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Программное обеспечение для электронной подписи - Самые популярные приложения - Катар
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет пользователям собирать электронные подписи на документах, устраняя необходимость в физической документации. Это программное обеспечение упрощает процесс распространения юридически важных документов, требующих электронной подписи. Организации используют программное обеспечение для электронной подписи для безопасного шифрования документов, таких как договоры купли-продажи или документы о приеме на работу, которые требуют подписей клиентов, сотрудников или партнеров. Программное обеспечение для электронной подписи часто интегрируется с различными сторонними приложениями, включая программное обеспечение CRM, ERP-системы, пакеты управления персоналом и инструменты бухгалтерского учета. Такая интеграция упрощает управление ценовыми предложениями, контрактами и взаимодействием с поставщиками. Кроме того, программное обеспечение для электронной подписи соответствует встроенным стандартам безопасности, которые соответствуют требованиям как местного, так и федерального законодательства. Это обеспечивает беспрепятственный обмен юридическими документами и гарантирует легитимность и юридическую силу подписей, полученных с помощью программного обеспечения.
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это мировой способ для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для всех сторон и пользуется доверием миллионов людей по всему миру. Хотя электронная подпись изменила способ исполнения контрактов во многих организациях, жизненный цикл до и после подписания часто управляется с помощью ручных процессов, электронных таблиц и электронной почты, что замедляет темпы ведения бизнеса, увеличивает риски и разочаровывает клиентов и сотрудников. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) позволяет организациям оптимизировать жизненный цикл соглашения путем преобразования аналоговых ручных процессов в цифровой автоматизированный рабочий процесс. Конечным результатом является ускорение темпов ведения бизнеса, повышение соответствия требованиям и повышение эффективности сотрудников. Ключевые особенности: центральный репозиторий, расширенный поиск, контроль версий, библиотека статей, сотрудничество с внутренними и внешними сторонами, Redlining, простые и расширенные рабочие процессы, тегирование, мобильный доступ, интеграция с несколькими платформами (включая тесную интеграцию с Salesforce).
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг электронной подписи, который позволяет вам ставить свою подпись на телефоне, одновременно просматривая документ для подписи на компьютере (путем сканирования QR-кода). Запросите электронные подписи с усиленной защитой, включая коды доступа на основе текстовых сообщений и параметры входа в систему. Продемонстрируйте свой бренд на своей странице загрузки. Повысьте свою заметность среди клиентов, позволив им использовать свою бесплатную учетную запись Encyro для безопасного общения с другими. Обеспечьте безопасность данных клиентов и соблюдайте HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR и другие нормативные требования в отношении конфиденциальности данных клиентов. Используйте Encyro из браузера или из Microsoft Outlook (с бесплатной надстройкой Encyro Outlook).
Mekorma
mekorma.com
Вы устали от огромной стопки чеков, которые каждую неделю ждут, пока вы их просмотрите и подпишете? Экономьте время и силы с помощью электронных подписей Mekorma. Просматривайте платежи и оцифрованные изображения счетов в вашей ERP-системе Acumatica Cloud. Одним нажатием кнопки вы можете утвердить то, что готово к отправке: чеки будут распечатаны с соответствующей подписью, ручка не потребуется.
FuseSign
fusesign.com
Доступный, безопасный и простой в использовании инструмент цифровой подписи. FuseSign специально разработан для сферы профессиональных услуг. Отправляйте документы на подпись и получайте их обратно через несколько минут, а не дней. Он имеет юридическую силу и может использоваться для широкого спектра документов. Попробуйте FuseSign бесплатно в течение 14 дней и узнайте, почему FuseSign — единственный инструмент цифровой подписи, который вам когда-либо понадобится.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco — это платформа доверия данных для цифровых рабочих процессов, обеспечивающая связь и проверку доказательств в документах, коммуникациях и системах. Его миссия — обеспечить непоколебимое доверие к бренду и процессам наших клиентов.
