
cleverreach.com
Привлекайте людей с помощью профессиональных информационных рассылок: интуитивно понятное программное обеспечение для электронного маркетинга от CleverReach® обеспечивает прямое и личное общение между компаниями и их клиентами. С CleverReach® каждый может успешно проводить маркетинг по электронной почте. Благодаря простой настройке, продуманным функциям и партнерскому сервису CleverReach® настолько прост в использовании, что как новички, так и профессионалы в области электронного маркетинга могут быстро добиться успеха. Интерфейсы к соответствующим системам, а также автоматизация электронной почты обеспечивают целевой маркетинг по электронной почте. Кроме того, CleverReach®, как немецкая компания, опирается на самые высокие стандарты технологий и защиты данных и обеспечивает высокую доставляемость электронной почты - для информационных бюллетеней, которые доставляются безопасно. Как работает CleverReach? CleverReach® обещает простое и интуитивно понятное использование — для быстрого начала маркетинга по электронной почте. Благодаря интересным советам и полезным статьям справочного центра CleverReach® станет вашим профессиональным партнером в кампаниях электронного маркетинга. Соответствует ли CleverReach DSGVO? С CleverReach® пользователи находятся в безопасности, когда дело касается защиты данных: с помощью инструмента информационного бюллетеня электронные письма отправляются в соответствии с требованиями DSGVO и юридически безопасным способом. Все данные хранятся исключительно на защищенных серверах в Германии и ЕС.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы превратите все свои данные о клиентах в динамические сегменты в Drip и будете привлекать клиентов с помощью разовых и автоматизированных маркетинговых кампаний. Используйте средства автоматизации, электронную почту и сообщения на месте Drip, чтобы клиенты возвращались за новыми покупками. Экономьте расходы, используя красиво оформленные электронные письма и расширенные всплывающие окна на одной платформе. Попробуйте Drip в течение 14 дней и узнайте, почему ваши любимые бренды электронной коммерции переходят на Drip.
Flodesk
flodesk.com
Новички и эксперты используют Flodesk для развития своего бизнеса. Создавайте электронные письма и формы, которые будут отлично смотреться на любом устройстве. Попробуйте бесплатно.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail — это инновационная система электронного маркетинга, которая позволяет легко создавать и отправлять онлайн-кампании. Его интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет создавать и настраивать красивые информационные бюллетени, которые привлекают внимание и приносят результаты. Он также предоставляет мощные инструменты для автоматизации большей части вашей работы и сбора информации о поведении ваших клиентов. Откройте бесплатную учетную запись FreshMail сегодня и заставьте возможности электронного маркетинга работать на вас.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — мощный поставщик услуг электронной почты, используемый более чем 150 000 компаний по всему миру для создания, отправки и отслеживания своих маркетинговых и транзакционных электронных писем. Гибкая инфраструктура Mailjet может автоматически масштабироваться для отправки до 15 миллионов электронных писем в час (на каждого пользователя) через наш API электронной почты даже в периоды пиковой отправки. Наша запатентованная архитектура основана на низкоуровневом оптимизированном коде и стратегии распределенного кэша, что позволяет нам добиться максимально быстрой обработки. Mailjet сертифицирован по стандарту ISO27001 и соответствует требованиям GDPR, и мы очень серьезно относимся к безопасности и конфиденциальности данных. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Mailjet доступен на 5 языках (английском, французском, немецком, испанском и итальянском) и позволяет маркетинговым командам создавать, тестировать и отправлять красивые электронные письма. Наш конструктор электронных писем с перетаскиванием поможет вам в кратчайшие сроки создавать 100% адаптивные электронные письма. Попробуйте прямо сейчас бесплатно: https://www.mailjet.com/demo/. Благодаря нашему расширенному управлению пользователями и блокировке контента компании могут лучше контролировать имидж своего бренда и учетные записи. Команда поддержки Mailjet работает круглосуточно, отвечая на вопросы и решая проблемы клиентов на английском, французском, немецком и испанском языках. Корпоративные аккаунты могут воспользоваться услугами специального менеджера по работе с клиентами, который поможет им освоиться и получить от Mailjet все, что они хотят, и даже больше. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mailjet.com.
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия и более высокой конверсии. Сочетая сервис «в белых перчатках» с передовыми технологиями, Maropost упрощает взаимодействие с клиентами.
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к более чем 50 бесплатным шаблонам для электронных информационных бюллетеней, маркетинговых кампаний по электронной почте, рекламных писем и многого другого. Просто укажите свой адрес электронной почты, чтобы получить более 50 бесплатных шаблонов электронной почты и целевых страниц без необходимости кодирования.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. Экономьте время и автоматизируйте администрирование и ввод данных. Генерируйте потенциальных клиентов одним щелчком мыши из любой точки Интернета. Воспользуйтесь преимуществами CRM, где бы вы ни находились, с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Создавайте сделки и отправляйте предложения по продажам менее чем за 37 секунд. Есть вопросы? Мы предлагаем поддержку по электронной почте, телефону и в чате.
Privy
privy.com
РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Создавайте красивые дисплеи с простым в использовании таргетингом на аудиторию и триггерами, предназначенными для того, чтобы люди присоединялись к вашему списку и совершали покупки в вашем магазине. СОКРАЩАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕВОГО ДИСПЛЕЯ. Запускайте целевые всплывающие окна и всплывающие окна с намерением выхода и специальными скидками, чтобы закрыть продажу до того, как люди уйдут. УВЕЛИЧЬТЕ ПОВТОРНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПРОДАЖИ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК Отправляйте электронные письма о брошенных корзинах, автоответчики, напоминания о купонах и приветственные серии, которые заставят людей вернуться на ваш сайт, чтобы узнать больше или совершить покупку. Превратите контакты в продажи с помощью информационных бюллетеней. Используйте редактор электронной почты Privy с функцией перетаскивания, чтобы создавать фирменные информационные бюллетени, которые превращают ваши контакты в продажи. УВЕЛИЧЬТЕ СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА Запустите шкалу бесплатной доставки или показ перекрестных продаж, чтобы увеличить среднюю стоимость заказа. ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-МАРКЕТИНГА Автоматизируйте SMS-кампании по брошенной корзине, отправляйте широковещательные сообщения и многое другое с помощью Privy Text.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Stripo
stripo.email
Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с более чем 60 ESP.
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