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Программное обеспечение для электронной подписи позволяет пользователям собирать электронные подписи на документах, устраняя необходимость в физической документации. Это программное обеспечение упрощает процесс распространения юридически важных документов, требующих электронной подписи. Организации используют программное обеспечение для электронной подписи для безопасного шифрования документов, таких как договоры купли-продажи или документы о приеме на работу, которые требуют подписей клиентов, сотрудников или партнеров. Программное обеспечение для электронной подписи часто интегрируется с различными сторонними приложениями, включая программное обеспечение CRM, ERP-системы, пакеты управления персоналом и инструменты бухгалтерского учета. Такая интеграция упрощает управление ценовыми предложениями, контрактами и взаимодействием с поставщиками. Кроме того, программное обеспечение для электронной подписи соответствует встроенным стандартам безопасности, которые соответствуют требованиям как местного, так и федерального законодательства. Это обеспечивает беспрепятственный обмен юридическими документами и гарантирует легитимность и юридическую силу подписей, полученных с помощью программного обеспечения.
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SignFree
signfree.io
SignFree - приложение для электронной подписи, позволяющее быстро и безопасно подписывать документы. Поддерживает множества форматов и управление подписями.
Mekorma
mekorma.com
Вы устали от огромной стопки чеков, которые каждую неделю ждут, пока вы их просмотрите и подпишете? Экономьте время и силы с помощью электронных подписей Mekorma. Просматривайте платежи и оцифрованные изображения счетов в вашей ERP-системе Acumatica Cloud. Одним нажатием кнопки вы можете утвердить то, что готово к отправке: чеки будут распечатаны с соответствующей подписью, ручка не потребуется.
FuseSign
fusesign.com
FuseSign — это безопасный и удобный инструмент для цифровой подписи документов, предназначенный для профессиональной сферы. Позволяет быстро отправлять и подписывать документы.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco — это платформа доверия данных для цифровых рабочих процессов, обеспечивающая связь и проверку доказательств в документах, коммуникациях и системах. Его миссия — обеспечить непоколебимое доверие к бренду и процессам наших клиентов.
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА БУКВАЛЬНО НА ЛИНИИ. Когда безопасность имеет решающее значение, вашему бизнесу необходимы защищенные цифровые подписи, транзакции и документация. Только одно комплексное решение построено на блокчейне — с помощью ZorroSign вы можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Другие типы электронных подписей, которые считаются действительными Помимо цифровой подписи и электронной подписи, существуют и другие типы электронной подписи, которые получают широкое распространение.
Signmee
signmee.com
Signmee — приложение для создания, отправки и управления документами с электронными подписями, обеспечивающее безопасность и удобство.
Autenti
autenti.com
Autenti Electronic Signature-это безопасная электронная подпись для компаний. Сэкономьте время и деньги, подписывая контракты и другие документы в Интернете на вашем смартфоне, планшете или ноутбуке.
Mekari Sign
mekarisign.com
Приложение Mekari Sign позволяет быстро и безопасно подписывать документы с помощью цифровой подписи и автоматизации процессов управления документами.
DrySign
drysign.exelatech.com
Шагните в безопасное и устойчивое будущее с цифровыми подписями DrySign Онлайн-решение для цифровой подписи DrySign дает вам и вашим клиентам возможность загружать, подписывать, обмениваться и архивировать документы из любого места, в любое время и на любом устройстве.
Workiro
workiro.com
Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.
OKdokument
okdokument.com
Самая быстрая электронная подпись для бизнеса и фрилансеров Подписывайте документы онлайн, интегрируйте электронные подписи, оцифровывайте свою бумажную повестку дня и удаленно запрашивайте подписи у своих клиентов и партнеров.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет безопасно отправлять и получать файлы и сообщения через электронную почту без необходимости создания учетной записи для клиентов.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst - платформа для безопасного управления бизнес-документами и формами, с возможностями хранения данных и совместной работы.
Signable
signable.co.uk
Приложение Signable позволяет безопасно подписывать и отправлять документы в электронном виде, обеспечивая юридическую силу подписей и удобство управления ими.