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА БУКВАЛЬНО НА ЛИНИИ. Когда безопасность имеет решающее значение, вашему бизнесу необходимы защищенные цифровые подписи, транзакции и документация. Только одно комплексное решение построено на блокчейне — с помощью ZorroSign вы можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Другие типы электронных подписей, которые считаются действительными Помимо цифровой подписи и электронной подписи, существуют и другие типы электронной подписи, которые получают широкое распространение.
Signmee
signmee.com
Формы соглашения онлайн для более быстрого подписания Онлайн-конструктор форм, почтовая программа и программа электронной подписи с почтовым ящиком для всех
Autenti
autenti.com
Электронная подпись Autenti — это безопасная электронная подпись для компаний. Экономьте время и деньги, подписывая договоры и другие документы онлайн на своем смартфоне, планшете или ноутбуке.
Mekari Sign
mekarisign.com
Заключайте сделки быстрее с помощью безопасного и интегрированного программного обеспечения для подписания контрактов. Составляйте, отправляйте и подписывайте контракты на одной единой платформе. Заключайте все соглашения быстрее и безопаснее с помощью сертифицированной цифровой подписи и официального eMeterai Перури.
DrySign
drysign.exelatech.com
Шагните в безопасное и устойчивое будущее с цифровыми подписями DrySign Онлайн-решение для цифровой подписи DrySign дает вам и вашим клиентам возможность загружать, подписывать, обмениваться и архивировать документы из любого места, в любое время и на любом устройстве.
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
SignFree
signfree.io
SignFree — это универсальное решение для электронной подписи, предназначенное для быстрого и безопасного подписания документов. С SignFree вы можете подписывать неограниченное количество документов менее чем за 30 секунд, и все это бесплатно. Попрощайтесь с бумажными отходами и воспользуйтесь более быстрым и экологичным способом управления своими соглашениями. Присоединяйтесь к нам, чтобы упростить подписи и внести свой вклад в более устойчивое будущее. Зарегистрируйтесь сегодня и испытайте удобные электронные подписи SignFree.
OKdokument
okdokument.com
Самая быстрая электронная подпись для бизнеса и фрилансеров Подписывайте документы онлайн, интегрируйте электронные подписи, оцифровывайте свою бумажную повестку дня и удаленно запрашивайте подписи у своих клиентов и партнеров.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — это простой способ управлять вашими бизнес-формами и документами на одной простой безопасной онлайн-платформе. DocuFirst — это гораздо больше, чем просто решение для электронной подписи! Мы позволяем предприятиям собирать и хранить данные, необходимые для заполнения форм, а также предоставляем надежные возможности управления документами.
Signable
signable.co.uk
Программное обеспечение для электронной подписи Signable помогает отправлять юридически обязательные и безопасные онлайн-документы за считанные секунды. Начните с электронной подписи сегодня!
Agrello
agrello.io
Работайте эффективнее с Agrello. Начните свой путь цифровой трансформации вместе с нами! Если вам просто нужно время от времени подписывать цифровые документы или вам нужно управлять всей юридической документацией вашей компании, мы здесь, чтобы помочь. // Начинайте без стресса и обучения Слишком часто новые инструменты требуют новых навыков и обучения. Не тот случай с Агрелло. Просто используйте свой любимый инструмент и загрузите готовые к подписанию документы в Agrello. Как только все подписчики и зрители будут добавлены, мы позаботимся обо всем остальном. Мы будем держать вас в курсе процесса подписания, чтобы вы могли тем временем сосредоточиться на других вещах! // Интуитивно понятный личный кабинет для вашего удобства Иногда сбор всех необходимых подписей занимает больше времени. Панель управления документами Agrello предназначена для того, чтобы дать вам четкую и мгновенную информацию о том, какие сделки требуют небольшого продвижения, а какие успешно завершены. Вам следует серьезно подумать, чем вы будете заниматься, располагая всем этим дополнительным временем! // Массовое создание, динамические шаблоны Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам избавиться от некоторых надоедливых повторяющихся задач. Шаблоны для повторяющихся договоров, сбор недостающих данных через формы и даже автоматизация полного процесса подписи путем подключения вашей CRM и других инструментов — это лишь некоторые функции, которые позволяют вам сосредоточиться на более насущных вопросах. // Безопасная совместная работа Пересылка конфиденциальных документов по электронной почте представляет серьезную угрозу безопасности. Экосистема Agrello создана для безопасного сотрудничества. Приглашайте своих партнеров, загружайте проекты, просматривайте и подписывайте документы вместе со своими партнерами, зная, что ваша работа всегда безопасна. //Юридически обязателен во всех отношениях. Мир цифровых подписей с каждым днем становится все сложнее. К счастью, вы можете использовать свой национальный электронный идентификатор или международно признанную усовершенствованную электронную подпись Agrello (AdES).
