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Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты - Самые популярные приложения - Бруней
Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты предоставляет пользователям множество шаблонов для создания профессиональных деловых писем. Эти инструменты обычно включают в себя заранее разработанные шаблоны, адаптированные для конкретных отраслей или тематических дизайнов. Кроме того, пользователи имеют возможность создавать свои собственные многократно используемые шаблоны электронной почты с помощью удобного HTML-редактора с возможностью перетаскивания. Независимо от того, начиная с нуля или используя готовые варианты, пользователи могут легко настроить эти шаблоны в соответствии со своими бизнес-требованиями. Некоторые решения могут также включать функции аналитики, позволяющие пользователям отслеживать и оценивать эффективность своих рассылок по электронной почте.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящи...
Flodesk
flodesk.com
Новички и эксперты используют Flodesk для развития своего бизнеса. Создавайте электронные письма и формы, которые будут отлично смотреться на любом устройстве. Попробуйте бесплатно.
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Beefree
beefree.io
Целью компании Beefree, основанной в 2014 году, является демократизация красивого и высокоэффективного дизайна контента путем создания инструментов, которые освобождают людей для выполнения их лучшей работы. Компания предлагает два основных продукта: Beefree, ранее известный как BEE Pro, — это конве...
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы прев...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автомати...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
Stripo
stripo.email
Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с бол...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кам...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — это гибридная платформа электронного маркетинга для команд цифрового маркетинга. Он интегрируется с несколькими поставщиками услуг ретрансляции API доставки электронной почты и позволяет доставлять кампании электронной почты по списку электронных писем с подпиской. Вы можете разделит...
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — мощный поставщик услуг электронной почты, используемый более чем 150 000 компаний по всему миру для создания, отправки и отслеживания своих маркетинговых и транзакционных электронных писем. Гибкая инфраструктура Mailjet может автоматически масштабироваться для отправки до 15 миллионов элек...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и ...
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к б...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...
Kartra
home.kartra.com
Kartra — это универсальная бизнес-платформа, позволяющая опытным авторам, тренерам и экспертам монетизировать свои знания и услуги в Интернете. Платформа включает в себя все, что вам нужно для продвижения и продажи цифровых продуктов, например маркетинг по электронной почте, сайты членства, страницы...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые прин...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Privy
privy.com
РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Создавайте красивые дисплеи с простым в использовании таргетингом на аудиторию и триггерами, предназначенными для того, чтобы люди присоединялись к вашему списку и совершали покупки в вашем магазине. СОКРАЩАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕВОГО ДИСПЛЕЯ....
FreshMail
freshmail.com
FreshMail — это инновационная система электронного маркетинга, которая позволяет легко создавать и отправлять онлайн-кампании. Его интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет создавать и настраивать красивые информационные бюллетени, которые привлекают внимание и приносят результаты. Он...
Knak Enterprise
knak.com
Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать кра...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Maool
maool.com
Maool Email Editor — простой редактор электронной почты с ключевыми расширенными функциями. Он имеет все функции, необходимые для создания визуально привлекательного электронного письма. Экспортируйте электронные письма в предпочитаемый вами ESP одним щелчком мыши и поднимите свою кампанию на новый ...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград ...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
CleverReach
cleverreach.com
Привлекайте людей с помощью профессиональных информационных рассылок: интуитивно понятное программное обеспечение для электронного маркетинга от CleverReach® обеспечивает прямое и личное общение между компаниями и их клиентами. С CleverReach® каждый может успешно проводить маркетинг по электронной п...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со сво...
Critical Impact
criticalimpact.com
Применяя инновационную технологию электронного маркетинга Critical Impact, маркетологи могут легко предоставлять динамические информационные бюллетени, целевые маркетинговые сообщения, опросы и текстовые сообщения (SMS), которые оказывают большое влияние и приносят еще большие результаты.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративны...
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте...
Postcards
designmodo.com
Postcards — это интуитивно понятный инструмент перетаскивания, включающий более 100 компонентов, которые помогут вам создавать собственные электронные письма для своих подписчиков быстрее, чем когда-либо прежде. Используя открытки, вы можете создавать электронные письма разных типов: рекламные, элек...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это новый инструмент электронного маркетинга, который помогает вам создавать и отправлять интерактивные электронные письма в стиле приложений, чтобы помочь вам получить более высокие конверсии и рентабельность инвестиций. Он оснащен всеми функциями, которые вы видите в различных ESP, а та...
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия...
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — это платформа для дизайна электронной почты со встроенным редактором дизайна. Начните работу с более чем 100 готовыми шаблонами электронных писем.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — это независимая от ESP платформа для создания электронной почты, предназначенная для того, чтобы помочь гибким маркетинговым командам организоваться, оптимизировать процессы создания электронной почты и сосредоточиться на более широкой картине электронного маркетинга... Показать больше ...
TOPOL.io
topol.io
Создавайте красивые электронные письма для любого устройства благодаря нашему редактору с возможностью перетаскивания. Легко построить. Быстро закончить. Больше нет необходимости в HTML-кодере и графике. Экономьте часы на написании электронной почты. Вы... Показать больше Не обязательно быть графиче...
SmartrMail
smartrmail.com
Отправляйте более качественную электронную почту за меньшее время. SmartrMail — это самый простой способ отправить электронное письмо, которое порадует ваших клиентов и приведет к увеличению продаж. Мы интегрируемся с Shopify, BigCommerce, WooCommerce и Neto. Мы являемся одним из наиболее рекомендуе...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адапт...
Dragit
dragit.io
Мы разрабатываем профессиональный конструктор электронной почты с помощью перетаскивания. С нашим редактором электронной почты Dragit любой бизнес может легко создавать красивые и профессиональные шаблоны электронной почты. Вы можете использовать Pro Editor, который предназначен для непосредственног...
Semplates
semplates.io
Semplates — это инновационная служба шаблонов электронной почты, которая позволяет вам и вашей компании максимально эффективно использовать Amazon SES — без программирования или использования терминала. Наша удобная платформа с редактором с функцией перетаскивания позволяет создавать шаблоны автомат...
Miova
miova.io
Внутренняя платформа электронной почты, которая революционизирует способ общения вашего бизнеса. Помогаем вам улучшить внутренние коммуникации, повысить производительность и с легкостью достичь своих целей.