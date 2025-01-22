Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты - Самые популярные приложения - Россия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты предоставляет пользователям множество шаблонов для создания профессиональных деловых писем. Эти инструменты обычно включают в себя заранее разработанные шаблоны, адаптированные для конкретных отраслей или тематических дизайнов. Кроме того, пользователи имеют возможность создавать свои собственные многократно используемые шаблоны электронной почты с помощью удобного HTML-редактора с возможностью перетаскивания. Независимо от того, начиная с нуля или используя готовые варианты, пользователи могут легко настроить эти шаблоны в соответствии со своими бизнес-требованиями. Некоторые решения могут также включать функции аналитики, позволяющие пользователям отслеживать и оценивать эффективность своих рассылок по электронной почте.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автоматизации и электронной почты, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 позволяют брендам любого размера легко продавать больше — и все это без завышенных затрат. Присоединяйтесь к более чем 100 000 брендов электронной коммерции, которые используют Omnisend для развития своего бизнеса на автопилоте, конвертируя своих клиентов с помощью быстро создаваемых, очень релевантных электронных писем и текстовых сообщений. - Отправляйте информационные бюллетени и целевые кампании. Создавайте красивые, удобные для покупок электронные письма за считанные минуты, используя наш конструктор писем с перетаскиванием и множество готовых шаблонов электронных писем. Добавляйте коды купонов, автоматически выбирайте и вставляйте продукты и автоматически повторно отправляйте кампании тем, кто не открыл — и все это без утомительной ручной работы! - Увеличьте продажи на автопилоте с помощью автоматизации электронной коммерции. Выигрывайте (верните) упущенные продажи с помощью заранее созданных рабочих процессов для брошенных корзин, приветственных серий, транзакционных электронных писем и многого другого. Получите готовые, приносящие доход средства автоматизации, работающие за считанные минуты, или легко создавайте свои собственные рабочие процессы с помощью нашего редактора автоматизации, не требующего написания кода и перетаскиваемого мышью. - Улучшите таргетинг с помощью надежной сегментации. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения, а также других свойств, чтобы улучшить конверсию с помощью точно ориентированных, персонализированных электронных писем и текстовых сообщений. Создавайте сегменты для ценных клиентов, для покупателей определенной категории/продукта или для тех, кого необходимо повторно привлечь, и персонализируйте свои сообщения. - Объедините электронную почту с SMS и другими каналами. Добавляйте SMS и push-уведомления рядом с вашими электронными письмами, используя одну и ту же платформу, и обеспечьте согласованное многоканальное обслуживание клиентов. Экономьте время и деньги — больше не нужно платить за отдельную электронную почту, SMS и push-приложения! - Создайте списки электронной почты и SMS. Собирайте новых подписчиков, используя наши полностью настраиваемые формы, удобные для мобильных устройств. Выбирайте всплывающие окна, окна регистрации, целевые страницы или колесо фортуны, чтобы беспрепятственно собирать подписки по электронной почте и/или SMS. Привлекайте посетителей с помощью форм намерения выхода и улучшайте взаимодействие с всплывающими окнами, используя параметры таргетинга форм, доступные в Omnisend. - Поддержка 24/7. Мы предоставим вам отличную поддержку и полезные советы в любое время, когда они вам понадобятся. Мы доступны 24/7. Начните использовать Omnisend бесплатно, обновите версию в любое время! Omnisend приглашает фрилансеров и агентства присоединиться к партнерской программе Omnisend. Эта программа создана, чтобы помочь фрилансерам и агентствам ускорить свой рост, привлечь больше клиентов и получить лидирующую в отрасли долю дохода от привлеченных и управляемых аккаунтов. Проверьте ссылку и присоединяйтесь к программе: https://www.omnisend.com/partners/
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Maool
maool.com