DocVerify
docverify.com
DocVerify продвигает подписи и нотариальное заверение в эпоху цифровых технологий с помощью надежного решения eSign и удаленного онлайн-нотариального заверения (RON). Теперь вы можете безопасно подписывать, управлять и хранить юридически обязательные документы в надежной онлайн-среде. Утвержденный и сертифицированный инструмент электронного нотариуса DocVerify не требует загрузки программного обеспечения или приобретения оборудования. Доступ к этому электронному нотариальному заверению возможен через Интернет и стандартный браузер. Ускорьте время обработки, сократите расходы и продолжайте транзакции с помощью надежной платформы DocVerify. Для контрактов и других деловых документов инструменты электронной подписи DocVerify предоставляют множество возможностей. Программное обеспечение для цифровой подписи может упростить получение подписей или интегрироваться в существующие системы вашей компании. DocVerify предлагается Black Knight, ведущей в отрасли компанией в области технологий, данных и аналитики, которая уже 60 лет поддерживает ипотечную индустрию.
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранения, кадрового обеспечения, некоммерческой деятельности и образования Северной Америки. Благодаря функциям экономии времени, таким как шаблоны, массовое и пакетное подписание, вы можете провести свой день, сосредоточившись на том, что вам нужно сделать. Наша ведущая в отрасли поддержка ориентирована на людей, а не на ботов. Таким образом, вы можете поговорить с живым человеком, когда вам срочно понадобится помощь. А поскольку Signority очень проста в использовании, регистрация проста и может быть осуществлена в течение дня. Кроме того, если вашей команде требуется обучение, его обычно можно запланировать в течение 10 рабочих дней.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
Secured Signing
securedsigning.com
Secure Signing — это цифровая подпись и программное обеспечение для удаленного онлайн-нотариуса, которое помогает предприятиям подписывать документы в электронном виде. Это безопасный, удобный и экономичный способ подписания документов, соответствующий ряду отраслевых норм во всем мире. Основанная в 2010 году со штаб-квартирой в Окленде, Новая Зеландия, мы предлагаем ряд функций, в том числе: Цифровые подписи: защищенная подпись использует надежную, защищенную от несанкционированного доступа технологию цифровой подписи (PKI), которая обеспечивает подлинность и целостность документов. Удаленное онлайн-нотариальное заверение: Secured Signing предлагает услуги удаленного онлайн-нотариального заверения, которые позволяют подписывать и нотариально заверять документы в электронном виде. Отслеживание документов: защищенная подпись отслеживает статус всех подписанных документов, поэтому вы можете легко увидеть, кто и когда подписал. Напоминания. Защищенное подписание может отправлять напоминания подписывающим сторонам, если они не подписали документ к определенной дате. Отчетность: Secure Signing предоставляет подробные отчеты обо всех подписанных документах, что позволяет отслеживать действия по подписанию и соответствие требованиям. Защищенная подпись — хороший вариант для предприятий любого размера, которым необходимо подписывать документы в электронном виде. Это безопасный, удобный и экономичный способ подписания документов, соответствующий ряду отраслевых норм. Вот некоторые преимущества использования защищенной подписи: Безопасность: защищенная подпись использует технологию доверенной цифровой подписи (PKI), которая гарантирует подлинность и целостность документов. Это делает его безопасным и надежным способом электронной подписи документов. Удобство: защищенная подпись позволяет легко подписывать документы в электронном виде. Вы можете подписывать документы