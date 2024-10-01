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Программное обеспечение электронной почты - Самые популярные приложения - Фолклендские о-ва
Программное обеспечение электронной почты позволяет обмениваться электронными сообщениями между пользователями, предоставляя предприятиям быстрый и доступный метод обмена важной информацией и проведения транзакций с клиентами, потенциальными покупателями и коллегами. Это программное обеспечение включает в себя веб-клиенты или почтовые клиенты для настольных компьютеров, которые управляют и форматируют электронную почту путем подключения к почтовому серверу. Он поддерживает различные бизнес-функции, такие как распространение рекламных материалов, рассылка информационных бюллетеней компании и обмен информацией о регистрации. Электронная почта позволяет безопасно передавать документы, контактную информацию и другие крупные вложения как внутри компании, так и внешним сторонам. Он остается одним из наиболее эффективных методов коммуникации и используется сотрудниками всех отделов. Обычно за системой электронной почты компании наблюдают ИТ-специалисты, которые блокируют спам и нежелательные сообщения, обеспечивают безопасность внутренних каналов связи и отслеживают потенциальные угрозы безопасности.
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Outlook
microsoft.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 год...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Titan Email
titan.email
Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны э...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопас...
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной п...
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных по...
IceWarp
icewarp.com
Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что о...
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost предоставляет надежные облачные решения, а также дополнительные высококачественные услуги по конкурентоспособным ценам, используя современные европейские центры обработки данных для корпоративных клиентов и частных клиентов с 2008 года. Группа имеет местные представительства в Таллинне, Э...
Hostbillo
hostbillo.com
Наша быстроразвивающаяся бывшая компания Wisesolution, хорошо зарекомендовавшая себя в 2010 году, была переименована и перезапущена на hostbillo.com. Hostbillo занимает свое место среди первоклассных и наиболее влиятельных компаний веб-хостинга. Компания получила широкое признание за предоставление ...
Vodien
vodien.com
Ищете хостинг доменов в Сингапуре? Купите домен и хостинг для своего сайта с помощью надежных решений. Начните сегодня и установите свое присутствие в Интернете.
ArkHost
arkhost.com
Доступный, надежный и высокопроизводительный веб-хостинг с DirectAdmin, интегрированным в клиентскую область ArkHost, для удобного управления сайтом.