Maool Email Editor — простой редактор электронной почты с ключевыми расширенными функциями. Он имеет все функции, необходимые для создания визуально привлекательного электронного письма. Экспортируйте электронные письма в предпочитаемый вами ESP одним щелчком мыши и поднимите свою кампанию на новый уровень. Создавайте электронные письма в кратчайшие сроки без программирования. Создание электронных писем с помощью Maool Email Editor — это очень весело. Если вы начинаете с нуля, разработка электронного письма — сложная задача. Даже если вы используете инструмент для дизайна электронной почты, он отнимет у вас значительное количество времени и энергии. Maool Email Editor включает в себя функции, которые упростят вам создание электронных писем. Мы объединили мощный редактор электронной почты с возможностью перетаскивания с готовыми шаблонами и модулями электронной почты, чтобы вы могли создавать идеальные электронные письма для вашего бренда. Он включает в себя все параметры настройки для изменения стилей текста, изображения, фонового изображения, цвета, цвета фона и так далее. Maool Email Editor включает в себя пакеты электронной почты, адаптированные к конкретным отраслям. Пакет электронной почты содержит все шаблоны и модули, необходимые для создания электронного письма. Предварительно разработанные шаблоны и модули значительно упрощают разработку электронной почты и экономят время. Вам просто нужно выбрать пакет электронной почты, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Создайте свою электронную почту так, как вы хотите. Сделайте его своим, изменив цвета и шрифты в соответствии со стилем вашего бренда. Экспортируйте его в свой ESP, и все готово. У нас также есть экспорт электронной почты одним щелчком мыши, который позволяет экспортировать шаблон в предпочитаемый вами поставщик услуг электронной почты. Вы можете использовать экспорт HTML, если ваш ESP не интегрирован. Не волнуйтесь, в настоящее время у нас есть несколько ESP, и в будущем мы добавим больше. Ключевые особенности: - Пакеты шаблонов, специфичные для конкретной отрасли. Мы проанализировали потребности каждой отрасли, чтобы определить, какие электронные письма наиболее часто используются и каковы все требования в этой конкретной отрасли. Мы исследовали сценарии использования для конкретной отрасли и разработали универсальный пакет электронной почты для этой категории, который отвечает всем потребностям этой отрасли. Создаваемые нами отраслевые пакеты электронной почты включают коллекцию шаблонов, которые обычно используются и требуются в этой отрасли. В настоящее время у нас есть несколько пакетов электронной почты, и со временем мы продолжим добавлять их. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по пакетам электронной почты в комментариях. - Экспорт в один клик в ESP (поставщик услуг электронной почты). Мы создали функцию экспорта в один клик, которая позволяет экспортировать шаблоны в esp. В настоящее время мы поддерживаем экспорт одним щелчком мыши в Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost и многие другие, которые появятся в будущем. Не волнуйтесь, если у вас есть другой ESP. У нас есть экспорт HTML, и вы можете использовать экспорт HTML в своем ESP. - Кодирование не требуется. Вам не нужны какие-либо знания в области кодирования, чтобы создавать электронные письма с помощью нашего редактора. Мы сделали наш редактор простым и удобным в использовании. Вы можете использовать наш редактор для создания писем для вашего бренда. - Бесплатный план навсегда. У нас есть бесплатный план навсегда, который позволяет вам бесплатно использовать редактор электронной почты Maool до конца вашей жизни.
TOPOL.io
topol.io
Создавайте красивые электронные письма для любого устройства благодаря нашему редактору с возможностью перетаскивания. Легко построить. Быстро закончить. Больше нет необходимости в HTML-кодере и графике. Экономьте часы на написании электронной почты. Вы... Показать больше Не обязательно быть графическим дизайнером, HTML-программистом или специалистом по рендерингу электронной почты. Перетаскивание — это быстро, просто, интуитивно понятно и весело. Вам начнет нравиться создавать электронные письма! Или вы можете просто использовать наши шаблоны. Красивый и отзывчивый. Больше никаких проблем с рендерингом на разных клиентах, даже на Outlook.