где угодно и когда угодно, если у вас есть подключение к Интернету. Соответствие: Соответствует ряду отраслевых норм, включая HIPAA, GDPR и MISMO. Это делает его безопасным и надежным способом подписания документов для предприятий регулируемых отраслей. Экономическая эффективность: плата за установку не взимается, вы платите только за те функции, которые вам нужны. Защищенная подпись облегчает интеграцию с несколькими сторонними системами, такими как Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 и другими. Другие функции включают уведомления по электронной почте, шаблоны, централизованную панель мониторинга, индивидуальный брендинг, отчеты и напоминания. Специальная для пользователя технология цифровой подписи X509 PKI, лежащая в основе защищенной подписи, гарантирует подлинность подписавших лиц и документов. Подпись скрепляет документ, поэтому любое изменение делает подпись недействительной. Соответствие Закону Новой Зеландии об электронных транзакциях 2002 года и соответствующему международному законодательству гарантирует действительность и юридическую силу во всем мире. Организации, внедряющие защищенную подпись, получают значительное сокращение затрат, быструю обработку полных и точных документов, короткий и эффективный бизнес-процесс и исключительно довольных клиентов.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за счет устранения необходимости в принтере и предоставления им возможности подписывать документы из любого места и, что не менее важно, облегчения бремени утомительной бумажной работы для многострадального персонала во всем мире. Клиентами Legalesign являются юридические фирмы, страховые компании, фирмы по недвижимости, рекрутеры, бухгалтеры и многие другие. Legalesign создан с нуля, чтобы обеспечить максимальную ценность для наших клиентов. Тарифная цена программного обеспечения для бизнеса часто намного превышает затраты на его использование – стоимость внедрения, обучения, время повседневного использования и стоимость изменений. Legalesign спроектирован таким образом, чтобы минимизировать эти затраты, чтобы наши клиенты получали максимальную отдачу от прибыли: от устранения ненужных кликов в повседневных действиях, чтобы вы не тратили время на рассылку контрактов, до полного архитектура системы, позволяющая легко и просто масштабировать по горизонтали и вертикали. Мы вкладываем значительные средства в скрытые системы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и надежность, предоставляя услуги там, где это важно.
CocoSign
cocosign.com
Более простое, быстрое и безопасное решение для электронной подписи для предприятий малого и среднего бизнеса и профессионалов Быстро и легко подписывайте, отправляйте, отслеживайте и собирайте электронные подписи с помощью надежного и юридически обязательного программного обеспечения eSign от CocoSign.
EZsign
ezsign.ca
Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Кроме того, это инструмент продаж, коммуникации и маркетинга. Он позволяет добавлять в подписи динамический контент, автоматически развертывая различные баннеры для перенаправления трафика на лендинг, торговую площадку или электронную коммерцию. Кроме того, он измеряет влияние кампаний в режиме реального времени.
Sigsync
sigsync.com
Службу подписи электронной почты Sigsync лучше всего описать всего тремя словами. Это централизованная общекорпоративная веб-служба подписи для Office 365. Под централизованным подразумевается, что она позволяет вам создавать и управлять всеми подписями электронной почты для вашей компании в одном месте. Подпись в масштабе всей компании позволяет внедрить изменения или обновления подписи за считанные минуты. Поскольку это веб-сервис, он не зависит от платформы и работает на всех устройствах без каких-либо сложных установок.
