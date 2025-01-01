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Программное обеспечение для электронной подписи позволяет пользователям собирать электронные подписи на документах, устраняя необходимость в физической документации. Это программное обеспечение упрощает процесс распространения юридически важных документов, требующих электронной подписи. Организации используют программное обеспечение для электронной подписи для безопасного шифрования документов, таких как договоры купли-продажи или документы о приеме на работу, которые требуют подписей клиентов, сотрудников или партнеров. Программное обеспечение для электронной подписи часто интегрируется с различными сторонними приложениями, включая программное обеспечение CRM, ERP-системы, пакеты управления персоналом и инструменты бухгалтерского учета. Такая интеграция упрощает управление ценовыми предложениями, контрактами и взаимодействием с поставщиками. Кроме того, программное обеспечение для электронной подписи соответствует встроенным стандартам безопасности, которые соответствуют требованиям как местного, так и федерального законодательства. Это обеспечивает беспрепятственный обмен юридическими документами и гарантирует легитимность и юридическую силу подписей, полученных с помощью программного обеспечения.
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DocuSign
docusign.com
Docusign – это приложение для безопасной отправки и подписания документов в электронном виде с любого устройства в любое время.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign — приложение для электронной подписи документов, обеспечивающее их отправку и управление через интеграцию с популярными платформами.
Zoho Sign
zoho.com
Приложение Zoho Sign позволяет пользователям безопасно подписывать и управлять бизнес-документами онлайн с возможностью интеграции с другими приложениями.
DocHub
dochub.com
DocHub — приложение для редактирования, подписания и распространения документов с интеграцией Google Workspace.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — бесплатное приложение для электронной подписи документов, позволяющее легко загружать, отправлять и подписывать юридически значимые документы онлайн.
SignEasy
signeasy.com
Signeasy — приложение для электронной подписи документов с поддержкой различных стандартов и интеграцией с популярными сервисами.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign — это приложение для безопасного электронного подписания документов, позволяющее быстро отправлять и получать подписи онлайн.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign — это сервис для создания и управления электронными подписями, позволяющий легко загружать документы, добавлять получателей и отправлять на подпись.
Nitro
gonitro.com
Nitro — это приложение для управления документами, позволяющее редактировать PDF, собирать электронные подписи и организовывать рабочие процессы.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет безопасно отправлять и получать файлы и сообщения через электронную почту без необходимости создания учетной записи для клиентов.
signNow
signnow.com
SignNow - приложение для создания и управления электронными подписями, оптимизирующее рабочие процессы документов и предоставляющее инструменты для обмена и подписания.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp - это онлайн-генератор подписей для электронной почты, позволяющий пользователям создавать и редактировать индивидуальные подписи с поддержкой интеграции социальных сетей.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign — приложение для электронной подписи документов, позволяющее подписывать, комментировать и обмениваться файлами в реальном времени.
Formstack
formstack.com
Formstack — облачное решение для создания цифровых форм и сбора данных, интегрирующееся с другими приложениями и позволяющее автоматизировать рабочие процессы.
SignFree
signfree.io
SignFree - приложение для электронной подписи, позволяющее быстро и безопасно подписывать документы. Поддерживает множества форматов и управление подписями.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизирует процессы подписания документов с помощью электронных подписей и проверки личности, обеспечивая безопасность и соответствие требованиям.
Concord
concordnow.com
Concord — это инструмент для создания, обсуждения, подписания и управления контрактами в одном месте, поддерживающий совместную работу и бесплатные электронные подписи.
MySignature
mysignature.io
MySignature - это онлайн-генератор электронных подписей для Gmail, Outlook и других почтовых клиентов, позволяющий создавать профессиональные подписи и отслеживать их использование.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign - это приложение для электронных подписей, позволяющее быстро и безопасно отправлять документы на подпись с возможностью интеграции через API.
DocuX
docux.ai
DocuX — это платформа для управления документами и контрактами с помощью ИИ: создание, совместная работа, электронная подпись и архивирование.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse - это бесплатное приложение для создания, управления и выполнения электронных подписей, позволяющее подписывать документы онлайн.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Signwell
signwell.com
Signwell — программа для электронных подписей, позволяющая быстро подписывать документы и создавать шаблоны для повторного использования.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform - это программное обеспечение для генерации лидов и управления клиентами, предоставляющее инструменты для продаж, поддержки и маркетинга.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для централизованного управления электронными подписями организаций, интегрируется с различными почтовыми решениями и предоставляет аналитику.