SmartrMail
smartrmail.com
Отправляйте более качественную электронную почту за меньшее время. SmartrMail — это самый простой способ отправить электронное письмо, которое порадует ваших клиентов и приведет к увеличению продаж. Мы интегрируемся с Shopify, BigCommerce, WooCommerce и Neto. Мы являемся одним из наиболее рекомендуемых приложений для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции. У нас более 130+ пятизвездочных отзывов на Shopify и других платформах отзывов.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — мощный поставщик услуг электронной почты, используемый более чем 150 000 компаний по всему миру для создания, отправки и отслеживания своих маркетинговых и транзакционных электронных писем. Гибкая инфраструктура Mailjet может автоматически масштабироваться для отправки до 15 миллионов электронных писем в час (на каждого пользователя) через наш API электронной почты даже в периоды пиковой отправки. Наша запатентованная архитектура основана на низкоуровневом оптимизированном коде и стратегии распределенного кэша, что позволяет нам добиться максимально быстрой обработки. Mailjet сертифицирован по стандарту ISO27001 и соответствует требованиям GDPR, и мы очень серьезно относимся к безопасности и конфиденциальности данных. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Mailjet доступен на 5 языках (английском, французском, немецком, испанском и итальянском) и позволяет маркетинговым командам создавать, тестировать и отправлять красивые электронные письма. Наш конструктор электронных писем с перетаскиванием поможет вам в кратчайшие сроки создавать 100% адаптивные электронные письма. Попробуйте прямо сейчас бесплатно: https://www.mailjet.com/demo/. Благодаря нашему расширенному управлению пользователями и блокировке контента компании могут лучше контролировать имидж своего бренда и учетные записи. Команда поддержки Mailjet работает круглосуточно, отвечая на вопросы и решая проблемы клиентов на английском, французском, немецком и испанском языках. Корпоративные аккаунты могут воспользоваться услугами специального менеджера по работе с клиентами, который поможет им освоиться и получить от Mailjet все, что они хотят, и даже больше. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mailjet.com.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail — это инновационная система электронного маркетинга, которая позволяет легко создавать и отправлять онлайн-кампании. Его интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет создавать и настраивать красивые информационные бюллетени, которые привлекают внимание и приносят результаты. Он также предоставляет мощные инструменты для автоматизации большей части вашей работы и сбора информации о поведении ваших клиентов. Откройте бесплатную учетную запись FreshMail сегодня и заставьте возможности электронного маркетинга работать на вас.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Dragit
dragit.io
Мы разрабатываем профессиональный конструктор электронной почты с помощью перетаскивания. С нашим редактором электронной почты Dragit любой бизнес может легко создавать красивые и профессиональные шаблоны электронной почты. Вы можете использовать Pro Editor, который предназначен для непосредственного использования в качестве услуги, или вы можете использовать версию плагина, которую можно встроить в любое приложение SaaS.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адаптивные шаблоны или выберите один из 100 готовых шаблонов. Будьте на шаг впереди и используйте персонализацию и динамический контент, чтобы выделиться в почтовых ящиках клиентов. Используйте наши расширенные возможности сегментации, чтобы настроить контент и реагировать на поведение ваших клиентов. Кроме того, расширяйте свою базу данных с помощью форм регистрации и рекламы на Facebook. Совершенствуйтесь с помощью подробных отчетов. Мы предлагаем данные об OR, CTR, показателях отказов и отказов от подписки, а также о жалобах на спам. Кроме того, следите за коэффициентом конверсии, доходом, активностью каждого контакта, картой кликов, открытиями на настольных компьютерах и мобильных устройствах, в почтовых клиентах и многими другими полезными статистическими данными. Воспользуйтесь преимуществами нашего простого конструктора автоматизации, и пусть автоматизация работает на вас. Используйте шаблоны самых популярных автоматизаций — приветственная серия, скидка на первую покупку, автоматизация дня рождения, брошенная корзина, вознаграждение за покупку, загрузка электронной книги и многое другое. Получайте данные прямо из вашего магазина с помощью интеграции — мы предлагаем Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API и многое другое. Попробуйте Ecomail с нашей бесплатной пробной версией на один месяц и убедитесь в этом сами! Мы сделали отправку информационных бюллетеней и общение с вашими клиентами простыми и доступными, выполнив всего несколько шагов. Наша поддержка бесплатна для всех пользователей. Мы всегда здесь для вас по адресу [email protected]. Наши платные планы начинаются с 5 евро в месяц.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Rejoiner
rejoiner.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас заниматься своими делами, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejoiner поставляется с экспертами по электронной почте, которые встраиваются в вашу маркетинговую команду. Сократите накладные расходы, выполняйте быстрее и увеличивайте прибыль. Электронный маркетинг для электронной коммерции — это все, что мы делаем.