Emailee
emailee.io
Emailee — это передовая SaaS-платформа, разработанная специально для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров, которые стремятся усилить свой личный бренд и увеличить количество потенциальных клиентов с помощью электронной почты.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — это бесплатное и простое онлайн-решение для подписи, которое позволяет легко получить подпись и двигаться дальше. С GoatSign вам не придется проходить сложные рабочие процессы — только простой и удобный процесс подписи, который экономит ваше время и энергию.
Crossware
crossware365.com
Ищете мощный инструмент, который позволит вам добавлять согласованные и соответствующие требованиям подписи, заявления об отказе от ответственности и фирменный стиль в каждое электронное письмо, отправляемое из вашей компании? Наш отмеченный наградами инструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange и HCL Domino) — это решение для вас. К каждому электронному письму автоматически добавляются элегантные, соответствующие требованиям и персонализированные подписи, независимо от того, с какого устройства вы отправляете. Создать идеальную подпись легко с помощью простого визуального редактора с возможностью перетаскивания или углубитесь в технические вопросы и переключитесь на создание своей подписи в HTML с помощью нашего редактора исходного кода. Наш инструмент для подписи постоянно совершенствуется с целью обеспечения динамичности и интеллектуальности подписей. Это означает контекстно-зависимую и адаптированную к уникальным требованиям вашей компании. Вы можете создавать и применять правила, которые контролируют, когда, где и как применяются ваши подписи, с помощью нашего простого конструктора правил. Быстро создавайте правила применения подписей или блоков подписей (меньшая часть вашей подписи) на основе полей Active Directory, адресов получателей, дат и многого другого. Если вам нужно индивидуальное или сложное правило, вы также можете написать правила на C#. Crossware Mail Signature позволяет вам контролировать, кто может редактировать каждую подпись или блок подписи, например. вы можете разрешить только отделу маркетинга редактировать раздел рекламного баннера, а юридическому отделу — редактировать заявление об отказе от ответственности, защищая вашу подпись от нежелательных изменений. Crossware Mail Signature изначально создан для обеспечения высокой безопасности. Мы не храним и не копируем ваши электронные письма и не обрабатываем их безопасно в центрах обработки данных Microsoft Azure. Для дополнительной безопасности вы также можете указать выбранный вами центр обработки данных Microsoft при настройке подписи Crossware Mail. Возможности: - Добавляйте логотипы, графику, рекламные баннеры, значки социальных сетей, поля Active Directory, заявления об отказе от ответственности и текст в верхние и нижние колонтитулы электронной почты. - Применяйте свои подписи, когда, где и как вы хотите, с помощью мощных правил. - Подписи на каждом устройстве и почтовом клиенте. - Контролируйте каждую часть своей подписи с помощью отдельно управляемых блоков. - Редактор визуального/HTML-кода. - Предварительный просмотр подписей в реальном времени в зависимости от получателей и отправителей. - Просматривайте подписи в Outlook и свои подписи в «Отправленных». - Интеллектуальное и динамическое приложение для подписи. - Выберите свой центр обработки данных Microsoft для развертывания. - Редактируйте где угодно и когда угодно с помощью нашего браузерного редактора. Узнайте, что делает нас ведущим в мире решением для подписи — начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic позволяет вам централизованно управлять подписями электронной почты ваших сотрудников и дополнять их маркетинговыми баннерами, чтобы превратить ежедневный трафик электронной почты в мощный маркетинговый канал. Клиенты всех размеров по всему миру, в том числе компании из списка Fortune 500+, доверяют Mailtastic, поскольку они используют весь маркетинговый потенциал своих подписей электронной почты, тем самым расширяя свои маркетинговые инициативы и привлекая новых потенциальных клиентов. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как начать получать доход с помощью маркетинга с подписями по электронной почте.
