Программное обеспечение электронной почты - Самые популярные приложения - Таджикистан

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Программное обеспечение электронной почты позволяет обмениваться электронными сообщениями между пользователями, предоставляя предприятиям быстрый и доступный метод обмена важной информацией и проведения транзакций с клиентами, потенциальными покупателями и коллегами. Это программное обеспечение включает в себя веб-клиенты или почтовые клиенты для настольных компьютеров, которые управляют и форматируют электронную почту путем подключения к почтовому серверу. Он поддерживает различные бизнес-функции, такие как распространение рекламных материалов, рассылка информационных бюллетеней компании и обмен информацией о регистрации. Электронная почта позволяет безопасно передавать документы, контактную информацию и другие крупные вложения как внутри компании, так и внешним сторонам. Он остается одним из наиболее эффективных методов коммуникации и используется сотрудниками всех отделов. Обычно за системой электронной почты компании наблюдают ИТ-специалисты, которые блокируют спам и нежелательные сообщения, обеспечивают безопасность внутренних каналов связи и отслеживают потенциальные угрозы безопасности.
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Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) - это веб -приложение Microsoft Microsoft. Он включает в себя веб-почтовый клиент, инструмент календаря, менеджер контактов и менеджер задач. Он также включает в себя интеграцию надстройки, Skype в Интернете, а также предупреждения, а также единые темы, которые охватывают все веб-приложения.
Hostbillo
hostbillo.com
Наша быстроразвивающаяся бывшая компания Wisesolution, хорошо зарекомендовавшая себя в 2010 году, была переименована и перезапущена на hostbillo.com. Hostbillo занимает свое место среди первоклассных и наиболее влиятельных компаний веб-хостинга. Компания получила широкое признание за предоставление высококачественного, лучшего в своем классе и гипермасштабируемого веб-хостинга по всему миру. Генеральный директор компании Акшай Сайни стремится предоставлять передовые и безупречные услуги клиентам и покупателям Hostbillo по всему миру по удивительно конкурентоспособным ценам. Он обладает исчерпывающими знаниями, невероятным опытом и участием в индустрии веб-хостинга. Это заставляет его оперативно решать любые задачи в сфере бизнеса и хостинга, создавать динамичные технологические решения и оказывать отличную поддержку. После тщательного изучения г-н Акшай понял, что обеспечение неизменного качества, высочайшей скорости, адекватности затрат и мощной информационной безопасности на отдельном этапе — это сложная задача, которую пока вряд ли способен выполнить какой-либо веб-хостинг. Считая эти жизненно важные элементы, а также все потенциальные рыночные ловушки своим главным приоритетом, он вложил свое время, деньги и огромные усилия в частную фирму «Хостбилло».
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail - это почтовая служба, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, Теперь дочерняя компания Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (базовый, плюс, и реклама бесплатно) и еще один для предприятий. По состоянию на январь 2020 года, Yahoo! У Mail было 225 миллионов пользователей. Пользователи могут получить доступ и управлять своими почтовыми ящиками с помощью интерфейса веб -почты, доступных с использованием стандартного веб -браузера. Некоторые учетные записи также поддерживали использование стандартных протоколов почты (POP3 и SMTP). С 2015 года пользователи также могут подключать не Yahoo E-Mail Accounts к клиенту Webmail. На протяжении многих лет пользователи могли открывать учетные записи, используя либо ''@Yahoo.com '' '' ''@ymail.com ", либо национальный Домен (''@Yahoo.fr '' 'во Франции,' '@Yahoo.co.uk' 'в Великобритании' '@Yahoo.it' '' в Италии и т. Д.). В настоящее время Yahoo! Только позволяет пользователям регистрировать учетные записи ''@yahoo.com '.