Critical Impact
criticalimpact.com
Применяя инновационную технологию электронного маркетинга Critical Impact, маркетологи могут легко предоставлять динамические информационные бюллетени, целевые маркетинговые сообщения, опросы и текстовые сообщения (SMS), которые оказывают большое влияние и приносят еще большие результаты.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — это гибридная платформа электронного маркетинга для команд цифрового маркетинга. Он интегрируется с несколькими поставщиками услуг ретрансляции API доставки электронной почты и позволяет доставлять кампании электронной почты по списку электронных писем с подпиской. Вы можете разделить тестовые доставки электронной почты между ретрансляционными серверами, выполнять очистку списка адресов электронной почты, прогрев электронной почты и проверку отчетов, отслеживать клики по электронной почте и открывать каждую кампанию электронной почты. Он также имеет интеллектуальный автоответчик и сегментацию списка адресов электронной почты. С помощью EasySendy вы можете запускать различные кампании для взаимодействия со своими подписчиками и клиентами с помощью автоответчиков и автоматических капельных рассылок по электронной почте. Вы также можете управлять своими подписчиками в мессенджере Facebook и привлекать их к участию. Вы можете добавить веб-поп-формы для сбора подписчиков электронной почты с вашего веб-сайта, создания пользовательских страниц подписчиков, создания шаблонов электронной почты с помощью редактора перетаскивания, создания потока автоматизации капельной электронной почты, выполнения фильтрации сегментации подписчиков. Подключите свое приложение/сайт через API, Google Analytics, WordPress и Zapier. В сотрудничестве со своим брендом среднего бизнеса Aritic EasySendy также предлагает набор расширенных функций автоматизации маркетинга, API транзакционной доставки электронной почты и комплексную CRM для малого бизнеса, позволяющую эффективно управлять своими клиентами и командами с помощью приложения EasySendy. Итак, если вы производите цифровые или физические продукты, предоставляете услуги, создаете программное обеспечение и продаете/продаете в Интернете, EasySendy для вас.
Ungapped
ungapped.com
Интегрируя основные инструменты маркетинга и продаж, Ungapped стремится сделать повседневное управление бизнесом менее беспорядочным и более целостным, чтобы растущий бизнес мог создавать исключительный опыт работы с клиентами для развития вашего бизнеса. Полноценная платформа для развития бизнеса с инструментами для электронного маркетинга, опросами, приглашениями, формами регистрации и текстовыми сообщениями. В дополнение к нашей платформе мы также предлагаем консультационные услуги, которые помогут вам создать исключительный клиентский опыт.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.
Tabular
tabular.email
С помощью Tabular легко создавать качественные электронные письма, которые будут идеально выглядеть на любом почтовом ящике и устройстве, не видя при этом ни единой строчки кода. Тысячи маркетологов уже полюбили его из-за интуитивно понятного дизайна и простоты использования. Многие первые реакции заключаются в том, что создается впечатление, что они используют Canva или Figma, но для дизайна электронной почты. **Чем это может вам помочь?** 1. Создавайте электронные письма для вашего приложения или маркетинговой кампании — интуитивно 2. Ускорьте процесс создания электронных писем — быстро создавайте или повторяйте дизайны 3. Создавайте совершенно новые возможности для мобильных читателей электронной почты — набирайтесь сил контроль над оперативностью 4. Сократите затраты и время — электронные письма, которые вы создаете с нуля, отлично выглядят в более чем 50 основных почтовых клиентах 5. Сотрудничайте со своей командой при создании электронных писем — создавайте повторно используемые командные блоки и структурируйте проекты в командных папках 6. Специальный дизайн электронной почты инструмент — используйте его вместе с любой платформой электронного маркетинга. Посетите наш веб-сайт и опробуйте случайное электронное письмо, чтобы получить представление об инструменте дизайна.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со своими сотрудниками. В быстро меняющемся мире труда наш инструмент облегчает компаниям привлечение удаленных, гибридных и нерабочих сотрудников — и все это с помощью единой платформы. Мы помогаем командам внутренних коммуникаций создавать, отправлять и отслеживать информационные бюллетени для сотрудников, SMS-обновления и кризисные коммуникации с целью повышения вовлеченности и производительности сотрудников. С помощью ContactMonkey вы можете отправлять красивые информационные бюллетени по электронной почте в формате HTML или кризисные сообщения через SMS, собирать отзывы сотрудников и измерять аналитику электронной почты сотрудников (рейтинг открытий, рейтинг кликов, рейтинг чтения, eNPS), чтобы понять, что действительно привлекает ваших сотрудников. Узнайте больше о функциях ContactMonkey здесь: https://www.contactmonkey.com/features/
