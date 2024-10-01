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Программное обеспечение электронной почты - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение электронной почты позволяет обмениваться электронными сообщениями между пользователями, предоставляя предприятиям быстрый и доступный метод обмена важной информацией и проведения транзакций с клиентами, потенциальными покупателями и коллегами. Это программное обеспечение включает в себя веб-клиенты или почтовые клиенты для настольных компьютеров, которые управляют и форматируют электронную почту путем подключения к почтовому серверу. Он поддерживает различные бизнес-функции, такие как распространение рекламных материалов, рассылка информационных бюллетеней компании и обмен информацией о регистрации. Электронная почта позволяет безопасно передавать документы, контактную информацию и другие крупные вложения как внутри компании, так и внешним сторонам. Он остается одним из наиболее эффективных методов коммуникации и используется сотрудниками всех отделов. Обычно за системой электронной почты компании наблюдают ИТ-специалисты, которые блокируют спам и нежелательные сообщения, обеспечивают безопасность внутренних каналов связи и отслеживают потенциальные угрозы безопасности.
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Outlook
microsoft.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 год...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Titan Email
titan.email
Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны э...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопас...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше...
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной п...
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных по...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost предоставляет надежные облачные решения, а также дополнительные высококачественные услуги по конкурентоспособным ценам, используя современные европейские центры обработки данных для корпоративных клиентов и частных клиентов с 2008 года. Группа имеет местные представительства в Таллинне, Э...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
IceWarp
icewarp.com
Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что о...
Vodien
vodien.com
Ищете хостинг доменов в Сингапуре? Купите домен и хостинг для своего сайта с помощью надежных решений. Начните сегодня и установите свое присутствие в Интернете.
Hostbillo
hostbillo.com
Наша быстроразвивающаяся бывшая компания Wisesolution, хорошо зарекомендовавшая себя в 2010 году, была переименована и перезапущена на hostbillo.com. Hostbillo занимает свое место среди первоклассных и наиболее влиятельных компаний веб-хостинга. Компания получила широкое признание за предоставление ...
ArkHost
arkhost.com
Доступный, надежный и высокопроизводительный веб-хостинг с DirectAdmin, интегрированным в клиентскую область ArkHost, для удобного управления сайтом.