Agrello
agrello.io
Работайте эффективнее с Agrello. Начните свой путь цифровой трансформации вместе с нами! Если вам просто нужно время от времени подписывать цифровые документы или вам нужно управлять всей юридической документацией вашей компании, мы здесь, чтобы помочь. // Начинайте без стресса и обучения Слишком часто новые инструменты требуют новых навыков и обучения. Не тот случай с Агрелло. Просто используйте свой любимый инструмент и загрузите готовые к подписанию документы в Agrello. Как только все подписчики и зрители будут добавлены, мы позаботимся обо всем остальном. Мы будем держать вас в курсе процесса подписания, чтобы вы могли тем временем сосредоточиться на других вещах! // Интуитивно понятный личный кабинет для вашего удобства Иногда сбор всех необходимых подписей занимает больше времени. Панель управления документами Agrello предназначена для того, чтобы дать вам четкую и мгновенную информацию о том, какие сделки требуют небольшого продвижения, а какие успешно завершены. Вам следует серьезно подумать, чем вы будете заниматься, располагая всем этим дополнительным временем! // Массовое создание, динамические шаблоны Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам избавиться от некоторых надоедливых повторяющихся задач. Шаблоны для повторяющихся договоров, сбор недостающих данных через формы и даже автоматизация полного процесса подписи путем подключения вашей CRM и других инструментов — это лишь некоторые функции, которые позволяют вам сосредоточиться на более насущных вопросах. // Безопасная совместная работа Пересылка конфиденциальных документов по электронной почте представляет серьезную угрозу безопасности. Экосистема Agrello создана для безопасного сотрудничества. Приглашайте своих партнеров, загружайте проекты, просматривайте и подписывайте документы вместе со своими партнерами, зная, что ваша работа всегда безопасна. //Юридически обязателен во всех отношениях. Мир цифровых подписей с каждым днем становится все сложнее. К счастью, вы можете использовать свой национальный электронный идентификатор или международно признанную усовершенствованную электронную подпись Agrello (AdES).
DocVerify
docverify.com
DocVerify - приложение для удаленного нотариального заверения и электронных подписей, позволяющее безопасно подписывать и управлять документами онлайн.
Signority
signority.com
Signority - это платформа для цифровой подписи и автоматизации рабочих процессов документов, обеспечивающая безопасное подписание и управление документами.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing - это приложение для цифровой подписи и удаленной нотариции, позволяющее организациям удобно и безопасно подписывать и отслеживать документы онлайн.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее отправлять, подписывать и управлять контрактами онлайн.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign - приложение для электронной подписи, позволяющее быстро подписывать, отправлять и отслеживать документы с юридической силой.
Signer HQ
signerhq.com
Упростите процесс подписания контракта с помощью Signer HQ и тратьте меньше времени на поиск подписей.es
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Виртуальный кабинет является полностью интегрированной системой управления документами с полным контролем версий и аудиторским следом, чтобы обеспечить душевное спокойствие для тех, кто хочет уничтожить свои документы и создать безбумажный офис, придерживаясь стандартов для юридической приемлемости. Виртуальный шкаф предоставляет безопасное хранилище документов со многими дополнительными поисковыми средствами, позволяющими более легко найти ваш документ. Он полностью интегрируется с системами бэк -офиса и имеет возможность просто связывать все формы электронных файлов обратно с клиентской записи. Он предоставляет средства маршрутизации для отсканированных документов через пользователя в лотках, что позволяет распределить отсканированные данные вокруг вашей организации и имеет эксклюзивные средства удаленного сканирования для тех, кто желает сканировать, используя размещенные или тонкие клиентские решения. Виртуальный кабинет позволяет вашей компании контролировать все документы, обмениваться информацией, повысить производительность и надежно архив с мгновенной отдачей от инвестиций
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Кроме того, это инструмент продаж, коммуникации и маркетинга. Он позволяет добавлять в подписи динамический контент, автоматически развертывая различные баннеры для перенаправления трафика на лендинг, торговую площадку или электронную коммерцию. Кроме того, он измеряет влияние кампаний в режиме реального времени.
Sigsync
sigsync.com
Службу подписи электронной почты Sigsync лучше всего описать всего тремя словами. Это централизованная общекорпоративная веб-служба подписи для Office 365. Под централизованным подразумевается, что она позволяет вам создавать и управлять всеми подписями электронной почты для вашей компании в одном месте. Подпись в масштабе всей компании позволяет внедрить изменения или обновления подписи за считанные минуты. Поскольку это веб-сервис, он не зависит от платформы и работает на всех устройствах без каких-либо сложных установок.
Emailee
emailee.io
Emailee — это передовая SaaS-платформа, разработанная специально для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров, которые стремятся усилить свой личный бренд и увеличить количество потенциальных клиентов с помощью электронной почты.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — это бесплатное и простое онлайн-решение для подписи, которое позволяет легко получить подпись и двигаться дальше. С GoatSign вам не придется проходить сложные рабочие процессы — только простой и удобный процесс подписи, который экономит ваше время и энергию.