Letsignit
letsignit.com
Letsignit — это мощное решение, помогающее маркетинговым и ИТ-командам оптимизировать подписи электронной почты сотрудников для достижения единообразия бренда, стимулирования привлечения потенциальных клиентов и повышения вовлеченности сотрудников. Удовлетворенность клиентов составляет 98 %, а число пользователей по всему миру превышает 1 000 000. Мы являемся золотым партнером Microsoft более 10 лет и обеспечиваем самые высокие мировые стандарты ИТ-безопасности с сертификацией ISO/IEC 27001:2017 и ISO/IEC 27018:2019. С помощью нашего лучшего в своем классе дизайнера перетаскивания вы можете быстро создавать индивидуальные подписи с целевыми и отслеживаемыми маркетинговыми баннерами — продвигать мероприятия, подключаться к социальным сетям, планировать встречи… возможности безграничны! Вы можете создавать и назначать подписи для конкретных людей, отделов, регионов/языков или дочерних компаний. Поскольку он подключается к вашему активному каталогу, его легко обновлять и развертывать. Благодаря нашей глобальной команде в Северной Америке и Европе мы предлагаем поддержку клиентов на английском, французском и испанском языках 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO обеспечивает централизованное управление подписями электронной почты для вашей компании. Фирменный баннер, созданный с помощью SIGNandGO, повышает узнаваемость бренда. Благодаря индивидуальному дизайну подписи вы получаете цифровые визитные карточки, отражающие индивидуальность вашего бренда. Благодаря SIGNandGO, решению для подписи электронной почты, подписи приобретают более профессиональный вид. SIGNandGO помогает вам централизованно организовать управление корпоративной электронной почтой и упрощает контроль за работой отделов кадров. Таким образом, подписи сотрудников всегда актуальны и имеют безупречный дизайн. Предлагает расширенное облачное управление корпоративными подписями на базе OWA и обеспечивает совместимость с подписями электронной почты Office 365. Таким образом, вы сможете легко управлять корпоративной электронной почтой, а все ваши подписи будут безупречными.
MySignature
mysignature.io
MySignature — это онлайн-генератор подписей электронной почты, который помогает создавать профессиональные и визуально привлекательные подписи электронной почты для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365, а также управлять подписями электронной почты для Google Workspace. Никакого технического образования не требуется. Кроме того, наслаждайтесь отслеживанием открытий и кликов по электронной почте без ограничений с помощью расширения MySignature для Gmail.
Signer HQ
signerhq.com
Упростите процесс подписания контракта с помощью Signer HQ и тратьте меньше времени на поиск подписей.es
ValidSign
validsign.eu
Наша электронная подпись используется в различных процессах более чем 3000 организациями по всему миру. ValidSign — это Enterprise-решение, что означает, что вы можете использовать ValidSign во всех отделах вашей организации для подписания различных документов. ValidSign работает более чем на 30 различных рынках и обладает опытом работы на всех из них. Например, в этот самый момент член правления американского университета подписывает решение о создании с ValidSign. В это же время бухгалтер в Нидерландах подписывает налоговую декларацию. Мы здесь, чтобы помочь каждой организации, которая хочет ускорить бизнес, упростить подписание контрактов и улучшить обслуживание клиентов!
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Signulu
signulu.com
Signulu — это программное обеспечение для электронной подписи, которое упрощает подписание документов для предприятий любого размера. Легко, безопасно и законно.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — это ведущее программное обеспечение для электронной подписи, которое оптимизирует процессы подписания документов благодаря быстрому, безопасному и удобному для пользователя решению. Ощутите удобство KONSIGN, подписавшись на бесплатную пробную версию сегодня. Помимо электронных подписей, KONSIGN предлагает расширенные возможности управления документами и бесшовную интеграцию с популярными облачными сервисами хранения, такими как Google Drive. Это позволяет вам легко систематизировать документы, получать к ним доступ и обмениваться ими с любого устройства, обеспечивая бесперебойность рабочих процессов. Инновационный подход Konsign экономит время, деньги и ресурсы, одновременно способствуя созданию безбумажной среды. Эта передовая платформа позволяет оформлять документы всего за несколько кликов, позволяя сосредоточиться на более важных задачах. Konsign не только упрощает подписание документов, но и демонстрирует приверженность устойчивому развитию, сокращая потребление бумаги и продвигая экологически чистые методы. Выбирайте KONSIGN для эффективных бизнес-операций и более экологичного будущего.
