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Программное обеспечение электронной почты - Самые популярные приложения - Макао (САР)

Программное обеспечение электронной почты позволяет обмениваться электронными сообщениями между пользователями, предоставляя предприятиям быстрый и доступный метод обмена важной информацией и проведения транзакций с клиентами, потенциальными покупателями и коллегами. Это программное обеспечение включает в себя веб-клиенты или почтовые клиенты для настольных компьютеров, которые управляют и форматируют электронную почту путем подключения к почтовому серверу. Он поддерживает различные бизнес-функции, такие как распространение рекламных материалов, рассылка информационных бюллетеней компании и обмен информацией о регистрации. Электронная почта позволяет безопасно передавать документы, контактную информацию и другие крупные вложения как внутри компании, так и внешним сторонам. Он остается одним из наиболее эффективных методов коммуникации и используется сотрудниками всех отделов. Обычно за системой электронной почты компании наблюдают ИТ-специалисты, которые блокируют спам и нежелательные сообщения, обеспечивают безопасность внутренних каналов связи и отслеживают потенциальные угрозы безопасности.

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Outlook

Outlook

microsoft.com

Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 год...

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны э...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопас...

HEY Email

HEY Email

hey.com

Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...

Hushmail

Hushmail

hushmail.com

Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.

Neo

Neo

neo.space

Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной п...

Atmail

Atmail

atmail.com

Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных по...

IceWarp

IceWarp

icewarp.com

Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!»​ Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что о...

CloudyHost

CloudyHost

cloudyhost.com

CloudyHost предоставляет надежные облачные решения, а также дополнительные высококачественные услуги по конкурентоспособным ценам, используя современные европейские центры обработки данных для корпоративных клиентов и частных клиентов с 2008 года. Группа имеет местные представительства в Таллинне, Э...

Vodien

Vodien

vodien.com

Ищете хостинг доменов в Сингапуре? Купите домен и хостинг для своего сайта с помощью надежных решений. Начните сегодня и установите свое присутствие в Интернете.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

Наша быстроразвивающаяся бывшая компания Wisesolution, хорошо зарекомендовавшая себя в 2010 году, была переименована и перезапущена на hostbillo.com. Hostbillo занимает свое место среди первоклассных и наиболее влиятельных компаний веб-хостинга. Компания получила широкое признание за предоставление ...

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

Доступный, надежный и высокопроизводительный веб-хостинг с DirectAdmin, интегрированным в клиентскую область ArkHost, для удобного управления сайтом.

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