Crossware
crossware365.com
Ищете мощный инструмент, который позволит вам добавлять согласованные и соответствующие требованиям подписи, заявления об отказе от ответственности и фирменный стиль в каждое электронное письмо, отправляемое из вашей компании? Наш отмеченный наградами инструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange и HCL Domino) — это решение для вас. К каждому электронному письму автоматически добавляются элегантные, соответствующие требованиям и персонализированные подписи, независимо от того, с какого устройства вы отправляете. Создать идеальную подпись легко с помощью простого визуального редактора с возможностью перетаскивания или углубитесь в технические вопросы и переключитесь на создание своей подписи в HTML с помощью нашего редактора исходного кода. Наш инструмент для подписи постоянно совершенствуется с целью обеспечения динамичности и интеллектуальности подписей. Это означает контекстно-зависимую и адаптированную к уникальным требованиям вашей компании. Вы можете создавать и применять правила, которые контролируют, когда, где и как применяются ваши подписи, с помощью нашего простого конструктора правил. Быстро создавайте правила применения подписей или блоков подписей (меньшая часть вашей подписи) на основе полей Active Directory, адресов получателей, дат и многого другого. Если вам нужно индивидуальное или сложное правило, вы также можете написать правила на C#. Crossware Mail Signature позволяет вам контролировать, кто может редактировать каждую подпись или блок подписи, например. вы можете разрешить только отделу маркетинга редактировать раздел рекламного баннера, а юридическому отделу — редактировать заявление об отказе от ответственности, защищая вашу подпись от нежелательных изменений. Crossware Mail Signature изначально создан для обеспечения высокой безопасности. Мы не храним и не копируем ваши электронные письма и не обрабатываем их безопасно в центрах обработки данных Microsoft Azure. Для дополнительной безопасности вы также можете указать выбранный вами центр обработки данных Microsoft при настройке подписи Crossware Mail. Возможности: - Добавляйте логотипы, графику, рекламные баннеры, значки социальных сетей, поля Active Directory, заявления об отказе от ответственности и текст в верхние и нижние колонтитулы электронной почты. - Применяйте свои подписи, когда, где и как вы хотите, с помощью мощных правил. - Подписи на каждом устройстве и почтовом клиенте. - Контролируйте каждую часть своей подписи с помощью отдельно управляемых блоков. - Редактор визуального/HTML-кода. - Предварительный просмотр подписей в реальном времени в зависимости от получателей и отправителей. - Просматривайте подписи в Outlook и свои подписи в «Отправленных». - Интеллектуальное и динамическое приложение для подписи. - Выберите свой центр обработки данных Microsoft для развертывания. - Редактируйте где угодно и когда угодно с помощью нашего браузерного редактора. Узнайте, что делает нас ведущим в мире решением для подписи — начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic позволяет вам централизованно управлять подписями электронной почты ваших сотрудников и дополнять их маркетинговыми баннерами, чтобы превратить ежедневный трафик электронной почты в мощный маркетинговый канал. Клиенты всех размеров по всему миру, в том числе компании из списка Fortune 500+, доверяют Mailtastic, поскольку они используют весь маркетинговый потенциал своих подписей электронной почты, тем самым расширяя свои маркетинговые инициативы и привлекая новых потенциальных клиентов. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как начать получать доход с помощью маркетинга с подписями по электронной почте.
Letsignit
letsignit.com
Letsignit — инструмент для стандартизации подписей электронной почты, который помогает компаниям поддерживать идентификацию бренда и управлять кампаниями.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO - приложение для централизованного управления подписями электронной почты в компаниях, обеспечивающее их профессиональный и единый вид.
MySignature
mysignature.io
MySignature - это онлайн-генератор электронных подписей для Gmail, Outlook и других почтовых клиентов, позволяющий создавать профессиональные подписи и отслеживать их использование.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse - это бесплатное приложение для создания, управления и выполнения электронных подписей, позволяющее подписывать документы онлайн.
EZsign
ezsign.ca
Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Signulu
signulu.com
Signulu — это программное обеспечение для электронной подписи, которое упрощает подписание документов для предприятий любого размера. Легко, безопасно и законно.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — приложение для цифровой подписи, упрощающее подписание и управление документами с поддержкой различных форматов и интеграций.
KONSIGN
konsign.com
Konsign-это ведущее программное обеспечение для электронных подписей, которое оптимизирует процессы подписания документов с помощью своего быстрого, безопасного и удобного решения. Познакомьтесь с удобством Consign, подписываясь на бесплатную пробную версию сегодня. В дополнение к электронным подписям, Konsign предлагает расширенные возможности управления документами и бесшовную интеграцию с популярными облачными службами хранения, такими как Google Drive. Это позволяет вам легко организовывать, доступ и делиться документами с любого устройства, обеспечивая плавные рабочие процессы. Инновационный подход Konsign экономит время, деньги и ресурсы, внося при этом безбумажную среду. Эта передовая платформа позволяет завершить документы всего за несколько кликов, что позволяет вам сосредоточиться на более важных задачах. Knesign не только упрощает подписание документов, но и демонстрирует приверженность устойчивости, снижая потребление бумаги и содействуя экологически чистым практикам. Выберите Consign для эффективных бизнес -операций и более зеленого будущего.