Workiro
workiro.com
Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic позволяет централизованно управлять подписью электронной почты сотрудников и добавлять рекламные баннеры для маркетинга.
RSign
rsign.com
RSign - платформа для электронной подписи, обеспечивающая легкий и безопасный процесс подписания документов с функциями проверки и аудита.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest позволяет легко и безопасно подписывать документы онлайн, отслеживать их статус и управлять процессом подписания.
Mekari Sign
mekarisign.com
Приложение Mekari Sign позволяет быстро и безопасно подписывать документы с помощью цифровой подписи и автоматизации процессов управления документами.
Letsignit
letsignit.com
Letsignit — инструмент для стандартизации подписей электронной почты, который помогает компаниям поддерживать идентификацию бренда и управлять кампаниями.
emSigner
emsigner.com
emSigner - решение для электронной подписи документов, позволяющее индивидуумам и организациям цифрово подписывать документы и оптимизировать рабочие процессы.
inSign
getinsign.com
inSign — приложение для быстрого и легкого подписания документов с использованием квалифицированной электронной подписи. Работает в браузере или через приложение.
Opensense
opensense.com
Приложение Opensense позволяет централизованно управлять электронной подписью на всех устройствах для различных почтовых сервисов.
GoFormz
goformz.com
GoFormz - платформа для создания цифровых форм и сбора данных с поддержкой офлайн-режима, интеграций и автоматизации процессов.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp - это платформа для управления подписями электронной почты, позволяющая создавать и настраивать подписи для сотрудников с учетом брендинга.
DocVerify
docverify.com
DocVerify - приложение для удаленного нотариального заверения и электронных подписей, позволяющее безопасно подписывать и управлять документами онлайн.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync — это веб-сервис для централизованного управления подписью в электронной почте для Office 365, позволяющий обновлять подписи компании быстро и просто.
FuseSign
fusesign.com
FuseSign — это безопасный и удобный инструмент для цифровой подписи документов, предназначенный для профессиональной сферы. Позволяет быстро отправлять и подписывать документы.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi - приложение для электронных подписей и безопасного управления документами, оптимизирующее процессы подписания в бизнесе.
eSignly
esignly.com
Esignly - это облачная платформа для удобного и безопасного подписания электронных документов на любых устройствах.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — приложение для цифровой подписи, упрощающее подписание и управление документами с поддержкой различных форматов и интеграций.
Signable
signable.co.uk
Приложение Signable позволяет безопасно подписывать и отправлять документы в электронном виде, обеспечивая юридическую силу подписей и удобство управления ими.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing - это приложение для цифровой подписи и удаленной нотариции, позволяющее организациям удобно и безопасно подписывать и отслеживать документы онлайн.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign - приложение для электронной подписи, позволяющее быстро подписывать, отправлять и отслеживать документы с юридической силой.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO - приложение для централизованного управления подписями электронной почты в компаниях, обеспечивающее их профессиональный и единый вид.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее отправлять, подписывать и управлять контрактами онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign позволяет подписывать документы онлайн на различных устройствах легально и безопасно, обеспечивая простоту отправки и отслеживания статуса.
Exclaimer
exclaimer.com
Exclaimer позволяет создавать и управлять профессиональными подписями электронной почты для организаций, обеспечивая единый брендинг и юридическое соответствие.
Signmee
signmee.com
Signmee — приложение для создания, отправки и управления документами с электронными подписями, обеспечивающее безопасность и удобство.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco - цифровая платформа для управления документами и автоматизации рабочих процессов с возможностями создания, подписания и интеграции с системами.
WeSign
wesign.com
Wesign - приложение для упрощения электронных подписей и управления документами с безопасным подписание и обменом, подходящее для личного и профессионального использования.
Agrello
agrello.io
Agrello - удобное приложение для цифровой подписи документов и управления юридической документацией вашей компании.
GLOSIGN
glosign.co.kr
GLOSIGN – это облачное решение для электронной подписи, упрощающее процесс подписания документов для отдельных пользователей и организаций.
Skribble
skribble.com
Skribble позволяет легально подписывать любые документы в электронной форме, обеспечивая доступ к различным стандартам электронной подписи.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe - платформа для безопасной автоматизации обмена документами и подписей, оптимизации бизнес-процессов и соблюдения нормативных требований.
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