Beefree
beefree.io
Целью компании Beefree, основанной в 2014 году, является демократизация красивого и высокоэффективного дизайна контента путем создания инструментов, которые освобождают людей для выполнения их лучшей работы. Компания предлагает два основных продукта: Beefree, ранее известный как BEE Pro, — это конвертирующий HTML-конструктор электронной почты. Beefree — это пакет дизайна с возможностью перетаскивания, который позволяет вам создавать красивые, высокопроизводительные, адаптивные электронные письма и страницы без знаний программирования. Основные преимущества: - Ускорьте создание электронной почты с дней до минут. - Создавайте красивые профессиональные электронные письма, не требуя знаний в области кодирования. - Создавайте адаптивные электронные письма и страницы, оптимизированные для всех устройств. - Доступ к тысячам бесплатных, профессионально разработанных шаблонов. - Обеспечить единообразный брендинг команд и отделов. - Легко сотрудничайте с помощью простого в использовании, но мощного инструмента. - Полная интеграция с ESP и маркетинговыми платформами. Beefree SDK (ранее плагин BEE) — это встраиваемый набор инструментов для создания контента для SaaS. SDK включает в себя конструкторы электронной почты, целевых страниц и всплывающих окон и многое другое. Компоненты, API и услуги поддержки обеспечивают плавную интеграцию рабочего процесса создания контента в любое приложение SaaS, такое как CRM, автоматизация маркетинга, приложения для взаимодействия с клиентами и т. д. Разработчики уникальным образом сочетают гибкость дизайна с удобством взаимодействия с пользователем и возможностью на рынок всего за несколько недель. Ключевые преимущества: • Сокращение затрат на разработку и время выхода на рынок проектов по созданию контента. • Довольство пользователей, обеспечивая плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, адаптированный к их потребностям. • Увеличение вовлеченности и конверсий, предоставляя пользователям больше контроля над своим контентом. • Сосредоточьтесь на том, что важно. самое главное - рост и успех клиентов!
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — это независимая от ESP платформа для создания электронной почты, предназначенная для того, чтобы помочь гибким маркетинговым командам организоваться, оптимизировать процессы создания электронной почты и сосредоточиться на более широкой картине электронного маркетинга... Показать больше . Редактор шаблонов электронной почты Chamaileon позволяет специалистам по электронной почте и их командам создавать потрясающие фирменные электронные письма в больших масштабах, не затрагивая ни единой строки кода. Его генератор электронной почты обеспечивает совместимость электронной почты с HTML в большинстве почтовых клиентов. Chamaileon обеспечивает оптимизированный процесс создания электронной почты, который учитывает ваши индивидуальные рабочие процессы и механизмы: контроль уровня доступа, организация ресурсов на основе папок и разрешения — все это встроено. Chamaileon создан командой EDMdesigner.com, чей первый продукт, EDMdesigner, стал революционным редактором электронной почты с функцией перетаскивания с 2013 года. Chamaileon — это следующее поколение семейства конструкторов электронной почты, целью которого является освобождение электронной почты. промышленности от трудоемкого кодирования электронной почты.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer предлагает два разных решения, ориентированных на разных клиентов; Студия и встраивание. Unlayer Studio: конструктор электронных писем без кода, который создает потрясающие электронные письма за считанные минуты. Удобный редактор перетаскивания и галерея из более чем 1000 HTML-шаблонов электронной почты позволяют легко создавать электронные письма. А вишенка сверху? Все электронные письма можно беспрепятственно экспортировать в 11 поставщиков услуг электронной почты, включая Mailchimp, HubSpot и Campaign Monitor. Unlayer Embed: простой в использовании конструктор электронных писем и целевых страниц, встраивание которого в ваше приложение занимает менее 5 минут. Благодаря удобной для разработчиков интеграции, расширенным функциям и подробной документации его можно использовать самостоятельно или предлагать своим клиентам. Наша особенность в центре внимания? В редакторе вы можете создать любой инструмент, какой захотите. Компания Unlayer, основанная в 2016 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Y-Combinator.
Publicate
publicate.it
Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по электронной почте, обзорные публикации в блогах, центры ресурсов и фирменные публикации в социальных сетях, за считанные минуты, а затем добавляйте форму для привлечения потенциальных клиентов к любому фрагменту контента. Все просто: курируйте контент, привлекайте потенциальных клиентов.