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через приложение — установка не требуется. Другие популярные функции inSign: - Редактор форм - Надстройка Word - Индивидуальная настройка - Шаблоны документов - Отчет об аудите - REST-API - И многое другое...
GreenSign
greensign.io
Электронные подписи позволяют безопасно подписывать и отправлять документы из любого места и в любое время. Это избавляет от необходимости распечатывать, сканировать и пересылать физические документы, экономя ваше время и нервы. GreenSign предлагает различные способы интеграции, которые помогают отделам вести бизнес быстрее, с меньшими рисками, меньшими затратами и более удобным обслуживанием для клиентов и сотрудников. Решение GreenSign включает в себя динамические мощные веб-формы без кода, интеграцию API и интеграцию с приложениями и CRM.
GoodSign
goodsign.io
Платите по мере использования. Электронные подписи. Никакой подписки не требуется. Первое решение для цифровой подписи, в котором вы платите только за то, что используете. Никаких ограничений на документы, функции или пользователей. Мы также ставим перед собой задачу посадить 1 миллион деревьев по всему миру, чтобы помочь обуздать глобальное потепление. Это финансируется за счет продаж GoodSign. 20% от каждой продажи идет на посадку деревьев!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, организациям по всему миру. VeriDoc Sign предлагает решения для электронной подписи и оформления документов некоторым ведущим компаниям как в государственном, так и в частном секторах. Наша технология проверки блокчейна запатентована в более чем 90 странах мира, помогая организациям найти лучшее решение для электронной подписи по разумной цене. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие услуги, в том числе: организации могут сэкономить драгоценное время, исключив ненужные часы ожидания. Благодаря VeriDoc Sign ваша организация повысит эффективность и производительность. Преимущества решений электронной подписи VeriDoc позволяют бесконечным пользователям иметь доступ для проверки важных документов и отправки их нужным людям. Вы не ошибетесь, выбрав инструменты VeriDoc Sign, которые дают вам возможность проверять временные метки и хэши для документов с электронной подписью в блокчейне. Просто отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном, и вы увидите оригинал документа на странице проверки. Другие особенности VeriDoc Sign, которые вы просто не можете пропустить: Контроль доступа Юридически допустимая Защита блокчейна от несанкционированного доступа Доступная цена
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp - это платформа для управления подписями электронной почты, позволяющая создавать и настраивать подписи для сотрудников с учетом брендинга.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign — приложение для электронной подписи документов, позволяющее подписывать, комментировать и обмениваться файлами в реальном времени.
Zoho Sign
zoho.com
Приложение Zoho Sign позволяет пользователям безопасно подписывать и управлять бизнес-документами онлайн с возможностью интеграции с другими приложениями.
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp - это онлайн-генератор подписей для электронной почты, позволяющий пользователям создавать и редактировать индивидуальные подписи с поддержкой интеграции социальных сетей.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Skribble
skribble.com
С помощью Skribble вы можете легально подписать любой документ в электронном виде. Разные документы, разные юридические требования — в Skribble вы получаете доступ ко всем доступным стандартам электронной подписи из одного источника и готовы к любой ситуации.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest позволяет легко и безопасно подписывать документы онлайн, отслеживать их статус и управлять процессом подписания.
signNow
signnow.com
SignNow - приложение для создания и управления электронными подписями, оптимизирующее рабочие процессы документов и предоставляющее инструменты для обмена и подписания.
SignEasy
signeasy.com
Signeasy — приложение для электронной подписи документов с поддержкой различных стандартов и интеграцией с популярными сервисами.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — бесплатное приложение для электронной подписи документов, позволяющее легко загружать, отправлять и подписывать юридически значимые документы онлайн.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi - приложение для электронных подписей и безопасного управления документами, оптимизирующее процессы подписания в бизнесе.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign — приложение для электронной подписи документов, обеспечивающее их отправку и управление через интеграцию с популярными платформами.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe - платформа для безопасной автоматизации обмена документами и подписей, оптимизации бизнес-процессов и соблюдения нормативных требований.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign — это приложение для безопасного электронного подписания документов, позволяющее быстро отправлять и получать подписи онлайн.
Formstack
formstack.com
Formstack — облачное решение для создания цифровых форм и сбора данных, интегрирующееся с другими приложениями и позволяющее автоматизировать рабочие процессы.
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