ArkHost
arkhost.com
Доступный, надежный и высокопроизводительный веб-хостинг с DirectAdmin, интегрированным в клиентскую область ArkHost, для удобного управления сайтом.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost предоставляет надежные облачные решения, а также дополнительные высококачественные услуги по конкурентоспособным ценам, используя современные европейские центры обработки данных для корпоративных клиентов и частных клиентов с 2008 года. Группа имеет местные представительства в Таллинне, Эстония, и в Тиране, Албания. Таким образом, мы предоставляем наши услуги наиболее эффективно и предлагаем решения в кратчайшие сроки в обоих местах. Опыт и профессионализм сотрудников CloudyHost обеспечивают высокое качество и оперативность оказания запрошенных услуг, от регистрации домена и веб-хостинга до полного бизнес-сотрудничества клиента.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлеченных людей, стремящихся предоставлять нашим клиентам исключительные услуги хостинга. Наше внимание сосредоточено на предоставлении быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга, отвечающих уникальным потребностям предприятий и частных лиц по всему миру. В HostArmada мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и поэтому мы предлагаем широкий спектр хостинговых решений для удовлетворения потребностей компаний любого размера, от небольших стартапов до крупных предприятий. Наши услуги хостинга включают в себя общий хостинг, реселлерский хостинг, VPS-хостинг и выделенный CPU VPS, все это поддерживается надежной облачной инфраструктурой, которая обеспечивает высокую производительность и время безотказной работы вашего веб-сайта. С HostArmada вы можете выбрать план хостинга, который лучше всего соответствует вашим потребностям, и увеличивать или уменьшать его по мере роста вашего бизнеса. Наша панель управления позволяет вам легко управлять своей учетной записью хостинга и веб-сайтом, даже если у вас нет технических знаний. Вы можете легко управлять файлами своего веб-сайта, базами данных, доменами и учетными записями электронной почты всего несколькими щелчками мыши. В HostArmada мы считаем, что поддержка клиентов так же важна, как и качество наших услуг хостинга. Вот почему у нас есть специальная группа поддержки клиентов, которая доступна круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с хостингом, с которыми вы можете столкнуться. Наша команда хорошо обучена и хорошо осведомлена, и мы гордимся тем, что предоставляем быструю и надежную помощь по различным каналам, таким как чат, электронная почта и телефон. Мы понимаем, что цена является решающим фактором при выборе провайдера веб-хостинга. Именно поэтому мы предлагаем доступные цены и прозрачную систему расчетов. Вы можете быть уверены, что в счете за хостинг не будет никаких скрытых платежей или сюрпризов. Кроме того, мы предлагаем беспроблемную 45-дневную гарантию возврата денег, демонстрируя нашу приверженность удовлетворению потребностей клиентов. HostArmada — надежная и ориентированная на клиента компания веб-хостинга, которая предлагает первоклассные услуги веб-хостинга предприятиям и частным лицам по всему миру. Благодаря нашему широкому спектру хостинговых решений, удобной панели управления и исключительной поддержке клиентов вы можете быть уверены, что ваш сайт в надежных руках. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему сообществу довольных клиентов и ощутить разницу на себе.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что они должны иметь возможность рассчитывать на нас, чтобы гарантировать, что их обслуживание не будет прервано. Мы создали прочную основу для предложения хостинговых решений и облачных услуг для малого и среднего бизнеса, которые являются надежными, простыми в использовании и ориентированными на обслуживание клиентов, и все это по низкой цене. В HostPapa мы ценим наших клиентов и осознаем их потребность в превосходном обслуживании клиентов. Мы не удовлетворены, пока не удовлетворены наши клиенты! С HostPapa вы получаете: * Многофункциональные пакеты хостинга * Гарантия возврата денег * БЕСПЛАТНАЯ регистрация домена * Гарантии бесперебойной работы * Онлайн-база знаний/поддержка * Помощь в использовании инструментов/настройке. * Возможности электронной коммерции * Бесплатные приложения С HostPapa вы можете рассчитывать на: * Выделенное обслуживание клиентов * Качественное оборудование * Максимальное гарантированное время безотказной работы * Высокофункциональные инструменты для администрирования. * Доступен ведущий набор функций * Безопасное и надежное резервное копирование. * Надежный и честный деловой партнер.
Vodien
vodien.com
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - это безопасная служба хостинга электронной почты для предприятий. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации поделиться и беспрепятственно общаться в почтовых ящиках. Это смесь классического электронного письма и современных инструментов совместной работы, способствующих использованию комментариев, лайков и обмена. Zoho Mail хорошо интегрирована со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.
Titan Email
titan.email
Titan является первым ориентированным на клиентом электронной почты, созданной специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких, более значимых отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны электронной почты, возможность планировать отправки, последующие напоминания и многое другое, Titan предоставляет опыт электронной почты, который упрощает производительность. Календарь Титана, список контактов и хранилище предлагают эффективность справа в почтовом ящике. Titan может быть интегрирован с веб-хостами, регистраторами доменов и строителями веб-сайтов, чтобы предложить клиентам полное решение. Электронная почта Titan доступна на веб -почте, iOS и Android -устройствах. Лучше всего для: профессионалов или малого бизнеса, ищущих комплексный набор электронной почты, который обеспечивает значимые отношения с клиентами.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопасные решения для управления встречами, создания и хранения файлов или общения в Интернете. Вот почему Mailfence — это нечто большее, чем просто безопасная электронная почта. Mailfence позволяет вам организовать свою жизнь с помощью мощных инструментов повышения производительности, таких как календарь Mailfence, документы Mailfence, контакты Mailfence, группы Mailfence, чат Mailfence и опросы Mailfence.
IceWarp
icewarp.com
Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше любовное письмо по электронной почте, и мы отправляем его вам в Интернете, на Mac, Windows, Linux, iOS и Android.
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможности для опытных профессионалов, позволяющие превратить ваши идеи во что-то реальное без дополнительной работы. Возможности DreamHost WP Website Builder включают в себя: - Мастер быстрого запуска - Более 200 стартовых сайтов на выбор - Конструктор веб-сайтов с возможностью перетаскивания - Рекомендации по SEO в реальном времени
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных покупок в приложении и уменьшит отток клиентов с помощью простых предложений по электронной почте для личного домена в один клик. Atmail — это облачная служба электронной почты с белой этикеткой, разработанная специально для телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Atmail, работающий на базе нашего управляемого общедоступного облака AWS или, если хотите, используя ваше, легко масштабируется для многих миллионов учетных записей электронной почты, отличается высоким уровнем безопасности и всегда доступен. Освободите драгоценное время, перенеся электронную почту из центра затрат в облачную машину для получения прибыли и удержания клиентов. Имея более чем 2-летний опыт работы, мы готовы приветствовать ваших клиентов.
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