Fonor
fonor.ai
Организации могут эффективно использовать возможности инструментов генерации текста на основе GPT, если учесть несколько ключевых моментов. Во-первых, важно осознавать, что GPT — это инструмент, и, как любой инструмент, его необходимо правильно использовать для достижения желаемого результата. Это означает предоставление инструменту правильных входных данных, чтобы он мог генерировать точный и актуальный контент, соответствующий целям и политике организации. Для достижения этой цели организации могут использовать такие инструменты, как интеграция CRM, которые предоставляют реальные данные о клиентах и помогают генерировать персонализированные коммуникации, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов. Кроме того, среды совместной работы, такие как Fonor, можно использовать для создания и корректуры контента, что позволяет членам команды работать вместе, чтобы гарантировать, что выходные данные точны и соответствуют целям организации. Важно отметить, что хотя GPT может быть мощным инструментом, он не является безошибочным. Поэтому крайне важно проявлять осторожность и корректировать любой контент, созданный с помощью инструмента, даже если он включает реальные данные о клиентах. Это особенно важно в таких отраслях, как страхование, где точность и соблюдение политик и правил имеют первостепенное значение. Предприняв эти шаги, организации смогут эффективно приручить зверя, которым является GPT, и использовать его в своих интересах. Инструменты генерации текста на основе GPT могут помочь организациям создавать персонализированные коммуникации, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов и одновременно соответствующие целям и политикам организации. В конечном счете, ключевой момент заключается в том, чтобы использовать GPT как инструмент для поддержки принятия человеком решений, а не полагаться на него как на единственный источник информации.
Miova
miova.io
Внутренняя платформа электронной почты, которая революционизирует способ общения вашего бизнеса. Помогаем вам улучшить внутренние коммуникации, повысить производительность и с легкостью достичь своих целей.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — это платформа для дизайна электронной почты со встроенным редактором дизайна. Начните работу с более чем 100 готовыми шаблонами электронных писем.
Semplates
semplates.io
Semplates — это инновационная служба шаблонов электронной почты, которая позволяет вам и вашей компании максимально эффективно использовать Amazon SES — без программирования или использования терминала. Наша удобная платформа с редактором с функцией перетаскивания позволяет создавать шаблоны автоматических электронных писем, отправляемых через AWS SES, и управлять ими. Это позволяет легко создавать красивые, адаптивные и персонализированные шаблоны для транзакционных электронных писем, которые подходят вашему бренду. Беспрепятственное сотрудничество имеет решающее значение. Вот почему Semplates позволяет вам приглашать членов команды из продуктов, дизайна и разработки для совместной работы над шаблонами, оптимизируя ваш рабочий процесс. Чтобы удобно управлять автоматизацией электронной почты для различных клиентов, сред или проектов, одну учетную запись Semplates можно связать с несколькими учетными записями или регионами AWS. Для большей гибкости и эффективности вы даже можете перемещать шаблоны между разными учетными записями AWS. Хотя Semplates предоставляет только интерфейс для удобной и простой автоматизации электронной почты, сами данные размещаются исключительно на AWS и не доступны Semplates. Это всегда оставляет контроль над расположением серверов и данными клиентов в ваших руках. Таким образом, Semplates — это не только удобный и повышающий эффективность инструмент для автоматизации электронной почты, но и безопасный выбор для компаний, работающих с конфиденциальными данными клиентов.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это новый инструмент электронного маркетинга, который помогает вам создавать и отправлять интерактивные электронные письма в стиле приложений, чтобы помочь вам получить более высокие конверсии и рентабельность инвестиций. Он оснащен всеми функциями, которые вы видите в различных ESP, а также интерактивными электронными письмами AMP, чтобы обеспечить вам более высокую рентабельность инвестиций, чем когда-либо. С Mailmodo вы можете - - Создавать потрясающие электронные письма без кода - Интегрироваться с более чем 1000 инструментами - Сегментировать свою аудиторию за считанные минуты - Запускать путешествия и автоматизировать - Улучшать доставляемость и открываемость И многое другое.
Flodesk
flodesk.com
Новички и эксперты используют Flodesk для развития своего бизнеса. Создавайте электронные письма и формы, которые будут отлично смотреться на любом устройстве. Попробуйте бесплатно.
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия и более высокой конверсии. Сочетая сервис «в белых перчатках» с передовыми технологиями, Maropost упрощает взаимодействие с клиентами.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. Экономьте время и автоматизируйте администрирование и ввод данных. Генерируйте потенциальных клиентов одним щелчком мыши из любой точки Интернета. Воспользуйтесь преимуществами CRM, где бы вы ни находились, с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Создавайте сделки и отправляйте предложения по продажам менее чем за 37 секунд. Есть вопросы? Мы предлагаем поддержку по электронной почте, телефону и в чате.