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через приложение — установка не требуется. Другие популярные функции inSign: - Редактор форм - Надстройка Word - Индивидуальная настройка - Шаблоны документов - Отчет об аудите - REST-API - И многое другое...
GreenSign
greensign.io
Электронные подписи позволяют безопасно подписывать и отправлять документы из любого места и в любое время. Это избавляет от необходимости распечатывать, сканировать и пересылать физические документы, экономя ваше время и нервы. GreenSign предлагает различные способы интеграции, которые помогают отделам вести бизнес быстрее, с меньшими рисками, меньшими затратами и более удобным обслуживанием для клиентов и сотрудников. Решение GreenSign включает в себя динамические мощные веб-формы без кода, интеграцию API и интеграцию с приложениями и CRM.
GoodSign
goodsign.io
Платите по мере использования. Электронные подписи. Никакой подписки не требуется. Первое решение для цифровой подписи, в котором вы платите только за то, что используете. Никаких ограничений на документы, функции или пользователей. Мы также ставим перед собой задачу посадить 1 миллион деревьев по всему миру, чтобы помочь обуздать глобальное потепление. Это финансируется за счет продаж GoodSign. 20% от каждой продажи идет на посадку деревьев!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, организациям по всему миру. VeriDoc Sign предлагает решения для электронной подписи и оформления документов некоторым ведущим компаниям как в государственном, так и в частном секторах. Наша технология проверки блокчейна запатентована в более чем 90 странах мира, помогая организациям найти лучшее решение для электронной подписи по разумной цене. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие услуги, в том числе: организации могут сэкономить драгоценное время, исключив ненужные часы ожидания. Благодаря VeriDoc Sign ваша организация повысит эффективность и производительность. Преимущества решений электронной подписи VeriDoc позволяют бесконечным пользователям иметь доступ для проверки важных документов и отправки их нужным людям. Вы не ошибетесь, выбрав инструменты VeriDoc Sign, которые дают вам возможность проверять временные метки и хэши для документов с электронной подписью в блокчейне. Просто отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном, и вы увидите оригинал документа на странице проверки. Другие особенности VeriDoc Sign, которые вы просто не можете пропустить: Контроль доступа Юридически допустимая Защита блокчейна от несанкционированного доступа Доступная цена
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, быстрое признание доходов, повышение безопасности и соответствия требованиям, а также отказ от бумажных документов.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного инструмента электронной подписи, который также включает в себя возможности Adobe Acrobat в одном пакете.
Xodo Sign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн. Ранее Eversign.
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms и другими сторонними приложениями, такими как Office 365, G Suite и Microsoft Teams.
WiseStamp
wisestamp.com
Создавайте красивые индивидуальные подписи для электронных писем с помощью нашего отмеченного наградами генератора подписей. Легко создавайте и редактируйте свою подпись электронной почты — это БЕСПЛАТНО
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Skribble
skribble.com
С помощью Skribble вы можете легально подписать любой документ в электронном виде. Разные документы, разные юридические требования — в Skribble вы получаете доступ ко всем доступным стандартам электронной подписи из одного источника и готовы к любой ситуации.
SignRequest
signrequest.com
Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимайте платежи и автоматизируйте бизнес-процессы.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее подписывать документы онлайн. Работайте умнее и быстрее, перейдя в эпоху цифровых технологий с помощью подписей. Подписывать документы вручную, сканировать их и отправлять по электронной почте — это головная боль, вы согласны? Signature устраняет головную боль и переносит вас в эпоху цифровых технологий.
