Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты - Самые популярные приложения - Судан

Maool

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Maool Email Editor — простой редактор электронной почты с ключевыми расширенными функциями. Он имеет все функции, необходимые для создания визуально привлекательного электронного письма. Экспортируйте электронные письма в предпочитаемый вами ESP одним щелчком мыши и поднимите свою кампанию на новый уровень. Создавайте электронные письма в кратчайшие сроки без программирования. Создание электронных писем с помощью Maool Email Editor — это очень весело. Если вы начинаете с нуля, разработка электронного письма — сложная задача. Даже если вы используете инструмент для дизайна электронной почты, он отнимет у вас значительное количество времени и энергии. Maool Email Editor включает в себя функции, которые упростят вам создание электронных писем. Мы объединили мощный редактор электронной почты с возможностью перетаскивания с готовыми шаблонами и модулями электронной почты, чтобы вы могли создавать идеальные электронные письма для вашего бренда. Он включает в себя все параметры настройки для изменения стилей текста, изображения, фонового изображения, цвета, цвета фона и так далее. Maool Email Editor включает в себя пакеты электронной почты, адаптированные к конкретным отраслям. Пакет электронной почты содержит все шаблоны и модули, необходимые для создания электронного письма. Предварительно разработанные шаблоны и модули значительно упрощают разработку электронной почты и экономят время. Вам просто нужно выбрать пакет электронной почты, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Создайте свою электронную почту так, как вы хотите. Сделайте его своим, изменив цвета и шрифты в соответствии со стилем вашего бренда. Экспортируйте его в свой ESP, и все готово. У нас также есть экспорт электронной почты одним щелчком мыши, который позволяет экспортировать шаблон в предпочитаемый вами поставщик услуг электронной почты. Вы можете использовать экспорт HTML, если ваш ESP не интегрирован. Не волнуйтесь, в настоящее время у нас есть несколько ESP, и в будущем мы добавим больше. Ключевые особенности: - Пакеты шаблонов, специфичные для конкретной отрасли. Мы проанализировали потребности каждой отрасли, чтобы определить, какие электронные письма наиболее часто используются и каковы все требования в этой конкретной отрасли. Мы исследовали сценарии использования для конкретной отрасли и разработали универсальный пакет электронной почты для этой категории, который отвечает всем потребностям этой отрасли. Создаваемые нами отраслевые пакеты электронной почты включают коллекцию шаблонов, которые обычно используются и требуются в этой отрасли. В настоящее время у нас есть несколько пакетов электронной почты, и со временем мы продолжим добавлять их. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по пакетам электронной почты в комментариях. - Экспорт в один клик в ESP (поставщик услуг электронной почты). Мы создали функцию экспорта в один клик, которая позволяет экспортировать шаблоны в esp. В настоящее время мы поддерживаем экспорт одним щелчком мыши в Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost и многие другие, которые появятся в будущем. Не волнуйтесь, если у вас есть другой ESP. У нас есть экспорт HTML, и вы можете использовать экспорт HTML в своем ESP. - Кодирование не требуется. Вам не нужны какие-либо знания в области кодирования, чтобы создавать электронные письма с помощью нашего редактора. Мы сделали наш редактор простым и удобным в использовании. Вы можете использовать наш редактор для создания писем для вашего бренда. - Бесплатный план навсегда. У нас есть бесплатный план навсегда, который позволяет вам бесплатно использовать редактор электронной почты Maool до конца вашей жизни.