Privy
privy.com
РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Создавайте красивые дисплеи с простым в использовании таргетингом на аудиторию и триггерами, предназначенными для того, чтобы люди присоединялись к вашему списку и совершали покупки в вашем магазине. СОКРАЩАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕВОГО ДИСПЛЕЯ. Запускайте целевые всплывающие окна и всплывающие окна с намерением выхода и специальными скидками, чтобы закрыть продажу до того, как люди уйдут. УВЕЛИЧЬТЕ ПОВТОРНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПРОДАЖИ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК Отправляйте электронные письма о брошенных корзинах, автоответчики, напоминания о купонах и приветственные серии, которые заставят людей вернуться на ваш сайт, чтобы узнать больше или совершить покупку. Превратите контакты в продажи с помощью информационных бюллетеней. Используйте редактор электронной почты Privy с функцией перетаскивания, чтобы создавать фирменные информационные бюллетени, которые превращают ваши контакты в продажи. УВЕЛИЧЬТЕ СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА Запустите шкалу бесплатной доставки или показ перекрестных продаж, чтобы увеличить среднюю стоимость заказа. ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-МАРКЕТИНГА Автоматизируйте SMS-кампании по брошенной корзине, отправляйте широковещательные сообщения и многое другое с помощью Privy Text.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы превратите все свои данные о клиентах в динамические сегменты в Drip и будете привлекать клиентов с помощью разовых и автоматизированных маркетинговых кампаний. Используйте средства автоматизации, электронную почту и сообщения на месте Drip, чтобы клиенты возвращались за новыми покупками. Экономьте расходы, используя красиво оформленные электронные письма и расширенные всплывающие окна на одной платформе. Попробуйте Drip в течение 14 дней и узнайте, почему ваши любимые бренды электронной коммерции переходят на Drip.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Stripo
stripo.email
Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с более чем 60 ESP.
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании редактора, инструментов автоматизации и аналитики в реальном времени.
Delivra
delivra.com
Деливра - это маркетинговая платформа по электронной почте, помогающая маркетологам любого опыта в плену и развивать свою аудиторию. Благодаря более чем 20 -летним непревзойденным успехам клиентов Delivra помогает предприятиям участвовать в значимых разговорах, которые дают ощутимые результаты. Их акцент на доступные решения помогли дать возможность тысячам организаций в разных отраслях взять под контроль сложную автоматизацию маркетинга и обработку данных. Деливра масштабируется с вами и предоставляет инструменты, необходимые для достижения успеха на каждом этапе пути. Деливра, созданная для занятых маркетологов, предлагает полный набор функций, чтобы помочь командам достичь своих целей. Легко создать и отправлять эффектные маркетинговые кампании по электронной почте с помощью настраиваемого редактора Drag and Drop. Автоматизируйте ваши клиентские сообщения, стратегически построив целую серию электронной почты, определяя, какие рассылки отправляются на основе различных действий, бездействий или времени. Получите больше взаимодействия с вашей аудиторией и охватите клиентов за пределами их почтовых ящиков с экспертной сегментацией и маркетингом SMS. Независимо от того, работаете ли вы в B2B, продвигаете некоммерческое или планируете мероприятие, Delivra обеспечивает надежную аналитику и постоянную поддержку, чтобы побудить пользователей оттачивать и совершенствовать свою стратегию. Интегрируйте с широким спектром CRM, платформ электронной коммерции и инструментами веб-аналитики, чтобы все, что вам нужно, доступно в одном месте. Программное обеспечение либо подключается прямо к текущей технологии, либо Delivra создает пользовательскую интеграцию, чтобы гарантировать, что все работает гладко.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Postcards
designmodo.com
Postcards — это интуитивно понятный инструмент перетаскивания, включающий более 100 компонентов, которые помогут вам создавать собственные электронные письма для своих подписчиков быстрее, чем когда-либо прежде. Используя открытки, вы можете создавать электронные письма разных типов: рекламные, электронной коммерции, новости, транзакционные и другие. С помощью Postcards вы за считанные минуты создадите потрясающие информационные бюллетени по электронной почте. ⚡️ Онлайн-редактор, менеджер проектов, отзывчивый, без ограничений...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и маркетингу на протяжении всего жизненного цикла для глобальных и растущих брендов.
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