Universign
universign.com
Электронная подпись стала простой и совместимой. Universign, поставщик трастовых услуг, квалифицированный в соответствии с европейским регламентом eIDAS, предлагает платформу SaaS для электронной подписи, электронной печати и отметки времени. Откройте для себя наше предложение без каких-либо обязательств через API или веб-портал, для каждого пакета или для каждого использования.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — это платформа для управления подписями электронной почты и маркетинговой платформы, идеально подходящая для предприятий среднего бизнеса, предприятий и команд. Быстрая и простая настройка подписи для всех сотрудников компании, не требующая привлечения технических команд или команд дизайнеров. Полная интеграция с основными почтовыми клиентами и устройствами, включая смартфоны. Оптимизируйте фирменные подписи во всех электронных письмах компании. С помощью Newoldstamp вы можете: Создать интерактивную подпись электронной почты, отвечающую требованиям брендинга. Управлять всеми подписями электронной почты вашей команды в одном месте. Запускать баннерные кампании с подписями электронной почты. Отслеживать эффективность подписи электронной почты. Настраивать существующие шаблоны подписей. Создавать разные шаблоны подписей электронной почты для каждого отдела. Ключевые особенности: Расширенная электронная почта. редактор и генератор подписей Интеграция с G Suite, Exchange, Microsoft 365 Централизованное управление подписями Управление баннерами с подписями Аналитика подписей Совместимость с основными почтовыми клиентами Удобство для мобильных устройств
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов — мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, включающие личные данные, контракты, деньги и личные данные, экономя до 90 % затрачиваемого времени. Отделы кадров используют нас для адаптации сотрудников и распределения расчетных ведомостей. Отделы продаж используют нас для привлечения клиентов. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, используют нас для подписания контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это интуитивно понятный способ безопасного подписания и запроса подписей в Интернете. Добавляйте юридически действительные подписи к любому соглашению — от писем с предложениями о приеме на работу до займов, договоров купли-продажи и соглашений о неразглашении. Отмеченный наградами пользовательский интерфейс, надежные средства администрирования, отслеживание документов и безопасность корпоративного уровня, которая более безопасна, чем методы с ручкой и бумагой, — все это поставляется по умолчанию из коробки. Подпишите быстрее. Dropbox Sign помогает предприятиям подписывать контракты в среднем на 80 % быстрее, чем традиционные бумажные контракты, подписание и возврат которых занимает в среднем 15 дней. Увеличение количества завершенных документов. Благодаря таким функциям, как отслеживание, автоматические напоминания и подпись на мобильных устройствах, Dropbox Sign улучшил показатели заполнения документов до 96%. Отправляйте соглашения быстро. Отмеченный наградами интуитивно понятный интерфейс в сочетании с такими функциями, как шаблоны и проверка данных, означает, что Dropbox позволяет любому быстро и легко отправлять соглашения на подпись. Работайте с инструментами, которые вам нравятся. Dropbox Sign легко интегрируется с такими приложениями, как Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, поэтому вы можете отправлять документы на подпись прямо из ваших любимых инструментов. Автоматически архивируйте и сохраняйте соглашения. Автоматически сохраняйте подписанные документы и находите их в любое время в предпочитаемом вами облачном хранилище, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive или SharePoint. Сделайте каждое соглашение приемлемым для суда. К каждому соглашению Dropbox Sign добавляется допустимый для суда контрольный журнал, который защищает все стороны и снижает затраты на исправление ситуации и юридические проблемы. Держите все в безопасности. Все ваши документы хранятся в секрете с использованием шифрования как при передаче, так и при хранении. Добавьте более глубокий функционал. Dropbox Sign API встраивает надежную функциональность электронной подписи непосредственно в ваше приложение, рабочий процесс или веб-сайт. Такие функции, как встроенная подпись, индивидуальный брендинг и встроенные шаблоны, создают по-настоящему удобный процесс подписания в продукте. Исключительный опыт разработчиков и специальная группа поддержки API означают, что вы получаете безопасную, надежную и многофункциональную систему подписи со средним временем внедрения, которое более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по отрасли.