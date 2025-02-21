Программное обеспечение электронной почты - Самые популярные приложения - Того

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Программное обеспечение электронной почты позволяет обмениваться электронными сообщениями между пользователями, предоставляя предприятиям быстрый и доступный метод обмена важной информацией и проведения транзакций с клиентами, потенциальными покупателями и коллегами. Это программное обеспечение включает в себя веб-клиенты или почтовые клиенты для настольных компьютеров, которые управляют и форматируют электронную почту путем подключения к почтовому серверу. Он поддерживает различные бизнес-функции, такие как распространение рекламных материалов, рассылка информационных бюллетеней компании и обмен информацией о регистрации. Электронная почта позволяет безопасно передавать документы, контактную информацию и другие крупные вложения как внутри компании, так и внешним сторонам. Он остается одним из наиболее эффективных методов коммуникации и используется сотрудниками всех отделов. Обычно за системой электронной почты компании наблюдают ИТ-специалисты, которые блокируют спам и нежелательные сообщения, обеспечивают безопасность внутренних каналов связи и отслеживают потенциальные угрозы безопасности.
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Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) - это веб -приложение Microsoft Microsoft. Он включает в себя веб-почтовый клиент, инструмент календаря, менеджер контактов и менеджер задач. Он также включает в себя интеграцию надстройки, Skype в Интернете, а также предупреждения, а также единые темы, которые охватывают все веб-приложения.
Titan Email
titan.email
Titan является первым ориентированным на клиентом электронной почты, созданной специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких, более значимых отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны электронной почты, возможность планировать отправки, последующие напоминания и многое другое, Titan предоставляет опыт электронной почты, который упрощает производительность. Календарь Титана, список контактов и хранилище предлагают эффективность справа в почтовом ящике. Titan может быть интегрирован с веб-хостами, регистраторами доменов и строителями веб-сайтов, чтобы предложить клиентам полное решение. Электронная почта Titan доступна на веб -почте, iOS и Android -устройствах. Лучше всего для: профессионалов или малого бизнеса, ищущих комплексный набор электронной почты, который обеспечивает значимые отношения с клиентами.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - это безопасная служба хостинга электронной почты для предприятий. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации поделиться и беспрепятственно общаться в почтовых ящиках. Это смесь классического электронного письма и современных инструментов совместной работы, способствующих использованию комментариев, лайков и обмена. Zoho Mail хорошо интегрирована со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail - это почтовая служба, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, Теперь дочерняя компания Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (базовый, плюс, и реклама бесплатно) и еще один для предприятий. По состоянию на январь 2020 года, Yahoo! У Mail было 225 миллионов пользователей. Пользователи могут получить доступ и управлять своими почтовыми ящиками с помощью интерфейса веб -почты, доступных с использованием стандартного веб -браузера. Некоторые учетные записи также поддерживали использование стандартных протоколов почты (POP3 и SMTP). С 2015 года пользователи также могут подключать не Yahoo E-Mail Accounts к клиенту Webmail. На протяжении многих лет пользователи могли открывать учетные записи, используя либо ''@Yahoo.com '' '' ''@ymail.com ", либо национальный Домен (''@Yahoo.fr '' 'во Франции,' '@Yahoo.co.uk' 'в Великобритании' '@Yahoo.it' '' в Италии и т. Д.). В настоящее время Yahoo! Только позволяет пользователям регистрировать учетные записи ''@yahoo.com '.
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше любовное письмо по электронной почте, и мы отправляем его вам в Интернете, на Mac, Windows, Linux, iOS и Android.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.
IceWarp
icewarp.com
Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопасные решения для управления встречами, создания и хранения файлов или общения в Интернете. Вот почему Mailfence — это нечто большее, чем просто безопасная электронная почта. Mailfence позволяет вам организовать свою жизнь с помощью мощных инструментов повышения производительности, таких как календарь Mailfence, документы Mailfence, контакты Mailfence, группы Mailfence, чат Mailfence и опросы Mailfence.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможности для опытных профессионалов, позволяющие превратить ваши идеи во что-то реальное без дополнительной работы. Возможности DreamHost WP Website Builder включают в себя: - Мастер быстрого запуска - Более 200 стартовых сайтов на выбор - Конструктор веб-сайтов с возможностью перетаскивания - Рекомендации по SEO в реальном времени
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных покупок в приложении и уменьшит отток клиентов с помощью простых предложений по электронной почте для личного домена в один клик. Atmail — это облачная служба электронной почты с белой этикеткой, разработанная специально для телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Atmail, работающий на базе нашего управляемого общедоступного облака AWS или, если хотите, используя ваше, легко масштабируется для многих миллионов учетных записей электронной почты, отличается высоким уровнем безопасности и всегда доступен. Освободите драгоценное время, перенеся электронную почту из центра затрат в облачную машину для получения прибыли и удержания клиентов. Имея более чем 2-летний опыт работы, мы готовы приветствовать ваших клиентов.
Vodien
vodien.com
Ищете хостинг доменов в Сингапуре? Купите домен и хостинг для своего сайта с помощью надежных решений. Начните сегодня и установите свое присутствие в Интернете.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что они должны иметь возможность рассчитывать на нас, чтобы гарантировать, что их обслуживание не будет прервано. Мы создали прочную основу для предложения хостинговых решений и облачных услуг для малого и среднего бизнеса, которые являются надежными, простыми в использовании и ориентированными на обслуживание клиентов, и все это по низкой цене. В HostPapa мы ценим наших клиентов и осознаем их потребность в превосходном обслуживании клиентов. Мы не удовлетворены, пока не удовлетворены наши клиенты! С HostPapa вы получаете: * Многофункциональные пакеты хостинга * Гарантия возврата денег * БЕСПЛАТНАЯ регистрация домена * Гарантии бесперебойной работы * Онлайн-база знаний/поддержка * Помощь в использовании инструментов/настройке. * Возможности электронной коммерции * Бесплатные приложения С HostPapa вы можете рассчитывать на: * Выделенное обслуживание клиентов * Качественное оборудование * Максимальное гарантированное время безотказной работы * Высокофункциональные инструменты для администрирования. * Доступен ведущий набор функций * Безопасное и надежное резервное копирование. * Надежный и честный деловой партнер.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлеченных людей, стремящихся предоставлять нашим клиентам исключительные услуги хостинга. Наше внимание сосредоточено на предоставлении быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга, отвечающих уникальным потребностям предприятий и частных лиц по всему миру. В HostArmada мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и поэтому мы предлагаем широкий спектр хостинговых решений для удовлетворения потребностей компаний любого размера, от небольших стартапов до крупных предприятий. Наши услуги хостинга включают в себя общий хостинг, реселлерский хостинг, VPS-хостинг и выделенный CPU VPS, все это поддерживается надежной облачной инфраструктурой, которая обеспечивает высокую производительность и время безотказной работы вашего веб-сайта. С HostArmada вы можете выбрать план хостинга, который лучше всего соответствует вашим потребностям, и увеличивать или уменьшать его по мере роста вашего бизнеса. Наша панель управления позволяет вам легко управлять своей учетной записью хостинга и веб-сайтом, даже если у вас нет технических знаний. Вы можете легко управлять файлами своего веб-сайта, базами данных, доменами и учетными записями электронной почты всего несколькими щелчками мыши. В HostArmada мы считаем, что поддержка клиентов так же важна, как и качество наших услуг хостинга. Вот почему у нас есть специальная группа поддержки клиентов, которая доступна круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с хостингом, с которыми вы можете столкнуться. Наша команда хорошо обучена и хорошо осведомлена, и мы гордимся тем, что предоставляем быструю и надежную помощь по различным каналам, таким как чат, электронная почта и телефон. Мы понимаем, что цена является решающим фактором при выборе провайдера веб-хостинга. Именно поэтому мы предлагаем доступные цены и прозрачную систему расчетов. Вы можете быть уверены, что в счете за хостинг не будет никаких скрытых платежей или сюрпризов. Кроме того, мы предлагаем беспроблемную 45-дневную гарантию возврата денег, демонстрируя нашу приверженность удовлетворению потребностей клиентов. HostArmada — надежная и ориентированная на клиента компания веб-хостинга, которая предлагает первоклассные услуги веб-хостинга предприятиям и частным лицам по всему миру. Благодаря нашему широкому спектру хостинговых решений, удобной панели управления и исключительной поддержке клиентов вы можете быть уверены, что ваш сайт в надежных руках. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему сообществу довольных клиентов и ощутить разницу на себе.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost предоставляет надежные облачные решения, а также дополнительные высококачественные услуги по конкурентоспособным ценам, используя современные европейские центры обработки данных для корпоративных клиентов и частных клиентов с 2008 года. Группа имеет местные представительства в Таллинне, Эстония, и в Тиране, Албания. Таким образом, мы предоставляем наши услуги наиболее эффективно и предлагаем решения в кратчайшие сроки в обоих местах. Опыт и профессионализм сотрудников CloudyHost обеспечивают высокое качество и оперативность оказания запрошенных услуг, от регистрации домена и веб-хостинга до полного бизнес-сотрудничества клиента.
ArkHost
arkhost.com
Доступный, надежный и высокопроизводительный веб-хостинг с DirectAdmin, интегрированным в клиентскую область ArkHost, для удобного управления сайтом.
Hostbillo
hostbillo.com
Наша быстроразвивающаяся бывшая компания Wisesolution, хорошо зарекомендовавшая себя в 2010 году, была переименована и перезапущена на hostbillo.com. Hostbillo занимает свое место среди первоклассных и наиболее влиятельных компаний веб-хостинга. Компания получила широкое признание за предоставление высококачественного, лучшего в своем классе и гипермасштабируемого веб-хостинга по всему миру. Генеральный директор компании Акшай Сайни стремится предоставлять передовые и безупречные услуги клиентам и покупателям Hostbillo по всему миру по удивительно конкурентоспособным ценам. Он обладает исчерпывающими знаниями, невероятным опытом и участием в индустрии веб-хостинга. Это заставляет его оперативно решать любые задачи в сфере бизнеса и хостинга, создавать динамичные технологические решения и оказывать отличную поддержку. После тщательного изучения г-н Акшай понял, что обеспечение неизменного качества, высочайшей скорости, адекватности затрат и мощной информационной безопасности на отдельном этапе — это сложная задача, которую пока вряд ли способен выполнить какой-либо веб-хостинг. Считая эти жизненно важные элементы, а также все потенциальные рыночные ловушки своим главным приоритетом, он вложил свое время, деньги и огромные усилия в частную фирму «Хостбилло».
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